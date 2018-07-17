AB Ã¼lkeleri arasÄ±nda kiÅŸi baÅŸÄ±na en fazla araÃ§ dÃ¼ÅŸen Ã¼lke LÃ¼ksemburg

AB Ã¼lkelerinde, 45 milyon 803 araÃ§la en fazla araca ev sahipliÄŸi yapan Ã¼lke Ã¼nvanÄ±nÄ± Almanya elde etti.

Avrupa BirliÄŸi (AB) üyesi ülkeler arasÄ±nda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya göre nüfusa oranla kiÅŸi baÅŸÄ±na en çok otomobil düÅŸen ülke Lüksemburg oldu. AraÅŸtÄ±rmaya göre ülkede kiÅŸi baÅŸÄ±na 662 otomobil düÅŸüyor.

Medya takip kurumu Ajans Press'in Avrupa Ä°statistik Ofisi (Eurostat) verilerinden ve medya yansÄ±malarÄ±ndan edindiÄŸi bilgilere göre, Avrupa’da kiÅŸi baÅŸÄ±na en çok otomobil düÅŸen ülke Lüksemburg odu. Lüksemburg’u takip eden ülkeler sÄ±rasÄ±yla; Ä°talya, Malta, Finlandiya ve Güney KÄ±brÄ±s Rum Yönetimi oldu. AB üyesi ülkeler arasÄ±nda nüfusa oranla motorlu taÅŸÄ±t sayÄ±sÄ±nÄ±n en düÅŸük olduÄŸu ülke ise Macaristan olarak belirlendi. Macaristan’da bin kiÅŸiye 338 araba düÅŸtüÄŸü gözlenirken Letonya, HÄ±rvatistan ve Slovakya ise MacarlarÄ± takip eden diÄŸer ülkeler oldu.

AB’DE EN FAZLA ARAÇ ALMANYA’DA

AraÅŸtÄ±rmada AB’de en fazla aracÄ±n hangi ülkede olduÄŸu da belli oldu. AB ülkelerinde, 45 milyon 803 araçla en fazla araca ev sahipliÄŸi yapan ülke ünvanÄ±nÄ± Almanya elde etti. Almanya’nÄ±n en yakÄ±n takipçisi 37 milyon 876 araçla Ä°talya, 32 milyon 76 bin araçla Fransa, 30 milyon 850 bin araçla Ä°ngiltere, 22 milyon 876 bin araçla Ä°spanya ve 21 milyon 675 bin araçla Polonya oldu.

TÜRKÄ°YE'DE KAYITLI ARAÇ SAYISI ALMANYA'NIN YARISI KADAR

Ajans Press ve PRNet’in konuyla ilgili gerçekleÅŸtirdiÄŸi medya incelemesinde, taÅŸÄ±t ve otomobillerle ilgili yazÄ±lÄ± basÄ±na yansÄ±yan haber adetleri belli oldu. GerçekleÅŸtirilen medya incelemesinde, 2018 yÄ±lÄ± içerisinde otomobil ve taÅŸÄ±tlarÄ± konu alan 78 bin 369 haber yansÄ±masÄ± tespit edildi. Medyaya yansÄ±yan haberler incelendiÄŸinde, en çok konuÅŸulan baÅŸlÄ±klarÄ±n akaryakÄ±t ve vergi fiyatlarÄ± olduÄŸu görüldü. Öte yandan Türkiye’de MayÄ±s ayÄ± itibariyle trafiÄŸe kayÄ±tlÄ± araç sayÄ±sÄ± ise 22 milyon 645 bin 85 olurken, bu rakamÄ±n AB’de birinci sÄ±rada yer alan Almanya’nÄ±n yarÄ±sÄ± olduÄŸu görüldü. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 09:59

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