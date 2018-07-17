Ä°stanbul iÃ§in yarÄ±n (18 Temmuz) iÃ§in gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji, Ä°stanbul'da yarÄ±n gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ saÄŸanak etkili olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek uyardÄ±.Â

Meteoroloji, Ä°stanbul'da yarÄ±n gök gürültü saÄŸanak etkili olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek uyardÄ±.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Son deÄŸerlendirmelere göre; yarÄ±n Ä°stanbul'da görülecek olan saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olmasÄ± beklendiÄŸinden meydana gelebilecek ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rüzgar, küçük çaplÄ± dolu ve su hortumu oluÅŸma riskine karÅŸÄ± ilgililerin ve vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± gerekmektedir" denildi. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 12:15

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