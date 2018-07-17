â€˜Hayati tehlikesi yokâ€™ denildi, 2 saat sonra yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

DiyarbakÄ±r'da hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Faruk Atman, 'Hayati tehlikesi yokâ€™ denilerek ameliyatÄ± ertelendi, Atman 2 saat sonra hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DiyarbakÄ±r'da ayaÄŸÄ±ndan kurÅŸunlanan ve hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 30 yaÅŸÄ±ndaki 4 çocuk babasÄ± Faruk Atman, ameliyat edilmeyi beklerken hayatÄ±nÄ± kaybetti. Aile, yaÅŸanan ölümün ihmalden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek doktordan ve hastane yönetiminden ÅŸikayetçi oldu.

Yenigün gazetesinden Mehmet UÄŸur ÇakÄ±l’Ä±n haberine göre DiyarbakÄ±r’da geçtiÄŸimiz perÅŸembe günü Faruk Atman adlÄ± 30 yaÅŸÄ±ndaki bir genç tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir kiÅŸi tarafÄ±ndan ayaÄŸÄ±ndan vuruldu. Önce özel bir hastaneye buradan da Gazi YaÅŸargil EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan gencin ‘Hayati tehlikesi yok’ denilerek ameliyatÄ± sonraki güne ertelendi. YaralÄ± halde bekleyen Atman 2 saat sonra yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± SoruÅŸturma Bürosu ölüm nedenini; ‘Kemik kÄ±rÄ±ÄŸÄ± ile birlikte orta çaplÄ± damar yaralanmasÄ±ndan geliÅŸen dÄ±ÅŸ kanama’ olarak belirledi.

‘AYAÄžINI ALÇIYA ALIP NORMAL ODAYA ALDILAR’

YaÅŸananlarÄ± anlatan hayatÄ±nÄ± kaybeden Faruk Atman’Ä±n amcasÄ± Hasan Atman ÅŸunlarÄ± söyledi: “YeÄŸenim mahallede tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± biri tarafÄ±ndan ayaÄŸÄ±ndan silahla vuruldu. ArdÄ±ndan DiyarbakÄ±r Gazi YaÅŸargil EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rdÄ±k. YeÄŸenime müdahale ettiler ve ayaÄŸÄ±nÄ± alçÄ±ya aldÄ±lar. YeÄŸenimin her tarafÄ± kan revan olmasÄ±na raÄŸmen serum baÄŸlayÄ±p normal bir odaya aldÄ±lar. ArdÄ±ndan bize, ‘Åžu an bir beyin kanamasÄ± ameliyatÄ± yapÄ±lÄ±yor, saat 23.30’da ameliyata alacaÄŸÄ±z’ dediler. O anda da saat 21.30 civarÄ±ydÄ±. Biz ameliyat saatini beklerken doktor yine geldi ve beyin kanamasÄ± ameliyatÄ±nÄ±n biraz uzun süreceÄŸini, yeÄŸenimi sabah ameliyat edeceÄŸini söyledi.”

‘DOKTOR BÄ°ZE ‘BEKLEMÄ°YORDUK’ DEDÄ°’

Bekleme esnasÄ±nda yeÄŸeninin acÄ±dan duramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Atman “Saat tam gece yarÄ±sÄ±na yakÄ±n yeÄŸenim aniden karnÄ±nÄ±n sancÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve çok acÄ± çektiÄŸini söyledi. Hemen saÄŸlÄ±k personelini çaÄŸÄ±rdÄ±k, o da doktorlarÄ± çaÄŸÄ±rdÄ±. YeÄŸenimi ilk kontrol etmeye gelen oradan tesadüfen geçen bir doktordu. Ve bu doktor ‘Bu hasta nasÄ±l bu odada bekletilir’ dedi. YeÄŸenimin birden nefesi kesildi. Çenesi kilitlendi ve bizi dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kardÄ±lar. Ä°çeride yarÄ±m saatlik bir müdahalenin ardÄ±ndan ameliyatÄ± sabah yapacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen doktor kapÄ±yÄ± açtÄ± ve ‘AyaÄŸÄ±ndan vurulan birinin böyle olmasÄ±nÄ± beklemiyorduk, müdahale ettik ama maalesef hastayÄ± kaybettik’ dedi” diye konuÅŸtu.

Hastane yönetiminden ÅŸikayetçi olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Atman, “Kan revan içinde uzanan ve ‘Bir ÅŸey olmaz, sabah ameliyat yaparÄ±z’ dedikleri yeÄŸenim 2 saat sonra hayatÄ±nÄ± kaybetti. Biz morga indiÄŸimizde savcÄ± incelemelerde bulundu. SavcÄ±ya durumu izah ettik. SavcÄ± bey de otopsi sonucundan sonra durumun netleÅŸeceÄŸini söyledi. Åžu sorunun cevabÄ±nÄ± çok merak ediyorum, Silahla yaralanarak ayaÄŸÄ±ndaki bir kemiÄŸi kÄ±rÄ±lan ve damarÄ± zarar gören biri neden hemen ameliyata alÄ±nmaz?” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Faruk Atman. FotoÄŸraf: Facebook

HASTANE YÖNETÄ°MÄ°NDEN ‘Ä°HMAL YOK’ AÇIKLAMASI

DiyarbakÄ±r Gazi YaÅŸargil EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi BaÅŸhekim YardÄ±mcÄ±sÄ± Mine BahçÄ±van da konuya iliÅŸkin ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±: "Ameliyathanede ameliyatlar devam ettiÄŸi için hasta bekletilmek durumunda kalmÄ±ÅŸ. ArdÄ±ndan gece yarÄ±sÄ±na doÄŸru hasta fenalaÅŸÄ±p hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ. Ölümün; TÄ±bbi olarak büyük damar kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±nda yaÅŸanan yaÄŸ embolisi (pÄ±htÄ±sÄ±) olduÄŸu düÅŸünülüyor. Hekimlerimize durumu sorduÄŸumuzda yorumlar bu yönde oldu. Bu durum ameliyat esnasÄ±nda veya sonrasÄ±nda da yaÅŸanabilecek bir durumdur. Ameliyat gerçekleÅŸse bile komplikasyon sonucu pÄ±htÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ± tÄ±bbi bir ihmal deÄŸil yaralanma sonucu oluÅŸan bir komplikasyondur."

DiyarbakÄ±r Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü, Atman’Ä±n ölümünde ihmal olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmak üzere soruÅŸturma baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 17:07

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