13 aylÄ±k Arin cezaevinde nefessiz, yetkililer sessiz!

AstÄ±m ve bronÅŸit hastasÄ± Arin bebek, 3.5 aylÄ±kken cezaevine girdi... Ä°htiyacÄ± olan hava makinesi getirilmiyor, iÃ§eri piÅŸik kremi dahi sokulmuyor.

Sevda KARACA

Ä°stanbul

AdÄ± Arin, 5 Haziran 2017’de doÄŸdu, 3.5 aylÄ±kken cezaeviyle tanÄ±ÅŸtÄ±. 9 aydÄ±r dört duvar arasÄ±nda, iki gün hücre cezasÄ± bile çekti, üstelik de annesinin katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± bir cezaevi eyleminden dolayÄ±... AstÄ±m hastasÄ± bebeÄŸinin cezaevinin kötü koÅŸullarÄ±nda kalmamasÄ± için denetimli serbestlik baÅŸvurusunda bulunan annesinin baÅŸvurusu ‘hücre cezasÄ±’ gerekçe gösterilerek reddedildi Mardin Ä°nfaz HakimliÄŸince.

“Tutuklu” bebek Arin aÄŸÄ±r astÄ±m ve bronÅŸit hastasÄ±... Anne sütünü emerken, biberonla su içerken bile tÄ±kanÄ±yor. Geceleri nefes alamadÄ±ÄŸÄ± için annesi tüm gece onu kucaÄŸÄ±nda tutuyor. Hastane revirine tÄ±kanmÄ±ÅŸ ciÄŸerleri ve 39.5 ateÅŸle gittiÄŸinde “Havalar sÄ±cak, ondandÄ±r” denilerek geri gönderiliyor, yazÄ±lan ilaçlar astÄ±m ve bronÅŸitine iyi gelmediÄŸi için fenalaÅŸÄ±yor, babasÄ±nÄ±n borç bularak cezaevine alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± hava cihazÄ± artÄ±k küçük geldiÄŸi için nefesine yetmiyor. Bu fenalaÅŸmanÄ±n üzerine acil olarak hastaneye sevkinin yapÄ±lmasÄ±na karar veriliyor, sevk kararÄ±nÄ±n üstünden günler geçiyor, ama 13 aylÄ±k Arin bebek, halen cezaevinin dört duvarÄ± arasÄ±nda... Halen nefessiz. Üstelik sÄ±caktan, susuzluktan ve cezaevinin kötü koÅŸullarÄ±ndan ötürü vücudu yara içinde... Ä°çeriye piÅŸik kremi bile sokamÄ±yor babasÄ±...

Ä°ÇME SUYUNDAN ARTTIRIP, BEBEKLERÄ° SERÄ°NLETÄ°YORLAR

Mardin’in Ömerli ilçesi DBP Eski Ä°lçe EÅŸ BaÅŸkanÄ± Esma YÄ±lmaz, 2016 yÄ±lÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra tutuklanmÄ±ÅŸ ve 3 ay sonra tahliye edilmiÅŸti. 29 KasÄ±m 2017’de yeniden tutuklandÄ±, Mardin Cezaevine 3.5 aylÄ±k Arin’le birlikte girdi. Geride 3 çocuÄŸu kaldÄ± Esma’nÄ±n. Mardin Cezaevindeki 40 günün sonunda “Cezaevinin dolu olmasÄ±” gerekçe gösterilerek Urfa 2 No’lu T Tipi KapalÄ± Cezaevine sürgün edildi bebeÄŸiyle. Bu cezaevinde 10 kiÅŸilik koÄŸuÅŸta 33 kiÅŸi kalÄ±yorlar; Arin’in dÄ±ÅŸÄ±nda iki bebek daha var... Onlar da hasta, onlarÄ±n da bedenleri yara içinde... OnlarÄ±n anneleri de Urfa’nÄ±n sarÄ± sÄ±caÄŸÄ±yla yanan cezaevinin dört duvarÄ± arasÄ±nda birazcÄ±k serinletmek için atletlerini Ä±slatÄ±p giydiriyor bebeklere... Ä°çmek için ayrÄ±lan suyu biriktirip bir leÄŸene dolduruyor koÄŸuÅŸtaki kadÄ±nlar; bebekler içine girsin, serinlesin, yaralarÄ±nÄ±n kaÅŸÄ±ntÄ±sÄ±, acÄ±sÄ± dinsin diye... Sadece bebekler deÄŸil, koÄŸuÅŸtaki kadÄ±nlar da yara bere içinde.

BABA MÄ°HDÄ°: BARÄ° MARDÄ°N CEZAEVÄ°NDE KALSALARDI...

“Temizlenemiyorlar bu sÄ±cakta, düÅŸünün günde sadece 1 saat su veriliyor, o da soÄŸuk. 5 bin kiÅŸilik koca ceza kampüsü yapmÄ±ÅŸlar ama demeleri o ki su için yeterli sistem henüz kurulmamÄ±ÅŸ. Bebekler için Ä±slak mendil bile sokamÄ±yoruz cezaevine. PiÅŸik kremi yaa, piÅŸik kremi sokamÄ±yoruz...EÅŸim ve bebeÄŸim Mardin’delerken sabah gidip alÄ±yordum bebeÄŸimi, temiz hava ve doktor ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lÄ±yordum, kardeÅŸleriyle vakit geçiriyordu. Urfa’ya sürdüler. Åžimdi ancak haftada bir gün gidebiliyorum. DiÄŸer çocuklarÄ±mÄ± anca ayda bir kez götürebiliyorum annelerine. Hadi geçtik hasta bebeÄŸi olan eÅŸimin cezasÄ±nÄ±n ertelenmesini, hiç olmazsa bizim yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kentte cezaevinde kalsalardÄ±. Bebek fenalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda gelir, götürürdüm hastaneye...” Baba Mihdi YÄ±lmaz cezaevindeki koÅŸullarÄ± ve bebeÄŸin durumunu telefonda kÄ±sÄ±k sesle anlatÄ±yor, ki diÄŸer çocuklar duymasÄ±n. Çünkü çok üzülüyorlar, sadece anneleri için deÄŸil, kardeÅŸleri için de çok endiÅŸeleniyorlar... Mardin Ömerli’de yaÅŸayan baba, 6, 10 ve 13 yaÅŸÄ±ndaki üç çocuÄŸuna tek baÅŸÄ±na yetmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸlettiÄŸi benzin istasyonu 2 yÄ±l önce iflas etmiÅŸ, sonrasÄ±nda ise eÅŸinin cezaevi süreciyle yaÅŸadÄ±klarÄ± ve çocuklarÄ±n bakÄ±mÄ±nÄ± tek baÅŸÄ±na üstlenmek zorunda kalÄ±ÅŸÄ± nedeniyle çalÄ±ÅŸamamÄ±ÅŸ. “Ben sadece Arin için konuÅŸmuyorum, o koÄŸuÅŸta iki bebe için, cezaevlerindeki 600’ü aÅŸkÄ±n bebek için konuÅŸuyorum, bebeklere bunu reva görmesinler” diyor kÄ±zgÄ±n ve kÄ±rÄ±k bir sesle.

HAVA MAKÄ°NESÄ° CEZAEVÄ° KOMÄ°SYONUNUN DA TALEBÄ° OLMUÅž

Cezaevindeki bebeklerin durumu için baÅŸvurmadÄ±ÄŸÄ± yer kalmamÄ±ÅŸ; Meclise taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ cezaevindeki bebeklerin yaÅŸadÄ±klarÄ±, Urfa Cezaevindeki koÅŸullar soru önergesine bile dönüÅŸmüÅŸ, ama cevap yok. Meclis Cezaevi Komisyonundan vekiller gidip yerinde görmüÅŸler koÅŸullarÄ±, Arin bebek için acilen hava makinesi getirilmesi ve ilaçlarÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± için komisyondaki vekiller giriÅŸimlerde bulunmuÅŸ, “Tamam” demiÅŸ yetkililer, aradan geçen 6 ay içinde hiçbir geliÅŸme yaÅŸanmamÄ±ÅŸ. Arin bebek hâlâ nefessiz...

“Yetkililere sesleniyorum” diyor baba. “Bebek onlar.”

2015 öncesine göre kadÄ±n tutuklu-hükümlü sayÄ±sÄ± 3 kat arttÄ±. 10 bine yakÄ±n kadÄ±n cezaevinde. Bu ülkede doÄŸumhaneden bebeÄŸiyle birlikte alÄ±nÄ±p cezaevine götürülen kadÄ±nlar var. Bu ülkede annesi babasÄ± cezaevinde olduÄŸu için dÄ±ÅŸarÄ±da yapayalnÄ±z kalan, yurda yerleÅŸtirilen çocuklar var. Evet, bebek onlar. Cezaevinde anneleriyle birlikte kalan 600’ü aÅŸkÄ±n bebek... SaÄŸlÄ±klarÄ±, rahatça nefes alÄ±p, bebek gibi emekleme, oynama haklarÄ±, mama ve yiyecek haklarÄ± ellerinden alÄ±nan bebekler... Arin onlardan biri...

'Arin bebek hÃ¢lÃ¢ hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmedi'

â€˜Arin bebeÄŸe cezaevinde yanlÄ±ÅŸ ilaÃ§lar verildiâ€™ iddiasÄ±

Cezaevinde kalan Ã§ocuklar iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±: Toplumsal duyarlÄ±lÄ±k gÃ¶sterilsin

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 05:13

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