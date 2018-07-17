Bedelli askerlik bugÃ¼n meclise sunulacak

AKP Grup BaÅŸkanvekili BÃ¼lent Turan, bedelli askerliÄŸin bugÃ¼n meclise sunulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±: 25 yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±, 25 gÃ¼n askerlik sÃ¼resi ve 15 bin lira bedel

AKP Grup BaÅŸkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±, 25 gün askerlik süresi ve 15 bin lira bedel öngörüldüÄŸünü açÄ±kladÄ±.

Turan, TBMM BasÄ±n KapÄ±sÄ± önünde gazetecilere açÄ±klama yaptÄ±.

AKP Grup BaÅŸkanvekili Turan, “Bedelli askerlikle ilgili gündem var mÄ±?” diye sorduÄŸunu anÄ±msattÄ±.

Terörle mücadele teklifinin "kod yasa" yani "tekli yasa" olduÄŸundan dolayÄ±, bu teklifin Adalet Komisyonunda görüÅŸülebileceÄŸini ve bu görüÅŸmelerin dÄ±ÅŸÄ±nda bir gündemin olamayacaÄŸÄ±nÄ±, Meclis'in açÄ±lacaÄŸÄ± Ekim ayÄ±nda bedelli askerlik konusunun görüÅŸülebileceÄŸini ifade ettiÄŸini belirten Turan, "Ancak bugün bir geliÅŸme oldu. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±k turizmini geliÅŸtirmek ve iyileÅŸtirmek için Ä±srarla istediÄŸi birkaç madde var. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± bahisle mücadele için Ä±srarla istediÄŸi bir kaç madde var. Birkaç bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n daha buna benzer, farklÄ± konularda talepleri var." ifadesini kullandÄ±.

Bülent Turan, bu konulara iliÅŸkin "torba teklifi" Plan ve Bütçe Komisyonunda görüÅŸeceklerini ifade etti.

Meclisin açÄ±lacaÄŸÄ± ekim ayÄ±nda gündeme geleceÄŸini düÅŸündükleri bedelli askerlikle ilgili konuyu da gençlerin beklentileri doÄŸrultusunda bu teklife ekleme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Turan, bugün birkaç saat içerisinde, söz konusu kanun teklifinin TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulacaÄŸÄ±nÄ± ve ardÄ±ndan da Plan ve Bütçe Komisyonunda görüÅŸüleceÄŸini bildirdi.

‘KOMÄ°SYON AÅžAMASI BU HAFTA BÄ°TERSE, GELECEK HAFTA GENEL KURULDA’

AKP Grup BaÅŸkanvekili Turan, “Ümit ediyorum, komisyon biran önce toplanacak ve bu görüÅŸmeleri yapacaktÄ±r. Teklifin komisyon aÅŸamasÄ± bu hafta biterse, gelecek hafta da TBMM Genel Kurulunda görüÅŸmeler nihayete erecektir. Biz ÅŸimdiye kadar AKP olarak hangi vaadimizi, talebimizi, gündemimizi ihmal ettik ki bunu ihmal edelim. Bunun takvimlenmesiyle ilgili sorunumuz vardÄ±. Bunu diÄŸer kanunlarla birlikte çözme imkanÄ± bulduk." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n seçim kampanyasÄ±nda söylediÄŸi, "Bedelli bir ihtiyaçtÄ±r" söylemini yerine getirmenin, kendileri için ÅŸeref ve talimat olduÄŸunu söyleyen Turan, basÄ±n mensuplarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, gençlere ve bedelli bekleyen tüm vatandaÅŸlara müjdeyi vermek istediÄŸini belirtti.

Bülent Turan, askerliÄŸin Türk toplumunda en hassas ve kÄ±ymetli kavramlardan biri olduÄŸunu söyledi.

Askerlik ruhuna yakÄ±ÅŸan adÄ±mÄ± atmanÄ±n kendileri için görev olduÄŸuna iÅŸaret eden Turan, bu görevi yerine getirdiklerini vurguladÄ±. Turan, “Ä°stiyoruz ki bu, Türkiye'de profesyonel askerliÄŸe geçiÅŸin adÄ±mÄ± olsun. Zaman içerisinde Türkiye'de artÄ±k bedelli konuÅŸan, talep eden insanlar ve yasalar deÄŸil, kendi içerisinde yürüyen bir sistem olsun." dedi.

‘ÇOK BÜYÜK YIÄžILMA VAR’

AKP Grup BaÅŸkanvekili Turan, 5 milyondan fazla insanÄ±n bedelliyi beklediÄŸini, askerin yÄ±llÄ±k talebinin ise 300 binlerde olduÄŸunu, yani çok büyük yÄ±ÄŸÄ±lma olduÄŸunu bildirdi.

"Bu yÄ±ÄŸÄ±lmayÄ± bu teklifle eritmek istiyoruz. Bundan sonraki dönemlerde ümit ediyorum, ilgililer bir araya gelecektir, ilgili bakanlÄ±k bu konuda adÄ±mlarÄ± atacaktÄ±r ve profesyonel orduya, askerliÄŸi de geçiÅŸ için imkan saÄŸlanacaktÄ±r." diyen Turan, bedelli askerlik teklifinin gençlere hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diledi.

Bülent Turan, "yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± ve ücretin" sorulmasÄ± üzerine, "25 yaÅŸ ve 15 bin TL öngörüsüyle beraber 25 günlük askerlik hizmeti öngörülüyor. Tabii buna iliÅŸkin çalÄ±ÅŸma ve takdir komisyonundur, Genel Kurulundur." ifadesini kullandÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 15:36

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