Hazine ve Maliye BakanÄ± Albayrak: Yeni bir yapÄ±landÄ±rma yok

Berat Albayrak: yeni bir yapÄ±landÄ±rma ya da bu kapsamda borÃ§ Ã¶telemesi gibi bir deÄŸerlendirme orta vadeli projeksiyonlarÄ±mÄ±zda yer almamaktadÄ±r.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak: BakanlÄ±k olarak yeni bir yapÄ±landÄ±rma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir deÄŸerlendirme orta vadeli projeksiyonlarÄ±mÄ±zda yer almamaktadÄ±r.

Albayrak, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, yeni dönem ekonomi politikalarÄ± kapsamÄ±nda, maliye politikalarÄ±nÄ±n, enflasyonla mücadeleye katkÄ± vererek dengeli büyümeyi destekleyecek ÅŸekilde tasarlanacaÄŸÄ±nÄ± kamuoyu ile paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±. Bu kapsamda bütçe harcamalarÄ±nda etkin kontrol, verimliliÄŸin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve hedeflerle uyumu amaçladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Albayrak, özellikle bütçe disiplininden taviz verilmeyeceÄŸini belirtti.

Maliye politikalarÄ± kapsamÄ±nda tüm mükellefler için öngörülebilirliÄŸin saÄŸlanmasÄ± açÄ±sÄ±ndan bu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±klarÄ±na dikkati çeken Albayrak, halihazÄ±rda 7143 sayÄ±lÄ± Kanun kapsamÄ±nda yeniden yapÄ±landÄ±rma baÅŸvurularÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini vurguladÄ±. Albayrak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu kanun ile kesinleÅŸmiÅŸ vergi ve diÄŸer borçlara ödeme kolaylÄ±klarÄ±, geçmiÅŸ dönemlere iliÅŸkin matrah ve vergi artÄ±rÄ±mÄ±nda bulunan mükelleflere ayrÄ±calÄ±klar, beyan edilmemiÅŸ veya eksik beyan edilmiÅŸ gelir ve kazançlarÄ±n zam ve faizsiz piÅŸmanlÄ±kla beyan edilmesi gibi imkanlar getirilmiÅŸtir. YapÄ±landÄ±rÄ±lan alacaklarÄ±n ilk taksit ödeme süresi içinde peÅŸin ödenmesi halinde hesaplanan YÄ°-ÜFE tutarÄ±ndan yüzde 90 indirim yapÄ±lmaktadÄ±r.

Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak, yeni bir yapÄ±landÄ±rma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir deÄŸerlendirme orta vadeli projeksiyonlarÄ±mÄ±zda yer almamaktadÄ±r. 7143 sayÄ±lÄ± Kanun kapsamÄ±nda yeniden yapÄ±landÄ±rma baÅŸvurularÄ±nÄ±n 31 Temmuz 2018'de sona erecek olduÄŸunu bir kez daha hatÄ±rlatmak ve mükelleflerimizin bu yapÄ±landÄ±rmadan yararlanmalarÄ± için son fÄ±rsat olduÄŸunu belirtmek isterim." (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 14:40

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