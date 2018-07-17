â€˜CSUNâ€™u biz batÄ±rmadÄ±k, bedelini de Ã¶demeyeceÄŸizâ€™

AylardÄ±r Ã¼cretleri Ã¶denmediÄŸi iÃ§in direniÅŸte olan 380 CSUN iÅŸÃ§isi: CSUN'u biz batÄ±rmadÄ±k, bedelini de Ã¶demeyeceÄŸiz.

AylardÄ±r ücretleri ödenmeyen CSUN iÅŸçileri, Ä°stanbul ÇalÄ±ÅŸma ve Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l MüdürlüÄŸü önünde gerçekleÅŸtirdikleri eylemde, “Çinli patronu uyarÄ±yoruz. CSUN'u biz batÄ±rmadÄ±k, bedelini de ödemeyeceÄŸiz” dedi. 380 iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Tuzla’da kurulu ve aylardÄ±r üretim yapÄ±lmayan fabrikada iÅŸçiler, ücretlerinin ödenmemesi üzerine 18 Haziran’dan bu yana fabrika önündeki bekleyiÅŸlerini sürdürüyor.

‘CSUN’U BÄ°Z BATIRMADIK’

Ä°stanbul ÇalÄ±ÅŸma ve Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l MüdürlüÄŸü önüne “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Sadaka deÄŸil hakkÄ±mÄ±zÄ± istiyoruz” sloganlarÄ±yla yürüyen CSUN iÅŸçileri “Çinli patronu uyarÄ±yoruz. CSUN’u biz batÄ±rmadÄ±k, bedelini de ödemeyeceÄŸiz” yazÄ±lÄ± pankart taÅŸÄ±dÄ±. Eylemin ardÄ±ndan BirleÅŸik Metal Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± Yönetim Kurulu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan CSUN Raporu Ä°stanbul ÇalÄ±ÅŸma ve Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l MüdürlüÄŸüne verildi.

Ä°ÅžÇÄ°LER EVE EKMEK GÖTÜREMEYECEK DURUMDA

Eylemde ise BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Adnan SerdaroÄŸlu konuÅŸtu. SerdaroÄŸlu, “CSUN iÅŸçileri güneÅŸ enerji panelleri üretiyor. PatronlarÄ±n keyfi tutumlarÄ± yüzünden aylardÄ±r yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± görmeyen hükümet yetkilileri yüzünden evine ekmek götürecek parasÄ±nÄ± bulamayacak durumda” dedi. Çin KonsolosluÄŸu’nun hem kendilerini hem de patronu görüÅŸmeye davet ettiÄŸini söyleyen SerdaroÄŸlu, “CSUN bir Çin sermayesi olmasÄ±na raÄŸmen özel sektördür. Elbette konsolosluÄŸun bize söylediÄŸi çerçevede Çin Devleti'nin yaptÄ±rÄ±m uygulama ÅŸansÄ± bulunmuyor. Bizim beklediÄŸimiz bu insanlar bu ülkenin vatandaÅŸlarÄ±” dedi.

‘GEREKÄ°RSE SARAYIN ÖNÜNE GÄ°DECEÄžÄ°Z’

SerdaroÄŸlu, “KÄ±sa süre içerisinde buradan da bir sonuç alamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z takdirde bizler gerekirse Ankara’ya sarayÄ±n önüne gideceÄŸiz. Sen içeride saltanat yaparken biz maÄŸdur ediliyoruz diyeceÄŸiz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

'Ä°ÅžÇÄ° SÖZ KONUSUYSA YASALAR Ä°ÅžLEMÄ°YOR'

Raporda ise CSUN’un yakÄ±n baÄŸlÄ± olduÄŸu CEEG Grubunun 2013-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda muazzam bir büyüme saÄŸladÄ±ÄŸÄ± kaydedilerek ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±: “Devletimizin yetkilileri de özel teÅŸvikler sunduÄŸu bu yatÄ±rÄ±mcÄ±lardan hesap sormalÄ±dÄ±r. Ülkemizin beÅŸeri ve doÄŸal kaynaklarÄ±nÄ± kullanarak büyük kârlar elde eden yabancÄ± sermayedarlar CSUN örneÄŸinde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± üzere sorumsuzca hareket edememelidir. Ne Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±, ne yasalar, ne de uluslararasÄ± sözleÅŸmeler iÅŸçinin haklarÄ± söz konusu olduÄŸunda hiçbiri iÅŸlemiyor, iÅŸverenler tarafÄ±ndan yok sayÄ±lÄ±yor.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 15:15

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