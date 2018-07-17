BeÅŸiktaÅŸ, Avrupa maÃ§larÄ±na taraftar gÃ¶tÃ¼rmeyecek

BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacaÄŸÄ± deplasman maÃ§larÄ±na taraftar gÃ¶tÃ¼rmeme kararÄ± aldÄ±. GerekÃ§e: Ceza alma ihtimali.

BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi maçlarÄ±na taraftar götürmeyecek.

Siyah-beyazlÄ±lar yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, UEFA'dan ceza alma ihtimali nedeniyle, bu sezon da Avrupa deplasmanlarÄ±ndaki maçlara taraftarÄ±nÄ± götürmeme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Kulüp, geçen sezon da deplasmandaki Avrupa maçlarÄ±na taraftarÄ±nÄ± götürmemiÅŸti.

Siyah-beyazlÄ± kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

"2018-2019 sezonunun baÅŸlamasÄ±na az bir zaman kala Futbol TakÄ±mÄ±mÄ±z, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yoÄŸun bir tempoda sürdürmektedir.

BeÅŸiktaÅŸÄ±mÄ±z, bu sezon ligin yanÄ± sÄ±ra ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde de temsil edecek.

Tüm camiamÄ±z ile birlikte baÅŸarÄ±lÄ± bir sezon geçirmek için var gücümüzle mücadele edeceÄŸiz.

TaraftarlarÄ±mÄ±za da bu mücadele dönemi sÄ±rasÄ±nda önemli görevler düÅŸecektir.

Her zaman yanÄ±mÄ±zda olan büyük taraftarÄ±mÄ±zÄ±n, yine takÄ±mÄ±mÄ±z ile tek bir vücut olacaÄŸÄ±ndan eminiz.

UEFA'dan ceza alma ihtimalimize karÅŸÄ±n, geçtiÄŸimiz sezon olduÄŸu gibi bu sezon da Avrupa deplasmanlarÄ±na taraftarlarÄ±mÄ±zÄ± götürmeyeceÄŸiz.

UEFA Avrupa Ligi deplasman maçlarÄ±mÄ±z için, taraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n bireysel organizasyonlar yapmamasÄ±nÄ± önemle rica ederiz.

TaraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n ve kamuoyunun bilgilerine saygÄ±larÄ±mÄ±zla sunarÄ±z." (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 16:18

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