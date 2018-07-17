TTB ve ATO'dan Ã§aÄŸrÄ±: â€˜BarÄ±ÅŸa ve Onur HamzaoÄŸluâ€™ya sahip Ã§Ä±kalÄ±m'

TÃ¼rk Tabipleri BirliÄŸi ve Ankara Tabip OdasÄ±, Prof. Dr. Onur HamzaoÄŸlu'nun 19 Temmuz'da gÃ¶rÃ¼lecek duruÅŸmasÄ±na katÄ±lÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

TTB Merkez Konseyi ve Ankara Tabip OdasÄ±; TTB Toplum ve Hekim Dergisi Editörü ve HDK EÅŸ Sözcüsü Prof. Dr. Onur HamzaoÄŸlu’nun PerÅŸembe günü Ankara Adliyesi 11’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkeme Salonu’nda gerçekleÅŸtirilecek davasÄ±nÄ± izlemeye, barÄ±ÅŸa, özgürlüÄŸe ve Onur HamzaoÄŸlu’ya sahip çÄ±kmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

Türk Tabipleri BirliÄŸi ve Ankara Tabip OdasÄ± 17 Åžubat 2018’den bu yana tutuklu bulunan TTB Toplum ve Hekim Dergisi Editörü ve HDK EÅŸ Sözcüsü Prof. Dr. Onur HamzaoÄŸlu’nun 19 Temmuz 2018 PerÅŸembe günü Ankara Adliyesi’nde görülecek davasÄ± öncesi basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. ATO’da gerçekleÅŸen toplantÄ±ya çok sayÄ±da hekim de katÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamayÄ± yapan TTB Genel BaÅŸkanÄ± Sinan AdÄ±yaman, HamzaoÄŸlu’nun insanlÄ±ÄŸa adanmÄ±ÅŸ bir bilim insanÄ± olduÄŸunu belirterek, halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit eden her ÅŸeyi mücadele edilmesi gereken bir halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunu olarak gördüÄŸünü kaydetti. HamzaoÄŸlu’nun DilovasÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ±yla baskÄ±lara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan AdÄ±yaman, “HalkÄ±n hekimi, halkÄ±n bilim insanÄ± olmanÄ±n gereÄŸini bir an olsun unutmamÄ±ÅŸtÄ±r” dedi. Bütçe dönemlerinde hiçbir milletvekilinin çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± kadar bütçe üzerine yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden AdÄ±yaman, dayatmacÄ± ve yoksullaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± bütçeleri halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na saldÄ±rÄ± olarak gördüÄŸünü belirtti.

BARIÅž, HEKÄ°MLER Ä°ÇÄ°N VAZGEÇÄ°LMEZ BÄ°R SORUMLULUK VE TUTKU

AdÄ±yaman, HamzaoÄŸlu’nun uzun yÄ±lardÄ±r ülkeyi ve bölgeyi tehdit eden, on binlerce insanÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine yol açan savaÅŸa karÅŸÄ± çÄ±kmayÄ± bilim insanÄ±nÄ±n olmazsa olmaz sorumluluÄŸu olarak gördüÄŸünü vurgulayarak “BarÄ±ÅŸ imzacÄ±sÄ± olmuÅŸ, savaÅŸ anÄ±nda bebeklerin, yaÅŸlÄ±larÄ±n, gebelerin, engellilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± çok somut olarak tartÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve yazÄ±larÄ±na aktarmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu savaÅŸ karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± ve barÄ±ÅŸ tutkusu üniversiteden atÄ±lmasÄ±na sebep olduÄŸu gibi özgürlüÄŸünü de elinden alÄ±nmasÄ±na neden olmuÅŸtur” dedi.

BarÄ±ÅŸ talebinin hekimler için vazgeçilmez bir sorumluluk ve tutku olduÄŸunu, bu tutkunun cezalandÄ±rÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan AdÄ±yaman, herkesi 19 Temmuz 2018 PerÅŸembe günü saat 10.00’da Ankara Adliyesi 11. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek davayÄ± izlemeye, barÄ±ÅŸa, özgürlüÄŸe ve Onur HamzaoÄŸlu’na sahip çÄ±kmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

ULUSLARARASI TABÄ°P ÖRGÜTLERÄ° DE SÜRECÄ° Ä°ZLÄ°YOR

ATO BaÅŸkanÄ± Vedat Bulut da HamzaoÄŸlu’nun özellikle DilovasÄ± Bölgesinde halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± etkileyen sanayi çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± en iyi belgelendiren halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± uzmanlarÄ±ndan olduÄŸunu belirtti. UluslararasÄ± tabip örgütlerinin de davayÄ± yakÄ±ndan takip ettiÄŸini kaydeden Bulut, FransÄ±z ve Alman Bilimler Akademileri ile Kraliyet Akademilerinin bilim insanlarÄ±nÄ±n özgürlüklerinin kÄ±sÄ±tlanmasÄ±na yönelik hak ihlallerine iliÅŸkin Türkiye’deki süreci izlediklerini belirtti. (Ankara/EVRENSEL)

Ä°brahim KabaoÄŸlu ve Ahmet ÅžÄ±k, Onur HamzaoÄŸlu iÃ§in aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Sosyal medyada Onur HamzaoÄŸlu iÃ§in kampanya

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 17:04

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