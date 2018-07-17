26 ilde 57 TSK personeli iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

26 ilde, 'FETÃ–''nÃ¼n TSK iÃ§indeki yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 57 TSK personeli iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

Ä°zmir merkezli 26 ilde, 'FETÖ/PDY' ÅŸüphelisi 57 Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) personeline yönelik gerçekleÅŸtirilen operasyonlarda, aralarÄ±nda filo komutanlÄ±ÄŸÄ± yapan pilot binbaÅŸÄ± ve piyade eÄŸitim komutanlÄ±ÄŸÄ± yapan albayÄ±n da bulunduÄŸu birçok ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ±yla Ä°zmir merkezli 26 ilde, 'FETÖ/PDY'nin' 'TSK içindeki yapÄ±lanmasÄ±'na yönelik ardÄ±ÅŸÄ±k arandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 57 ÅŸüpheli hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi. Adreslere yapÄ±lan operasyonlarda, haklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilen ÅŸüphelilerin birçoÄŸunun yakalandÄ±ÄŸÄ±, aralarÄ±nda filo komutanlÄ±ÄŸÄ± yapan 1 pilot binbaÅŸÄ± ve piyade eÄŸitim komutanlÄ±ÄŸÄ± yapan 1 albayÄ±n da bulunduÄŸu birçok ÅŸüphelinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (Ä°zmir/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 11:35

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