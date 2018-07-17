Ä°HD 32 yaÅŸÄ±nda: Ä°nsan onuruna dayanan mÃ¼cadelemiz sÃ¼recek

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi, 32. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla aÃ§Ä±klama yaptÄ±:

Derneklerinin 32’nci kuruluÅŸ yÄ±ldönümünde konuÅŸan Ä°HD EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Öztürk TürkdoÄŸan, yeni OHAL yasa teklifinin Anayasa’ya aykÄ±rÄ± olduÄŸunu söyledi.



17 Temmuz 1986 tarihinde 98 kiÅŸinin imzasÄ±yla kurulan Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi’nin (Ä°HD) 32’nci yÄ±l dönümünü nedeniyle Ä°HD Genel Merkezi’nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. ToplantÄ±ya Ä°HD’nin eski baÅŸkanlarÄ± ve mevcut Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri katÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±da konuÅŸan Ä°HD EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Öztürk TürkdoÄŸan, “Kurucular arasÄ±nda mahpus yakÄ±nlarÄ±, aydÄ±nlar, yazarlar, gazeteciler, yayÄ±ncÄ±lar, akademisyenler, avukatlar, hekimler, mimar ve mühendisler, öÄŸretmenler vardÄ±. KurucularÄ±mÄ±zdan yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenleri sevgi ve minnetle anÄ±yoruz” dedi.

Ä°HD’NÄ°N ÖNERÄ°LERÄ°

TürkdoÄŸan, Ä°HD’nin 32’nci yÄ±lÄ± dolaysÄ±yla ÅŸu önerilerde bulundu:



* Türkiye'nin demokratikleÅŸebilmesi için gerçek bir çatÄ±ÅŸma çözümü gerçekleÅŸtirmesi ve geçmiÅŸi ile yüzleÅŸmesi gerekmektedir. Türkiye'nin, Kürt sorununu kabul edip çözecek yeni bir barÄ±ÅŸ sürecine ihtiyacÄ± bulunmaktadÄ±r. Bununla birlikte baÅŸta Alevilerin eÅŸit yurttaÅŸlÄ±k hakkÄ± talepleri olmak üzere ötekileÅŸtirilen tüm kesimlerin insan haklan taleplerini kabul edecek yeni bir siyasi iradeye ihtiyaç vardÄ±r.



* Türkiye'nin gerçek bir çatÄ±ÅŸma çözümü ile birlikte yeni ve demokratik bir Anayasaya ihtiyacÄ± bulunmaktadÄ±r. Yeni ve demokratik Anayasa yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± sürece darbeci generaller tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ 82 AnayasasÄ± üzerinde yapÄ±lacak deÄŸiÅŸikliklerin çözüm getirmesi mümkün deÄŸildir. Åžu anda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Modeli diye isimlendirilen deÄŸiÅŸikliklerin bariz özelliÄŸi anti demokratik tek kiÅŸi yönetimi olmasÄ±ndan ibarettir.



* Ä°fade özgürlüÄŸü demokrasinin temelidir. Demokrasiye giden yolun açÄ±labilmesi için ifade özgürlüÄŸünün mutlaka saÄŸlanmasÄ± gerekir. DüÅŸünceyi açÄ±klama ve basÄ±n özgürlüÄŸü saÄŸlanmadan demokrasiye giden yolun açÄ±lmasÄ± olasÄ± gözükmemektedir.



* Toplumsal muhalefetin en geniÅŸ tabanda demokrasi ve insan haklan ilkesinde birleÅŸik mücadele yürütmesi halinde sosyal mücadele ile Türkiye'nin demokratikleÅŸmesi saÄŸlanabilir.



* Türkiye'nin sorunlarÄ± demokratik sistem içerisinde çözülebilir, Kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilkesinin olmadÄ±ÄŸÄ±, demokrasinin tabana yayÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve yerel demokrasinin geliÅŸmediÄŸi 81 milyon nüfuslu bir ülkenin oldukça katÄ± ve otoriter bir rejimle sorunlarÄ±nÄ± çözmesi mümkün deÄŸildir.



* Kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilkesinin önemi kendisini baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z yargÄ±da gösterir. Hukukun üstünlüÄŸü ilkesine uygun bir yargÄ± yapÄ±lanmasÄ± olmadan adaletin yerini bulmasÄ± mümkün deÄŸildir.



* Tasfiye edilen yapÄ±larÄ±n yerine yeni yasa dÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lanmalarÄ±n oluÅŸmamasÄ± için demokratik yönetim ÅŸarttÄ±r. Bununla birlikte cezasÄ±zlÄ±k politikasÄ± ve kültürüne son verilerek, suç iÅŸleyen devlet görevlilerinin korunmasÄ±ndan vazgeçilmelidir.



* Ä°ÅŸçi ve emekçilerin haklarÄ±nÄ±n verilmemesi için de otoriterleÅŸmede Ä±srar edilmektedir. Bu dönem ekonomik ve sosyal hak mücadelesi artarak devam etmelidir.



* Ä°nsan haklarÄ± savunucularÄ± üzerindeki yargÄ± yolu ile baskÄ± politikasÄ±na son verilmelidir.



* OHAL süresince çÄ±karÄ±lan 32 KHK ile 100'lerce yasada yapÄ±lan 1000'lerce deÄŸiÅŸiklik gözden geçirilmeli ve kalÄ±cÄ± OHAL rejiminden vazgeçilmelidir. UnutulmamalÄ±dÄ±r ki OHAL zamanÄ±nda zarar gören sadece ve sadece temel hak ve özgürlükler ile bu özgürlükleri kullanan kiÅŸilerdir.

YENÄ° OHAL YASASI

TürkdoÄŸan, “Ä°nsan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n Ä°HD çatÄ±sÄ± altÄ±ndaki 32 yÄ±llÄ±k mücadelesi insan onuruna dayanan özgürlük, eÅŸitlik, adalet ve barÄ±ÅŸ talebi ile artarak devam edecek ve Türkiye’nin demokratik bir rejime kavuÅŸmasÄ± mücadelesi sürdürülecektir” ifadelerini kullandÄ±.



TürkdoÄŸan, son olarak hükümetin yeni hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kanun teklifine iliÅŸkin de ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±: “Yeni yasa teklifi Anayasa’ya aykÄ±rÄ±dÄ±r. OHAL ilan etmeden yani 3 ayda bir Meclis onayÄ±nÄ± almadan 3 yÄ±l boyunca sürecek kesintisiz OHAL tedbirlerini içerecek bir yasayÄ± Meclis’ten geçiremezsiniz. OHAL kaldÄ±rdÄ±k diyeceksiniz ama OHAL ilan etmeden OHAL varmÄ±ÅŸ gibi yasa yapacaksÄ±nÄ±z. Bu 3 yÄ±lÄ±n kriteri nedir? Toplum üstündeki baskÄ±yÄ± kesintisiz olarak 3 yÄ±l daha sürdüreceÄŸinizi mi ilan ediyorsunuz? Siz gözaltÄ± süresini 14 güne çÄ±kartamazsÄ±nÄ±z. Valilere 15 gün giriÅŸ-çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± yetkisi veremezsiniz. OHAL varmÄ±ÅŸ gibi kurumlara ihraç yetkisi veremezsiniz. Bunlar Anayasa 15’e açÄ±k aykÄ±rÄ±dÄ±r. KalÄ±cÄ± bir OHAL düzenini nasÄ±l tesis edersiniz? Zaten yüzlerce kanunda, birlerce maddede kalÄ±cÄ± deÄŸiÅŸiklikler yaptÄ±nÄ±z. Madem öyle OHAL’i kaldÄ±rmayÄ±n, 3 aydan 3 ay Meclis’te onaylayÄ±n. Hiç deÄŸilse ÅŸekil olarak Anayasa’ya uygun yapmÄ±ÅŸ olursunuz." (Ankara/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 12:42

www.evrensel.net