Arap basÄ±nÄ±: Trump ve Putin, Suriye ve Ä°ran sorununda anlaÅŸtÄ±

Arap BasÄ±nÄ±, Trump ve Putin arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen Helsinki Zirvesiâ€™ni nasÄ±l deÄŸerlendi?

Yusuf ERTAÅž

Arap BasÄ±nÄ±, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Viladimir Putin arasÄ±nda gerçekleÅŸen Helsinki Zirvesi’nin Suriye krizi, Ä°srail’in güvenliÄŸi ve Ä°ran’Ä±n bölgedeki varlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili sorunlara odaklandÄ±ÄŸÄ± konusunda görüÅŸ birliÄŸi içinde. Ancak zirvede bu sorunlara iliÅŸkin hangi kararlarÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirsiz. BazÄ± gazeteler, “Trump ve Putin, Suriye ile Ä°ran sorununda anlaÅŸtÄ±lar” derken bazÄ± gazetelerde zirvenin iki süper güç arasÄ±nda sadece “diyalog yolunu” açtÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Arap basÄ±nÄ±nda ortak kanÄ± zirvenin “beklentilerin gerisinde” kaldÄ±ÄŸÄ± yönünde oldu.

‘ACI VEREN NOKTALAR’ ZÄ°RVESÄ°

MÄ±sÄ±r’Ä±n devlet sermayeli gazetesi Ahram, zirve haberini, “Trump ve Putin, Ä°ran’a baskÄ± yapmak, Ä°srail’in güvenliÄŸini saÄŸlamak ve enerji piyasalarÄ±nÄ± düzenlemek gibi ‘acÄ± veren noktalar’ zirvesinde buluÅŸtu” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile okurlarÄ±na aktardÄ±. Gazetede, “ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Finlandiya’nÄ±n baÅŸkenti Helsinki’de yaptÄ±klarÄ± zirvede bölgede barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamak için Suriye’de ‘etkili iÅŸ birliÄŸi’ ve Ä°ran’a baskÄ± yapmak konusunda anlaÅŸtÄ±lar” diye yazdÄ±.

Londra merkezli Al Arab gazetesi ise “Trump ve Putin, Suriye ve Ä°ran sorununda anlaÅŸtÄ±lar” baÅŸlÄ±klÄ± haberinde, “ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Rus mevkidaÅŸÄ± Vladimir Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ± zirvenin, iki ülke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri yeniden kurma sürecinin ‘sadece baÅŸlangÄ±cÄ±’ olduÄŸunu” söylediÄŸini aktardÄ±.

‘ÇOK Ä°YÄ° BÄ°R BAÅžLANGIÇ’

Lübnan’da Al Cumhuriya gazetesi birinci sayfasÄ±na yerleÅŸtirdiÄŸi büyük bir Trump-Putin fotoÄŸrafÄ±nÄ±n üzerine attÄ±ÄŸÄ± “Trump-Putin çok iyi bir baÅŸlangÄ±ç” manÅŸeti ile çÄ±ktÄ±. Gazete iç sayfasÄ±nda “Helsinki Zirvesi: Ä°srail’in GüvenliÄŸini SaÄŸlamak ve Suriye halkÄ±na ‘insani’ yardÄ±m” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±. Gazetede devamla “ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, iki büyük nükleer güç arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin üzerini gölgeleyen gerilimi hafifletmek amacÄ±yla Rus mevkidaÅŸÄ± Putin ile bir araya getiren tarihi zirve için dün ‘çok iyi bir baÅŸlangÄ±ç’ ifadesini kullandÄ±” diye yazdÄ±.

DÄ°YALOGUN BAÅžLANGICI

Suudi Arabistan gazetesi Åžarkul Awsat, zirve haberini, “Helsinki Zirvesi... FarklÄ±lÄ±klarÄ± azaltmak için diyalogun baÅŸlangÄ±cÄ±” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile okurlarÄ±na aktardÄ±. Gazete, “Helsinki zirvesinden sürpriz çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±na”, ancak iki ülke arasÄ±ndaki farklÄ±lÄ±klarÄ± azaltmak için ABD-Rusya diyalogunun baÅŸlatÄ±lmasÄ± konusunda “net bir mesaj” verildiÄŸine dikkat çekti

TRUMP, OBAMA’NIN POLÄ°TÄ°KALARINI DEVAM ETTÄ°RÄ°YOR

Zirve sonrasÄ± Trump’Ä±n ABD’deki Cumhuriyetçi ve Demokrat vekillerin ÅŸiddetli eleÅŸtirilerine maruz kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Arabi El Cedid gazetesi de manÅŸetten “Trump yönetimi Helsinki ‘baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±’ sonrasÄ±nda bir istifa dalgasÄ± yaÅŸar mÄ±?” diye sordu.

Hizbullah’Ä±n yayÄ±n organÄ± olarak bilinen Lübnan gazetesi Al Manarise “Ä°srail BasÄ±nÄ±: Trump Suriye’de ABD’nin müttefiklerini terk etti” baÅŸlÄ±klÄ± haberinde, Ä°srail basÄ±nÄ±nda, “ABD BaÅŸkanÄ± Trump, müttefiklerini Suriye’de yalnÄ±z bÄ±rakarak ve onlarÄ± Rus bombardÄ±manÄ±na, BaÅŸkan Esad’Ä±n hava saldÄ±rÄ±larÄ±na ve Ä°ran’Ä±n müdahalesine terk ederek eski BaÅŸkan Obama’nÄ±n felaket politikalarÄ±nÄ± devam ettiriyor” deÄŸerlendirmelerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

ZÄ°RVE PUTÄ°N Ä°ÇÄ°N ZAFER

Lübnan merkezli The Daily Star gazetesi, Rusya’nÄ±n siyasi ve medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Helsinki’deki Rus-ABD görüÅŸmesini Putin için bir zafer olarak sunduklarÄ±na dikkat çekti. Gazetede, “Moskova’da, ‘zirve Suriye, Ukrayna veya silah kontrolü gibi konularda herhangi bir atÄ±lÄ±m yapmaz’ görüÅŸü vardÄ±. Zirveye eriÅŸen Kremlin büyük ilerleme umutlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ± çekti” yorumu yapÄ±ldÄ±.

Rusya El Youm ise zirve haberini “Putin-Trump zirvesi: Münih, Pearl Harbor veya Yalta deÄŸil, sadece Helsinki” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile okurlarÄ±na aktardÄ±. Gazete, ABD’li uzmanlarÄ±n, Helsinki Zirvesi’ni tanÄ±mlamak için “Münih”, “Pearl Harbor” ve “Vatana ihanet” gibi terimler kullandÄ±klarÄ±na vurgu yaparak “Gerçekte, çok az deÄŸiÅŸime yol açan oldukça zararsÄ±z bir karÅŸÄ±laÅŸma oldu” yorumunu yaptÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 18:02

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