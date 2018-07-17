Trump'a Putin aÃ§Ä±klamasÄ±ndan dolayÄ± ABDâ€™de â€˜hainlikâ€™ suÃ§lamasÄ±

Trump, Rusyaâ€™nÄ±n seÃ§imlere mÃ¼dahale ettiÄŸi iddialarÄ±yla ilgili 'Putin, bunu yapanÄ±n Rusya olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi' demiÅŸti. ABD, Trump'Ä± hainlikle suÃ§ladÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n, Rusya’nÄ±n seçimlere müdahale ettiÄŸi iddialarÄ±yla ilgili “Kendi istihbarat servisi yerine Rusya’nÄ±n yanÄ±nda yer alarak Vladimir Putin’e destek çÄ±kmasÄ±na” ABD’den sert eleÅŸtiriler geldi.

ABD istihbarat teÅŸkilatlarÄ±, 2016 seçimlerine Rusya’nÄ±n müdahale ettiÄŸini, Demokrat aday Hillary Clintron’Ä±n siber saldÄ±rÄ±lar ve sosyal medyadaki sahte haberlerle itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürüyordu. Trump ise Helsinki’de “Putin, bunu yapanÄ±n Rusya olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Åžunu söyleyebilirim; bunun Rusya olmasÄ± için herhangi bir sebep göremiyorum” demiÅŸti.

KENDÄ° PARTÄ°SÄ° DE ELEÅžTÄ°RDÄ°

Bu sözlere tepki gösteren Trump’Ä±n partisi Cumhuriyetçi Parti’den Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Paul Ryan, “Trump Rusya’nÄ±n müttefikimiz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmeli” dedi. Cumhuriyetçi Senatör John McCain ise “utanç verici bir performans. Daha önce hiçbir ABD BaÅŸkanÄ± kendisini böyle bir despot karÅŸÄ±sÄ±nda hiç bu kadar sefilce aÅŸaÄŸÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±” dedi.

Daha önce Trump’a yakÄ±n duran siyasiler de ABD BaÅŸkanÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. ABD’nin Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman’in kÄ±zÄ±, Cumhuriyetçi Partiye yakÄ±n Siyasi Yorumcu Abby Huntsman Twitter hesabÄ±ndan “Hiçbir müzakere kendi insanÄ±nÄ± ve ülkeni otobüsün altÄ±na atmaya deÄŸmez” dedi. Senatör Lindsey Graham ise Trump’Ä±n Kremlin’e ABD ile ilgili bir “zayÄ±flÄ±k” mesajÄ± verdiÄŸini söyledi.

Demokrat Senatör Mark Warner, “Trump’Ä±n açÄ±klamalarÄ±nÄ±n ABD’nin rakiplerine karÅŸÄ± ülkeyi korumakla ilgili görevinin ihmali anlamÄ±na geldiÄŸini” belirtti. DemokratlarÄ±n Senatodaki Lideri Chuck Schumer, “Trump’Ä±n ABD’nin hukuki yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na, savunma yetkililerine ve istihbarat servislerine karÅŸÄ± Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin’in yanÄ±nda yer almasÄ±nÄ±n düÅŸüncesizce, tehlikeli ve zayÄ±f olduÄŸunu” belirtti ve “ABD BaÅŸkanÄ± kendisini ülkemizin üstünde bir yere koymuÅŸtur” diye konuÅŸtu.

Ä°STÄ°HBARAT ÖRGÜTÜ TEPKÄ° GÖSTERDÄ°

ABD Ulusal Ä°stihbarat Direktörü Dan Coats da bir yazÄ±lÄ± açÄ±klama yayÄ±mlayÄ±p ‘istihbarat kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n, Rusya’nÄ±n ABD demokrasisini baltalamak için her yere sirayet eden teÅŸebbüslerinin devam ettiÄŸinden emin olduklarÄ±nÄ±’ söyledi. Eski CIA BaÅŸkanÄ± John Brennan da, Trump’Ä±n basÄ±n toplantÄ±sÄ± için ‘Hainlikten baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil’ dedi.

Brennan tweetinde, “Trump’Ä±n yorumlarÄ±nÄ±n ahmakça olmasÄ± bir yana, kendisini tamamen Putin’in cebine koydu. Cumhuriyetçi Vatanseverler: Neredesiniz?” diye tepki gösterdi.

BazÄ± ABD’li siyasetçiler Trump’a, Özel Yetkili SavcÄ± Robert Mueller’Ä±n 12 Rus istihbarat görevlisini 2016 seçimlerinde Demokrat AdayÄ± Hillary Clinton’Ä±n kampanyasÄ±nÄ± hack’lemekla suçlamasÄ± ardÄ±ndan Putin’le görüÅŸmesini iptal etme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

TRUMP ELEÅžTÄ°RÄ°LER Ä°ÇÄ°N ‘APTALLIK’ DEMÄ°ÅžTÄ°

Ancak Trump ise Twitter mesajlarÄ±nda Rusya ile iliÅŸkilerde gelinen noktadan önceki yönetimleri sorumlu tutmuÅŸ ve “YÄ±llarca süren ABD ahmaklÄ±ÄŸÄ± ve aptallÄ±ÄŸÄ± yüzünden Rusya ile iliÅŸkilerimiz hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar kötü durumda. Åžimdi üstüne bir de cadÄ± avÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±!” demiÅŸti.

AMERÄ°KAN BASINI: ÅžOK EDÄ°CÄ°, FELAKET

Trump ve Putin’in, Finlandiya’nÄ±n baÅŸkenti Helsinki’de bir araya geldiÄŸi zirve Amerikan medyasÄ±nda sert dille eleÅŸtirilirken, Rus basÄ±nÄ± görüÅŸmeyi olumlu gördü. ABD’li Washington Post gazetesi, Trump-Putin zirvesinin “planlanandan çok aksi yönde geliÅŸtiÄŸini” yazdÄ±. Haberde, “Trump, Putin’in tarafÄ±nda; 2016 seçimleriyle ilgili ABD istihbaratÄ±nÄ± sorguladÄ±”

AyrÄ±ca, Trump’Ä±n ülkesinin istihbarat servisinin, Rusya’nÄ±n 2016’daki ABD baÅŸkanlÄ±k seçimlerine siber saldÄ±rÄ±lar yoluyla müdahale ettiÄŸi varsayÄ±mlarÄ±nÄ± küçümsediÄŸi kaydedildi.

“Trump, Putin’in tarafÄ±nda; 2016 seçimleriyle ilgili ABD istihbaratÄ±nÄ± sorguladÄ±” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanan New York Times gazetesinde de, Trump’Ä±n, bir liderin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda nasÄ±l hareket etmesi gerektiÄŸiyle ilgili tüm görüÅŸleri “altüst ettiÄŸi” deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, “(Trump) Kendi istihbarat servisinin bulgularÄ± yerine düÅŸman, bir yabancÄ± liderin açÄ±klamalarÄ±nÄ± kabul etti.” ifadesine yer verildi. CNN de, ABD istihbaratÄ± konusunda, Trump’Ä±n Putin’in tarafÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne çÄ±kardÄ±.

Huffington Post internet sitesi siyah bant üzerine hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda “Åžok edici, benzeri görülmemiÅŸ, utanç verici, felaket” ifadelerini üst üste kullandÄ±.

New Yorker dergisi de “Helsinki’de Putin için kolay kazanç” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± internet sitesinin manÅŸetine çÄ±kardÄ±. Los Angeles Times’Ä±n baÅŸyazÄ±sÄ±nda ise “Ä°ç karartÄ±cÄ± bir ÅŸekilde Trump, Rusya’ya sert yaklaÅŸmaya yanaÅŸmÄ±yor” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± tercih edildi.

RUS MEDYASI: NORMALLEÅžME Ä°ÇÄ°N Ä°LK ADIM

Rus basÄ±nÄ± görüÅŸmeyi olumlu görmeyi tercih etti. TASS haber ajansÄ±, “Putin-Trump buluÅŸmasÄ±: Ä°liÅŸkilerin normalleÅŸmesine ilk adÄ±m” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla aktardÄ±ÄŸÄ± haberinde “GörüÅŸme sonrasÄ±nda iki lider, buluÅŸmalarÄ±nÄ±n önemli bir kazanÄ±m olduÄŸunu düÅŸünüyor. Rusya ve ABD, iliÅŸkilerin normalleÅŸmesi için ilk adÄ±mÄ± attÄ±lar” dedi.

Vedomosti gazetesi, manÅŸetini “Helsinki Zirvesi Rusya ve ABD diyaloÄŸunu yeniden baÅŸlattÄ±” ÅŸeklinde atarken, Ä°zvestiya gazetesi, “4 saate yetiÅŸtirmek” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verdiÄŸi haberinde, “Helsinki’de yapÄ±lan 4 saatlik zirve iki ülke iliÅŸkilerinin canlandÄ±rÄ±lmasÄ±nda baÅŸlangÄ±ç noktasÄ± olabilir” dedi.

Moskovskiy Komsomolets gazetesi ise “Putin Trump’a imtiyaz verdi” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla girdiÄŸi haberinde “Vladimir Putin, Helsinki’de Donald Trump ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede Rus-Amerikan iliÅŸkilerinin yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ±na engel olan bir çok sorunu çözme konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Putin, bir kez daha Moskova’nÄ±n ABD seçimlerine müdahale etmediÄŸine yemin etti.” ifadelerini kullandÄ±.

Kommersant gazetesi, “AnlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n barÄ±ÅŸÄ±” diye duyurduÄŸu haberinde, iki liderin ortak bir bildiri kabul etmediÄŸini ancak “TaraflarÄ±n hangi konularda bir araya gelip gelemeyeceÄŸi, pozisyonlarÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu ortaya koyan bir basÄ±n toplantÄ±sÄ±” düzenlendiklerini aktardÄ±. (AA)

LAVROV: SÜPERDEN DAHA Ä°YÄ°!

Zirve ile ilgili en “olumlu” açÄ±klama ise Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov’dan geldi. Gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump arasÄ±nda gerçekleÅŸen görüÅŸmenin “süperden daha iyi” geçtiÄŸini söyledi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 17:51

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