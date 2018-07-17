CHP'li Karaca: Yasa teklifi Anayasa'ya aykÄ±rÄ± hÃ¼kÃ¼mler iÃ§eriyor

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± GÃ¼lizar BiÃ§er Karaca, yeni sisteme iliÅŸkin dÃ¼zenlemelerinin Anayasaâ€™ya aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gülizar Biçer Karaca, yeni sistem inÅŸaa çabasÄ± ve düzenlemelerinin Anayasa’ya aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

Biçer Karaca, muhalefete ve toplumun farklÄ± kesimlerine söz hakkÄ± bÄ±rakmamak için alelacele gündeme getirilen yasal düzenlemeleri, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerini, KHK’leri tek tek incelemeye aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Biçer Karaca, “Bizim gündemimiz günübirlik politikalar deÄŸil, bizim çabamÄ±z tek adam rejimi inÅŸasÄ±nÄ±n ürünü olan hukuksuzluklar, yok sayÄ±lan evrensel ilkeler, çiÄŸnenen anayasal haklar için didik didik ederek madde madde düzenlemeleri deÅŸifre etmek ve mücadeleyi kesintisiz sürdürerek anayasal haklarÄ±n yok sayÄ±lmasÄ±nÄ±n önüne geçmek” dedi.

Hükümetin 18 Haziran’da OHAL’in kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± müjde gibi sunarken, hukuksuzluÄŸu olaÄŸanlaÅŸtÄ±rmak için TBMM’ye yasa teklifi sunduÄŸunu belirten Biçer Karaca sunulan teklifle düzenleme ve tedbir adÄ± altÄ±nda, anayasaya aykÄ±rÄ± hükümlerin yasalaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸini söyledi.

DURMAK BÄ°LE “AÅžIRI VE KATLANILMAZ” GÖRÜLÜP YASAKLANABÄ°LÄ°R

Yeni yasa teklifinin OHAL uygulamalarÄ±nÄ± yasallaÅŸtÄ±rmayÄ±, kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rmayÄ± hedeflediÄŸini ifade eden Biçer Karaca; “OHAL’i kaldÄ±rdÄ±k deseler de OHAL uygulamalarÄ± önerilen yasa teklifiyle devam edecek. Yasa teklifiyle, toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸlerinin yapÄ±lmasÄ± engellenecek. Buna göre ‘vatandaÅŸÄ±n günlük yaÅŸamÄ±nÄ± aÅŸÄ±rÄ± ve katlanÄ±lamaz derecede zorlaÅŸtÄ±racak’ toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸlerine Valilik izin vermeyebilecek. “AÅŸÄ±rÄ± ve katlanÄ±lmaz” eylem kime ve neye göre belirlenecek! Bu durumda, Gezi direniÅŸindeki gibi, durarak tepkisini ortaya koyma eylemi dahi “aÅŸÄ±rÄ±” ve “katlanÄ±lmaz” diye nitelendirilebilir. DüÅŸünceyi açÄ±klama ve yayma hürriyetini belirsiz kriter ve kÄ±staslarla sÄ±nÄ±rlandÄ±ran bu teklif, yasal eylem ve tepkileri engellemeyi hedefliyor” dedi.

‘YASA TEKLÄ°FÄ° ANAYASAYA AYKIRI HÜKÜM Ä°ÇERÄ°YOR’

AnayasanÄ±n 13. Maddesinde; Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksÄ±zÄ±n yalnÄ±zca AnayasanÄ±n ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere baÄŸlÄ± olarak ve ancak kanunla sÄ±nÄ±rlanabilir. Bu sÄ±nÄ±rlamalar, AnayasanÄ±n sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykÄ±rÄ± olamaz.” DenildiÄŸine dikkat çeken Biçer Karaca ÅŸunlarÄ± söyledi; “Ancak teklifte yer alan kamu düzenin bozulmasÄ±na iliÅŸkin “ciddi belirtiler” ifadesi ile kamu güvenliÄŸini bozabileceÄŸi “ÅŸüphe”si bulunan kiÅŸiler, “belirli yer ve saatler” ifadeleri muÄŸlaktÄ±r, inisiyatife bÄ±rakÄ±larak düzenlenmesi anayasaya aykÄ±rÄ±dÄ±r. Anayasa’nÄ±n 13. Maddesine göre kiÅŸi hak ve hürriyetlerinin sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± sadece yasa ile mümkündür. DüÅŸünceyi açÄ±klama ve yayma hakkÄ±, anayasal bir haktÄ±r. Bu hakkÄ±n sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin de AnayasanÄ±n 19. Maddesinde ‘vatandaÅŸÄ±n günlük yaÅŸamÄ±nÄ± aÅŸÄ±rÄ± ve katlanÄ±lamaz derecede zorlaÅŸtÄ±rmayacak’ hükmü yoktur.”

‘KÄ°ÅžÄ° HAK VE HÜRRÄ°YETLERÄ°NÄ°N SINIRLAMASINDA MUÄžLAKLIK VE KEYFÄ°YET’

Getirilmek istenen yasada bir valinin, “ÅŸüphe” gerekçesiyle bir kiÅŸinin seyahat hakkÄ±nÄ± dahi engelleyebileceÄŸini ve ÅŸehre giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± dahi yasaklayabileceÄŸini vurgulayan Biçer Karaca; “ToplantÄ± ve gösteri hakkÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek de ne yazÄ±k ki mümkün olacak. Teklifte yer alan “belirli yerler ve saatler” ibaresi, kiÅŸi hak ve hürriyetlerinin kullanÄ±lmasÄ±nÄ± anayasal kÄ±staslarla ve netlikle deÄŸil keyfiyetle sÄ±nÄ±rlandÄ±rmayÄ± getirmektedir. AnayasayÄ± aÅŸacak ÅŸekilde düzenleme yapmak istiyorlar. AnayasanÄ±n açÄ±kça ihlaline TBMM çatÄ±sÄ± altÄ±nda geçit vermemek için tüm gücümüzle mücadele edeceÄŸiz” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 15:21

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