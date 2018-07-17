SuruÃ§ dosyasÄ±nÄ±n gizlik kararÄ±na itiraz reddedildi

SuruÃ§â€™ta AKP Milletvekili Ä°brahim Halil YÄ±ldÄ±zâ€™Ä±n yakÄ±nlarÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve 4 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi olayda gizlilik kararÄ±na itiraz reddedildi.

Suruç’ta AKP Milletvekili Ä°brahim Halil YÄ±ldÄ±z’Ä±n yakÄ±nlarÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve 4 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi olayda soruÅŸturma dosyasÄ±na getirilen gizlilik kararÄ±na yapÄ±lan itiraz reddedildi.

Urfa'nÄ±n Suruç ilçesinde 14 Haziran tarihinde AKP Milletvekili Ä°brahim Halil YÄ±ldÄ±z'Ä±n korucu olan yakÄ±nlarÄ± ve korumalarÄ±nÄ±n iÅŸyerlerinde ve hastanedeki saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu esnaf HacÄ± Esvet ÅženyaÅŸar, çocuklarÄ± Adil ve Celal ÅženyaÅŸar ile M. Åžah YÄ±ldÄ±z yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. Olaya iliÅŸkin soruÅŸturmaya getirilen gizlilik kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için Urfa 2’nci Sulh Ceza HâkimliÄŸine yapÄ±lan itiraz reddedildi.

3 Temmuz tarihinde yapÄ±lan itirazÄ± Sulh Ceza HâkimliÄŸi “SoruÅŸturmanÄ±n halen devam ettiÄŸi, soruÅŸturma dosyasÄ±nda bazÄ± ÅŸüphelilerin henüz yakalanamadÄ±ÄŸÄ±, dosyada mevcut kÄ±sÄ±tlama kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± halinde delillerin karartÄ±lma ihtimalinin bulunmasÄ±, soruÅŸturmada belge ve evrak alÄ±nmasÄ±nÄ±n soruÅŸturmanÄ±n amacÄ±nÄ± tehlikeye düÅŸürebileceÄŸi” gerekçesi ile redetti.

‘HUKUKA AYKIRI’

Gizlilik kararÄ±na tepki gösteren ÅženyaÅŸar ailesinin avukatlarÄ±ndan Gökhan DayÄ±k, gizlilik kararÄ±na soruÅŸturmanÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde ilerlemesi ve delillerin karartÄ±lmamasÄ±nÄ±n gerekçe gösterildiÄŸini, ancak delillerin ne kadar korunduÄŸu, soruÅŸturmanÄ±n ne kadar etkin yürütüldüÄŸü dahil, en ufak bir bilgilerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun da kendilerini endiÅŸelendirdiÄŸini dile getirdi. Kamuoyu önünde gerçekleÅŸen bir olayÄ±n gizlilik kararÄ± adÄ± altÄ±nda gizlenmesinin hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu dile getiren DayÄ±k, olayda ölen insanlarÄ±n olduÄŸunu, saldÄ±ran taraftan hiç kimsenin gözaltÄ±na alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. (Urfa/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 17:27

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