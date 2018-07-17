Cumhuriyet davasÄ±nda gazeteciliÄŸi yargÄ±layan hakim YargÄ±tay Ã¼yesi oldu

HSK tarafÄ±ndan YargÄ±tay ve DanÄ±ÅŸtay'a atanan Ã¼yeler arasÄ±nda kamuoyunun bildiÄŸi dikkat Ã§ekici davalara bakmÄ±ÅŸ olan isimler de yer alÄ±yor.

Hâkimler ve SavcÄ±lar Kurulu (HSK), YargÄ±tay üyeliÄŸine 100, DanÄ±ÅŸtay’a ise 12 kiÅŸinin atamasÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi.

Kararnamede en dikkat çeken isim, Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Abdurrahman Orkun DaÄŸ oldu.

Cumhuriyet'ten Alican UludaÄŸ'Ä±n haberine göre DaÄŸ, Cumhuriyet davasÄ±na bakan 27. AÄŸÄ±r Ceza’nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yordu. Dava boyunca Cumhuriyet gazetesinin yayÄ±n politikasÄ±nÄ± yargÄ±layan mahkeme, 25 Nisan’da kararÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸ ve 12 çalÄ±ÅŸanÄ± “örgüte yardÄ±m” suçundan 3 ile 8 yÄ±l arasÄ±nda çeÅŸitli hapis cezalarÄ±na çarptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Cumhuriyet soruÅŸturmasÄ±nÄ± yürüten baÅŸsavcÄ± vekili Mehmet Akif Ekinci de geçen yÄ±l ErdoÄŸan tarafÄ±ndan HSK üyeliÄŸine atanmÄ±ÅŸtÄ±. Ekinci, dün yayÄ±mlanan kararnamede Orkun DaÄŸ’Ä±n atamasÄ±nÄ±n altÄ±na imza attÄ±.

BAÅžKA Ä°CRAATLARI DA VAR

Hâkim Orkun DaÄŸ, 27 AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görev yaparken Anayasa Mahkemesi’nin Mehmet Altan kararÄ±nÄ± da uygulamayarak anayasayÄ± çiÄŸnemiÅŸti. Bunun üzerine Altan’Ä±n avukatlarÄ±, üst mahkeme olan 27. AÄŸÄ±r Ceza’ya itiraz etmiÅŸ; baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± DaÄŸ’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± 27. AÄŸÄ±r Ceza, AYM kararÄ±nÄ± tanÄ±mayarak Altan’Ä± tahliye etmemiÅŸ ve itirazÄ± reddetmiÅŸti. Cumhuriyet avukatlarÄ±nÄ±n Mehmet Altan kararÄ±nÄ± emsal olarak gösterip AkÄ±n Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet ÅžÄ±k’Ä±n tahliye edilmesi baÅŸvurusunu da 27. AÄŸÄ±r Ceza reddetmiÅŸti.

17 ARALIK'TA TAHLÄ°YE VEREN VE FAZIL SAY'A HAPÄ°S CEZASI VEREN HAKÄ°M YARGITAY ÜYESÄ°

17 AralÄ±k operasyonunda tutuklanan eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ile Reza Zarrab'Ä±n saÄŸ kolu Abdullah Happani’nin aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 kiÅŸiyi tahliye eden, piyanist FazÄ±l Say’a Ömer Hayyam ÅŸiirini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± için 10 ay hapis cezasÄ± veren hâkim Hulusi Pur’un YargÄ±tay üyesi yapÄ±lmasÄ± da dikkat çekti. Pur, son olarak Ä°stanbul 24. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde baÅŸkan olarak görev yapÄ±yordu.

Atanan diÄŸer isimlerin büyük çoÄŸunluÄŸunu, 'FETÖ' ile mücadelede öne çÄ±kmÄ±ÅŸ isimler oluÅŸturuyor.

HSK BAÅžKAN VEKÄ°LÄ°NÄ°N KARDEÅžÄ° DE ATANDI

Atamalarda AKP’ye yakÄ±n isimlerin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu belirtildi. Bunlar arasÄ±nda HSK BaÅŸkan Vekili Mehmet YÄ±lmaz’Ä±n Ä°stanbul’da savcÄ± olarak görev yapan kardeÅŸi Sabri YÄ±lmaz da yer alÄ±yor.

Listede 20’ye yakÄ±n ismin ‘milliyetçi kadrodan’ , 8-10 ismin ise ‘sosyal demokratlardan’ belirlendiÄŸi öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)

YargÄ±tayÂ ve DanÄ±ÅŸtay Ã¼yelikleri seÃ§imi Resmi Gazete'de

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 11:44

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