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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 12:08
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Sancaktepe HDP ilÃ§e binasÄ±na operasyon: 17 gÃ¶zaltÄ±
17 Temmuz 2018 12:04
Ä°stanbul Sancaktepe HDP ilÃ§e binasÄ±na dÃ¼zenlenen operasyonda aralarÄ±nda il yÃ¶neticilerinin de bulunduÄŸu 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele ÅŸube ekipleri, Sancaktepe HDP Ä°lçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda ölen PKK'lilerle ilgili taziye töreni yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle operasyon düzenledi.
YapÄ±lan operasyonda aralarÄ±nda HDP Ä°l yöneticilerinin de bulunduÄŸu 17 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'ne götürüldü. Åžüphelilerin emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor. (DHA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 12:08
2 HDP'li milletvekili hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±
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