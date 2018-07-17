Ä°ÅŸsizlik verisi sonrasÄ± dolar 4.85'i, avro da 5.69'u gÃ¶rdÃ¼ (17 Temmuz)

HaftanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde erken iÅŸlemlerde dolar 4.85 liranÄ±n, avro 5.69 liranÄ±n ve sterlin 6.43 liranÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±.

Cari iÅŸlemler açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yüksek gelmesi ile geçen hafta sert yükselen dövizler, kredi derecelendirme ÅŸirketi Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu düÅŸürmesinin ardÄ±ndan, Moody’s de bankacÄ±lÄ±k sektöründe sorunlu kredilerin artacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bir açÄ±klama yaptÄ±. HaftanÄ±n ilk gününde erken iÅŸlemlerde dolar 4.85 liranÄ±n, avro 5.69 liranÄ±n ve sterlin 6.43 liranÄ±n üzerine çÄ±ktÄ±.

Moodys'in deÄŸerlendirmesine göre, Türk bankacÄ±lÄ±k sektöründe yüzde 2.9 olan sorunlu krediler oranÄ± bir yÄ±l sonra yüzde 4’e çÄ±kacak ve bunun kredi notu için negatif olacak. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu “BB+” dan “BB”ye düÅŸürdü, görünümü ise "duraÄŸan"dan "negatif"e çevirdi.

Cari açÄ±k MayÄ±s ayÄ±nda yüzde 9.6 artÄ±ÅŸla 5.89 milyar dolar ile beklentilerin üzerine çÄ±kmasÄ±yla geçen hafta dolar 4.97 liranÄ±n, avro 5.82 liranÄ±n, sterlin de 6.59 liranÄ±n üzerine çÄ±karak tarihi zirvelerini tazelemiÅŸti.

Borsa Ä°stanbul Endeksi (BIST 100) ise geçen haftanÄ±n ilk gününde yüzde 0.17 düÅŸüÅŸle 89 bin 744 puandan kapandÄ±.

ABD’de geçen hafta açÄ±klanan TÜFE Haziran’da beklentiler doÄŸrultusunda aylÄ±k yüzde 0.1 olurken, yÄ±llÄ±k TÜFE yüzde 2.9 ile altÄ± yÄ±lÄ±n zirvesine tÄ±rmandÄ±.

ABD’de enflasyonun güçlenmesi ise küresel yatÄ±rÄ±mcÄ±larda ABD Merkez BankasÄ±’nÄ±n faiz artÄ±rmaya kademeli olarak devam edeceÄŸi beklentisini güçlendirerek geliÅŸen ülke paralarÄ±nÄ± baskÄ±lÄ±yor.

Erken iÅŸlemlerde;

- en düÅŸük 4.8343 ve en yüksek 4.8598 lirayÄ± gören dolar günlük yüzde 0.08 düÅŸüÅŸle 4.84-4.85 lira aralÄ±ÄŸÄ±nda,

- en düÅŸük 5.6645 ve en yüksek 5.6918 lirayÄ± gören avro günlük yüzde 0.07 yükseliÅŸle 5.68 – 5.69 lira aralÄ±ÄŸÄ±nda,

- en düÅŸük 6.4069 ve en yüksek 6.4333 lirayÄ± gören sterlin ise günlük yüzde 0.08 yükseliÅŸle 6.42-6.43 lira aralÄ±ÄŸÄ±nda iÅŸlem görüyor. (DHA)

Nisan'da mevsim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 10,3 oldu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 10:09

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