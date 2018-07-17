Tarikat yurdunda 118 Ã¶ÄŸrenci zehirlendi

Samsun'un 19 MayÄ±s ilÃ§esinde bulunan Ä°lmi ve Fikri AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi yurdunda 118 Ã¶ÄŸrenci zehirlenme ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Samsun'un 19 MayÄ±s ilçesindeki Ä°lmi ve Fikri AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi'ne ait yurtta kalan 118 öÄŸrenci, yedikleri yemekten sonra rahatsÄ±zlanÄ±nca gÄ±da zehirlenmesi ÅŸüphesi ile hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

â€‹Olay, Samsun'un 19 MayÄ±s ilçesinde bulunan Ä°lmi ve Fikri AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi'nde meydana geldi. Yurtta yatÄ±lÄ± kalan öÄŸrenciler iddiaya göre dün akÅŸam yemeÄŸinden sonra mide bulantÄ±sÄ± ve kusma ÅŸikayetiyle hastaneye gitti. KÄ±sa sürede 118 öÄŸrenci aynÄ± ÅŸikayetle 19 MayÄ±s ve Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alÄ±nan öÄŸrencileri Ä°l SaÄŸlÄ±k Müdürü Muhammet Ali Oruç ziyaret ederek saÄŸlÄ±k durumlarÄ± hakkÄ±nda bilgi aldÄ±. GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k Ä°l MüdürlüÄŸü ekipleri, öÄŸrencilerin yediÄŸi yiyeceklerden numune alarak soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

VALÄ°LÄ°K: 29 HASTAMIZIN TEDAVÄ°LERÄ° DEVAM EDÄ°YOR

Samsun ValiliÄŸi, öÄŸrencilerin gÄ±da zehirlenmesi ÅŸüphesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. Hastaneye baÅŸvuran öÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ±n 118 olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada, öÄŸrencilerden 29'unun hastanedeki tedavilerinin sürdüÄŸü belirtildi. AçÄ±klama ÅŸöyle:

"19 MayÄ±s ilçemizde bulunan özel bir yurtta kalan yatÄ±lÄ± öÄŸrenciler, mide bulantÄ±sÄ± ve kusma ÅŸikayetleri sonucu zehirlenme ÅŸüphesiyle hastanelere sevk edilmiÅŸtir. Saat 13.40 itibariyle alÄ±nan bilgilere göre toplam baÅŸvuru sayÄ±sÄ± 118’dir. Bu hasta baÅŸvurularÄ±nÄ±n 100’ü 19 MayÄ±s Devlet Hastanesi’ne, 6’sÄ± Bafra Devlet Hastanesi’ne, 12’si ise OMÜ TÄ±p Fakültesi’ne yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžu an itibariyle, 89 hastamÄ±z taburcu edilmiÅŸ olup, 29 hastamÄ±zÄ±n da tedavileri devam etmektedir. Zehirlenme vakalarÄ±yla ilgili adli ve idari tahkikat baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

'KÄ±zlarÄ±nÄ±z pantolon giyerken yÃ¼reÄŸiniz parÃ§alanmÄ±yor mu?'

DERNEÄžÄ°N KURUCU BAÅžKANI Ä°HSAN ÅžENOCAK

Ä°lmi ve Fikri AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi adlÄ± dernek, "Yeniden Ä°slâm Sadece Ä°slâm" sloganÄ±yla Samsun'da faaliyet gösteriyor. Dernek bünyesinde Kuran, hadis gibi derslerin yanÄ± sÄ±ra akaid, tefsir, hadis, fÄ±kÄ±h, adab gibi dersler veriliyor.

DerneÄŸin kurucusu ise tartÄ±ÅŸmalÄ± açÄ±klamalarÄ±yla gündeme gelen ilahiyatçÄ± Ä°hsan Åženocak. Ä°hsan Åženocak kadÄ±nlarÄ±n pantolon giymesinin zararlÄ± olduÄŸunu ve cehennemde cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na dair söylemleriyle gündeme gelmiÅŸti.

Åženocak, "Yani kÄ±zÄ±n ÅŸu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreÄŸin parçalanÄ±yor mu senin? 18 yaÅŸÄ±nda kaÅŸÄ±nÄ± aldÄ±ran kÄ±zÄ±n üniversiteye giderken o halde, yüreÄŸin parçalanmÄ±yorsa vallahi kÄ±yamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah'Ä±n emanetini ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanÄ±nca; ODTÜ'ye, BoÄŸaziçi'ye gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylÄ±k alacak, arabaya binecek, eÅŸine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak... Peki onlara sevindin; kot pantolonuyla erkeklerin bakÄ±ÅŸÄ± arasÄ±nda kÄ±zÄ±n yürüyor, delikanlÄ±lar arkasÄ±na takÄ±lmÄ±ÅŸlar, arkasÄ±ndan gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attÄ±n cehenneme!" açÄ±klamasÄ±nda bulunmuÅŸ, bu açÄ±klamalar açÄ±ÄŸa alÄ±nmasÄ±na sebep olmuÅŸtu.

27 Ekim 2017'de açÄ±ÄŸa alÄ±nan ve "Genç kaynananÄ±n elini öpmek ÅŸehvet uyandÄ±rÄ±r" gibi sözleriyle hatÄ±rlanan Åženocak, 3 ay süren soruÅŸturmalar sonucunda Sinop Ä°l MüftülüÄŸüne eÄŸitim uzmanÄ± olarak atanmÄ±ÅŸtÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Ä°hsan Åženocak: GenÃ§ kaynananÄ±n elini Ã¶pmek ÅŸehvet uyandÄ±rÄ±r

Tarikat yurtlarÄ± her yerde tehlike saÃ§Ä±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 17:15

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