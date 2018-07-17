Avrupa BirliÄŸiâ€™nin mÃ¼lteci dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na tepkiler artÄ±yor

Avrupa BirliÄŸiâ€™nin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± kapatarak mÃ¼ltecileri Akdenizâ€™de Ã¶lÃ¼me terk etme noktasÄ±na gelmesi, Avrupa halklarÄ± tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±lanÄ±yor.

HÄ±dÄ±r GÜYÄ°LDAR

Essen

Avrupa BirliÄŸi’nin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± kapatarak mültecileri ölüme terk etmesi, Avrupa halklarÄ± tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±lanÄ±yor. Hem Almanya’da, hem de AB ülkelerinde Avrupa BirliÄŸi’nin mülteci politikalarÄ±na karÅŸÄ± eylemler artÄ±yor. Almanya’nÄ±n birçok kentinde, temmuzun ilk haftasÄ±ndan itibaren binlerce insan sokaklara döküldü.

Berlin’de 7 Temmuz’da yapÄ±lan eyleme 12 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±. AynÄ± gün Hannover, Bremen, Leipzig, Frankfurt, Heidelberg kentlerinde de binlerce insan sokaklara dökülerek insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± politikalarÄ± protesto etti. Yine 13 Temmuz Cuma günü ve bütün hafta sonu, Almanya’nÄ±n birçok kentinde yine binlerce insan sokaklara aktÄ±. Hamburg’da 2 bin, Köln’de 5 bin, Essen’de 1200 civarÄ±nda kiÅŸi, mültecilere kapÄ±larÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ± ve haklarÄ±nÄ±n verilmesini istedi. AynÄ± gün Münster gibi birçok kente de çeÅŸitli eylemler yapÄ±ldÄ±.

Büyük çoÄŸunluÄŸunu gençlerin oluÅŸturduÄŸu Essen’deki gösteriyi provoke etmeye çalÄ±ÅŸan Neonazi bir grup tepkilerin ardÄ±ndan polis gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

PROTESTOLAR DEVAM EDECEK

FotoÄŸraf: Evrensel

Almanya’daki protestolar; miting, yürüyüÅŸ, film gösterimi, tartÄ±ÅŸma, bisiklet turu biçiminde önümüzdeki günlerde de devam edecek. Düsseldorf, Kassel, Bonn, Köln, Frankfurt, Baden, Erfurt, Augsburg eylem yapÄ±lacak kentlerden bazÄ±larÄ±.

Öte yandan tepkiler sadece Almanya ile sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Cumartesi günü, Ä°talya/Fransa sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan Ventimiglia kasabasÄ±nda yapÄ±lan yürüyüÅŸe 3 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Yine daha önce aynÄ± kasabada mültecilerle dayanÄ±ÅŸma için 30 Nisan’da baÅŸlatÄ±lan uzun yürüyüÅŸ 1400 kilometrelik yolu aÅŸtÄ±ndan hafta sonu Fransa’nÄ±n liman kenti Calais’te son buldu. Ä°talya’nÄ±n Ventimiglia kasabasÄ±, mültecilerin Avrupa ülkelerine geçiÅŸte en çok kullandÄ±klarÄ± güzergahlardan biri.

MÜLTECÄ°LER AZALIYOR, DÜÅžMANLIK BÄ°TMÄ°YOR

AB SÄ±nÄ±r Koruma AjansÄ± Frontex’e göre, geçen yÄ±l 204 bin 300 insan AB sÄ±nÄ±rÄ± geçmek isterken tespit edildi. Ajans, bu sayÄ±nÄ±n 2016 yÄ±lÄ±na göre yüzde 60 azalma anlamÄ±na geldiÄŸini, çoÄŸunluÄŸun Akdeniz üzerinden geldiÄŸini açÄ±kladÄ±. 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda 1405 mültecinin de Akdeniz’de boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tespit edildi. Ancak bu sayÄ± sadece tespit edilebilenleri içeriyor.

Bu arada Ä°spanyol deniz kurtarma ekipleri geçtiÄŸimiz hafta 100’ü çocuk olmak üzere, 479 mülteciyi kurtardÄ±. Ä°OM’un (Mülteciler Ä°çin UluslararasÄ± Örgüt) bildirdiÄŸine göre, bu yÄ±l Ä°spanya’ya ulaÅŸan mülteci sayÄ±sÄ± 16 bin 900.

Resmi rakamlara göre mülteci sayÄ±sÄ± azalÄ±rken, AB’nin mültecilere ülkelere sokmamak için yeni kararlar almasÄ±, Malta ve Ä°talya gibi ülkelerin kapÄ±larÄ±nÄ± mültecilere tamamen kapatmak istemesi ve mültecilerin Akdeniz’de mahsur bÄ±rakÄ±lmasÄ± hem mültecilerinin yaÅŸamlarÄ±nÄ± tehlikeye atan politikalarÄ±n sertleÅŸeceÄŸini hem de bu konu üzerinden toplum içinde Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ve yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ±nÄ±n da iÅŸareti.

Malta ve Ä°talya, insani amaçlÄ± olarak mültecileri boÄŸulmaktan kurtaran gemilere ülkelerine girmesini yasakladÄ±. Para cezalarÄ± ve gemilerine el koyma da dahil her türlü baskÄ±yÄ± arttÄ±rdÄ±. Halbuki Mülteciler için UluslararasÄ± DayanÄ±ÅŸma Örgütü’nün bilgilerine göre 2017’nin ilk yarÄ±sÄ±nda Ä°talya’ya 85 bin mülteci gelirken, 2018’in ilk yarÄ±sÄ±nda bu sayÄ± 16 bin 700’e düÅŸmüÅŸ durumda.

GÜVENLÄ° LÄ°MANLAR Ä°ÇÄ°N DENÄ°Z KÖPRÜSÜ

Bu arada Almanya’ da yapÄ±lan eylemleri, “Seebrücke-Schafft Sichere Häfen” (Deniz Köprüsü-Güvenli Limanlar YaratÄ±r) Ä°nsiyatifi tarafÄ±ndan organize ediliyor. “Biz güvenli limanlar için bir köprü kuruyoruz. Sen de katÄ±l” parolasÄ±nÄ± kullanÄ±yor. KÄ±sa bir süre önce Berlin’de kurulan inisiyatifin Almanya’da 21 kente eylem gruplarÄ± var ve olmayan kentlerde oluÅŸturulma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. Ä°nisiyatif içinde birçok örgüt bulunuyor. Eylemlere ise bütün ilerici, devrimci güçler, katÄ±lÄ±yor.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 17:23

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