Milli sporcular #SporcuyuzKampIstiyoruz etiketiyle kampanya baÅŸlattÄ±

TÃ¼rkiye Kayak Federasyonunun faaliyetlerinin durma noktasÄ±na gelmesiyle antrenman yapamaz hale gelen milli sporcular kampanya baÅŸlattÄ±.

Ä°ki kere üst üste baÅŸkanlÄ±k seçimlerinin ertelendiÄŸi Türkiye Kayak Federasyonunda neredeyse tüm faaliyetler durma noktasÄ±na geldi. Bu durum karÅŸÄ±sÄ±nda, mart ayÄ±ndan beri hiçbir ÅŸekilde antrenman yapamayan milli takÄ±m sporcularÄ± internet üzerinden bir kampanya baÅŸlattÄ±.

#SporcuyuzKampIstiyoruz etiketi ile sosyal medyada baÅŸlatÄ±lan kampanyada olimpik kayakçÄ±lar Özlem ÇarÄ±kcÄ±oÄŸlu, Serdar Deniz, FIS Snowboard Dünya KupasÄ± ve Avrupa KupasÄ± gibi önemli yarÄ±ÅŸlarda aldÄ±ÄŸÄ± sonuçlarla umut vadeden Hamza Polat gibi isimler de bulunuyor. BaÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k söz konusu olduÄŸunda ilk hedef olarak gösterilen milli takÄ±m sporcularÄ± federasyonun içinde bulunduÄŸu bu durumdan ÅŸikayetçi olduklarÄ±nÄ± ifade ederek sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 18:11

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