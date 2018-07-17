TÃ¼ketici haklarÄ±na kÄ±sÄ±tlama: 800 tÃ¼ketici hakemi kapatÄ±ldÄ±

TÃ¼ketici hakem heyetlerinin sayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesine TÃ¼ketici Dernekleri Federasyonu (TÃœDEF) ve TÃ¼keticiyi Koruma DerneÄŸi (TÃœKODER) tepki gÃ¶sterdi.

Tüketicinin hak arama özgürlüÄŸüne kÄ±sÄ±tlama: 800 tüketici hakem heyeti kapatÄ±ldÄ±, Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± yazÄ± ile tüketici hakem heyetlerinin sayÄ±sÄ±nÄ± 1011 den 211’e düÅŸürdü. 800 hakem heyeti 1 AÄŸustos tarihinden itibaren yeni baÅŸvuru almayarak, o tarihe kadar alÄ±nan baÅŸvurularÄ± 31AralÄ±k tarihine kadar sonuçlandÄ±racak.

Tüketici hakem heyetlerinin sayÄ±sÄ±nÄ±n düÅŸürülmesine Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) ve Tüketiciyi Koruma DerneÄŸi (TÜKODER) tepki gösterdi.

‘TÜKETÄ°CÄ°NÄ°N HAK ARAMA HAKKINDAN TASRRUF OLMAZ’

TÜDEF Genel baÅŸkanÄ± Aziz Koçal yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, BakanlÄ±ÄŸa ekonomik bir yük getirdiÄŸi gerekçesiyle kapatÄ±lan hakem heyetlerinin tüketicinin hak arama özgürlüÄŸünü kÄ±sÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek. “Öncelikle belirtmek gerekir ki, hakem heyetleri bir ticarethane deÄŸildir, tam tersine Tüketicinin ekonomik çÄ±karlarÄ±nÄ±n korunmasÄ± için kurulmuÅŸtur. VatandaÅŸÄ±n hak aramasÄ±nda görev yapanlarÄ±n maliyet düÅŸünülerek tasarruf yapÄ±ldÄ± denemez, yada bu gerekçe ile kapatÄ±lamaz” dedi.

Hakem heyetlerinin bir nevi danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti verdiÄŸini, bulunduklarÄ± ilçede tüketicinin korunmasÄ± ve kollanmasÄ± ile ilgili bilinçlendirme ve bilgilendirme görevini de yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Koçal, “KapatÄ±lan hakem heyetlerinde dosya kabul memuru bulundurulmasÄ±, bu memurun gerekli bilgi donanÄ±mÄ± yeteri kadar bulunamayacaÄŸÄ±ndan dolayÄ±, tüketici eksik evrak yada hatalÄ± baÅŸvurmasÄ± halinde baÅŸvurunun sonuçlanmasÄ± uzayacaktÄ±r. VatandaÅŸ uÄŸradÄ±ÄŸÄ± haksÄ±zlÄ±k nedeniyle gerekli bilgileri alarak doÄŸru baÅŸvuru yapmak için görevli olan hakem heyetine ulaÅŸabilmesi için kilometrelerce yol gitmek zorunda kalacaktÄ±r ki bu da hak arama özgürlüÄŸünün zorlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±dÄ±r. DiÄŸer taraftan, mevcut durumda; birleÅŸtirilen hakem heyetlerinde bulunan dosyalarÄ±n baÅŸvuru tarihinden itibaren dosyanÄ±n sonuçlanmasÄ± ortalama beÅŸ ayÄ± bulmaktadÄ±r. BirleÅŸtirme nedeniyle bu süre daha da uzayacaktÄ±r. MaÄŸdur olan tüketici bir de sürenin uzamasÄ± ile maÄŸdur olacaktÄ±r” dedi.

Koçal hakem heyetlerinin kapatÄ±lmasÄ± yerine, vatandaÅŸlarÄ±n hizmeti en yakÄ±n birimden almasÄ±nÄ±n sosyal devlet ilkesi gereÄŸi olduÄŸunu vurgulayarak ÅŸunlarÄ± söyledi: “AnayasamÄ±zÄ±n 172.ci maddesi gereÄŸi tüketicinin haklarÄ±nÄ± korumakla görevli devlet, haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸramÄ±ÅŸ vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hakkÄ±nÄ± aramasÄ±nÄ±n önünü açarak, baÅŸvurularÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmalÄ±, tüketicinin bilinçlenmesi ve haklarÄ±nÄ± aramasÄ± için, tüketici derneklerinin Ä°ÅŸlevinin artÄ±rÄ±lmasÄ± yönünde de gerekli çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±larak, gerekli ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yan derneklerimizin de, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ön müracaatÄ± ve ilk çözüm yeri olmasÄ± hususunda yetkilendirilmesi gerekir. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n, bu kararÄ±nÄ± yeniden gözden geçirerek, taraflarÄ±n görüÅŸlerini de dikkate alarak yeniden deÄŸerlendirmesini talep ediyoruz.”

‘TÜKETÄ°CÄ°NÄ°N HAK ARAMA ÖZGÜRLÜÄžÜNÜN KISITLANMASIDIR’

TÜKODER Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Av. Åžükran EroÄŸlu ise Tüketici mahkemelerinin iÅŸ yükünü azaltmak, tüketicinin adalete hÄ±zlÄ± eriÅŸimini saÄŸlamak ve bir nevi arabuluculuk da yapmak amacÄ±yla kurulmuÅŸ heyetler olduÄŸunu dile getirerek; “Bugüne kadar yapÄ±lan baÅŸvurularÄ±n % 95’ine yakÄ±n bir kÄ±smÄ± tüketici lehine sonuçlanmÄ±ÅŸ ve tüketiciler uzayan mahkeme süreçlerine sokulmaksÄ±zÄ±n ÅŸikâyetleri halledilmiÅŸtir” dedi.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n hakem heyeti sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmasÄ±nÄ±n tüketicinin hak arama özgürlüÄŸünün kÄ±sÄ±tlanmasÄ± demek olduÄŸunu vurgulayan EroÄŸlu; “Zira hakem heyeti kapatÄ±lmÄ±ÅŸ bir ilçede oturan tüketici büroya dilekçe verecek, o dilekçe ildeki hakem heyetine gönderilecek, orada sÄ±raya girecek ve hem il hakem heyetlerinin iÅŸ yükü artacak, hem de karar verme süresi uzayacaktÄ±r. Bunun yerine baÅŸvuru sayÄ±sÄ± az ve birbirine yakÄ±n olarak ilçeler birleÅŸtirilerek sorun halledilebilir. BakanlÄ±ÄŸÄ±n acilen kararÄ±nÄ± yeniden gözden geçirmesini ve AnayasanÄ±n 172. Maddesi doÄŸrultusunda hareket ederek tüketicilerin hak arama yollarÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlamamasÄ±nÄ± bekliyoruz” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 14:05

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