NSU kararÄ± temyize gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼

NSU davasÄ±nda aÃ§Ä±klanan karar, hem mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± alan baÅŸsanÄ±k Beate Zschaepeâ€™nin avukatlarÄ±, hem de baÅŸsavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan temyize gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Yücel ÖZDEMÄ°R

Köln

IrkçÄ± terör örgütü NSU davasÄ±nda geçtiÄŸimiz hafta açÄ±klanan karar, hem müebbet hapis alan baÅŸsanÄ±k Beate Zschaepe’nin avukatlarÄ± hem de baÅŸsavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan temyize götürüldü. Ä°stihbaratÄ±n rolünü içeren dosyalara ise 120 yÄ±l boyunca gizlilik kararÄ± getirildi.

Almanya’da geçen hafta Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafÄ±ndan Ä±rkçÄ± terör örgütü üyelerine verilen cezalar temyize götürüldü. 8’i Türkiye’den olmak üzere 10 kiÅŸinin öldürülmesinden sorumlu tutulan, bu nedenle de ömür boyu hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan baÅŸsanÄ±k Beate Zschaepe’nin avukatÄ± Hermann Borchert, karardan hemen sonra üst mahkemeye baÅŸvurduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Karlsruhe’de bulunan Federal Mahkemeye baÅŸvuran Borchert, davada biçimsel olarak birçok hatanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek verilen kararÄ±n bozulmasÄ±nÄ± istedi. Ancak, uzmanlar mahkemenin Zschaepe için verilen ömür boyu hapis cezasÄ±nÄ± temyiz etmesine ve davanÄ±n yeniden ele alÄ±nmasÄ±na pek ihtimal vermiyor.

Öte yandan cezasÄ±nÄ±n kesinleÅŸmesinden sonra Zschaepe’nin Münih’ten Augusburg’daki kadÄ±nlar cezaevine götürüldüÄŸü açÄ±klandÄ±. Zschaepe’nin cezasÄ± 2024 yÄ±lÄ±nda bir kez daha gözden geçirilecek. Uzmanlar 2026 yÄ±lÄ±na kadar hapiste kalabileceÄŸini ifade ediyor.

SAVCILIK DA TEMYÄ°ZE BAÅžVURDU

Bu arada Almanya Federal BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da sanÄ±klardan Andre Eminger’e verilen 2 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±nÄ± temyize götürdü. Eminger için 12 yÄ±l hapis cezasÄ± talep eden savcÄ±lÄ±k, mahkemenin verdiÄŸi cezanÄ±n çok düÅŸük olduÄŸunu belirtti. Cinayetleri iÅŸleyenlere barÄ±nma konusunda yardÄ±mcÄ± olan, ev kiralayan, kimliklerini temin eden Eminger’in, eylemlerden haberdar olduÄŸu da savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n iddialarÄ± arasÄ±nda.

Cinayetleri iÅŸleyen Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt ve Beate Zschaepe’ye yardÄ±mcÄ± olan Eminger’e daha fazla ceza verilmesini isteyen savcÄ±lÄ±k, ayrÄ±ca Eminger’in dava boyunca Ä±rkçÄ± görüÅŸlerinden taviz vermediÄŸine de dikkat çekti. Karar açÄ±klandÄ±ÄŸÄ±nda taraftarlarÄ± düÅŸük cezayÄ± alkÄ±ÅŸlarla karÅŸÄ±lamÄ±ÅŸtÄ±.

Federal Mahkeme’nin temyiz baÅŸvurusuna 91 hafta içinde yanÄ±t vermesi gerekiyor.

Tutuksuz yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± halde savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± üzerine geçen yÄ±l tutuklanan Eminger, karar açÄ±klandÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ddianamede, Andre Eminger’in eÅŸi Susanne Eminger’den de Beate Zschaepe’nin en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± olarak söz ediliyordu. HakkÄ±nda dava açÄ±lmÄ±ÅŸ ancak bir sonuç çÄ±kmamÄ±ÅŸtÄ±. Mahkeme, Susanne Eminger’in de hiçbir ÅŸeyden haberdar olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle beraat ettirmiÅŸti.

Federal SavcÄ±lÄ±k ayrÄ±ca cinayetleri iÅŸleyen üçlüyle yakÄ±n baÄŸlantÄ± içinde olan Thomas M., Max-Florian B., Mandy S., Matthias D., Jan W., Pierre J. ve André K. hakkÄ±nda da bugüne kadar bir dava açmadÄ±. Bu da diÄŸer yardÄ±mcÄ±larÄ±n da ceza almadan kurtulduÄŸu anlamÄ±na geliyor.

NSU davasÄ±nda Beate Zschaepe'ye mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi

Ä°KÄ° NUMARALI SANIK YAKINDA SERBEST KALACAK

Öte yandan cinayetlerde kullanÄ±lan silahÄ± temin eden ve davanÄ±n iki numaralÄ± sanÄ±ÄŸÄ± olan Ralf Wohlleben’in de yakÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ± ileri sürüldü. Mahkeme tarafÄ±ndan 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan Wohlleben de kararÄ± temyize götürdü. Cinayetlerin ortaya çÄ±kmasÄ±ndan bu yana tutuklu olduÄŸu için 10 yÄ±llÄ±k cezanÄ±n üçte ikisini hapiste geçirdiÄŸi göz önünde bulundurularak serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, Wohlleben’in AÄŸustos ayÄ± içinde serbest kalacak ve doÄŸup büyüdüÄŸü Jena’ya dönecek.

SavcÄ±lÄ±k Wohlleben için 12 yÄ±l hapis talep etmiÅŸti.

Alman Ceza YasasÄ±’na göre, haklarÄ±nda hapis cezasÄ± verilen sanÄ±klar bunun üçte ikisini cezaevinde çektikten sonra gerisini dÄ±ÅŸarÄ±da, kontrol altÄ±nda geçiriyorlar. Davada Ä±rkçÄ± görüÅŸlerinden vazgeçtiÄŸine dair en ufak bir mesaj vermeyen Wohlleben, aksine Hitler’den alÄ±ntÄ±lar yapmÄ±ÅŸtÄ±. Bu nedenle serbest kaldÄ±ÄŸÄ±nda Neonaziler tarafÄ±ndan kahraman gibi karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Böylece NSU davasÄ±nda Zschaepe’nin dÄ±ÅŸÄ±nda tutuklu kalmayacak.

DOSYALAR 2134 YILINA KADAR GÄ°ZLÄ° KALACAK

Cinayetlerin iÅŸlenmesinde istihbaratÄ±n rolünü içeren dosyalarÄ±n 120 yÄ±l boyunca kapalÄ± kalacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Halit Yozgat’Ä±n 6 Nisan 2006’da Kassel’de öldürüldüÄŸü sÄ±rada istihbarat elemanÄ± Andre Temme’nin neden olay yerinde olduÄŸunu içeren ve 120 sayfadan oluÅŸan dosya ile ilgili karar istihbarat örgütünün isteÄŸi üzerine alÄ±ndÄ±. Müdahil avukatlar, dosyalarÄ±n hemen serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti. Bu da cinayetlerde istihbaratÄ±n rolünün üzerinin örtüldüÄŸü anlamÄ±na geliyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 11:08

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