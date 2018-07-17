Edirne'de tutuklu YunanistanlÄ± askerler yine tahliye edilmedi

TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na geÃ§tikleri iÃ§in tutuklanan 2 YunanistanlÄ± asker iÃ§in yine tahliye kararÄ± Ã§Ä±kmadÄ±.

Edirne'de, Yunanistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kastanies Karakolu'ndan çÄ±ktÄ±klarÄ± devriye sÄ±rasÄ±nda Türkiye'ye geçtikleri için tutuklanan teÄŸmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuÅŸ Dimitris Kouklazis'in (29) için Edirne 2'nci Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce yapÄ±lan tutukluluk deÄŸerlendirme duruÅŸmasÄ±ndan yine tahliye çÄ±kmadÄ±.

Pazarkule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±ndaki Yunanistan'Ä±n Kastanies SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± karakolunda görev yapan teÄŸmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuÅŸ Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafÄ±na geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±r askerlerince gözaltÄ±na alÄ±nan 2 Yunanistan askeri, jandarmadaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildikleri mahkemece tutuklandÄ±.

Edirne 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi her 30 günde bir olan tutukluluk deÄŸerlendirme duruÅŸmasÄ±nÄ± yaptÄ±. DuruÅŸmaya geçen 1 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan Yunanistan askerleri teÄŸmen Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklazis, avukatlarÄ± Selin Özel ile Hakan YalçÄ±ntuÄŸ da katÄ±ldÄ±.

Avukat YalçÄ±ntuÄŸ, müvekkillerinin haksÄ±z yere tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek, serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Mahkeme, sanÄ±klarÄ±n tutukluluÄŸuna devam kararÄ± verdi.

KARARDA 'YÖN' VURGUSU

Edirne 2'nci Sulh Ceza HakimliÄŸi'nin kararÄ±nda ÅŸöyle denildi: "Åžüphelilerin üzerine atÄ±lÄ± askeri yasak bölgelere girme suçunu iÅŸlediklerine dair kuvvetli suç ÅŸüphesinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren somut delillerin bulunduÄŸu, ÅŸüphelilerin Türkiye'de sabit bir ikamet adreslerinin bulunmayÄ±ÅŸÄ± ile yabancÄ± ülke vatandaÅŸÄ± olmalarÄ± birlikte deÄŸerlendirildiÄŸinde, ÅŸüphelilerin kaçma ÅŸüphesinin bulunduÄŸuna iliÅŸkin kanaat, dijital materyaller konusunda incelemenin halen sürmesi nedeniyle atÄ±lÄ± suç vasfÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸme ihtimali bulunduÄŸu deÄŸerlendirilmiÅŸ, ÅŸüphelilerin üzerlerine atÄ±lÄ± eylemin asker kiÅŸilerce iÅŸlenmiÅŸ olmasÄ± da dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda mesleÄŸi askerlik alan kiÅŸilerde bulunmasÄ± gerekli asgari yön tayin bilgisi nedeniyle suç ÅŸüphesinin kuvvetlenmesi, atÄ±lÄ± suçun kanunda ön görülen cezanÄ±n alt sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 2 yÄ±l oluÅŸu da dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda tutuklama tedbirinin bu aÅŸamada ölçülülük sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde kaldÄ±ÄŸÄ± ve koruma tedbirlerinden umulan faydanÄ±n adlÄ± kontrol hükümleri ile saÄŸlanamayacaÄŸÄ± deÄŸerlendirilerek, soruÅŸturma dosyasÄ±nÄ±n geldiÄŸi aÅŸama itibariyle tutuklama ÅŸartlarÄ±nda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan Edirne Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talebinin kabulüne, ÅŸüphelilerin tutukluluk hallerini devamÄ±na."

KararÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan askerleri, güvenlik önlemleri alÄ±narak, Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü. (Edirne/DHA)

Yunanistan ile yeni kriz: Ä°ki Yunanistan askeri tutuklandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 13:52

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