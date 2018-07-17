FotoÄŸraf: DHA
HÃ¼rriyet'in YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren atandÄ±
ErdoÄŸan DemirÃ¶ren'in vefatÄ± nedeniyle boÅŸalan HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.Åž. YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren atandÄ±.
Hürriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.Åž. Yönetim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na YÄ±ldÄ±rÄ±m Demirören atandÄ±. Åžirketin Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'na (KAP) yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:
"Yönetim Kurulumuz 16 Temmuz 2018 tarihinde, Åžirketimiz'in Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Demirören'in vefatÄ± nedeni ile boÅŸalan Yönetim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na YÄ±ldÄ±rÄ±m Demirören'in, Yönetim Kurulu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na Meltem Oktay'Ä±n ve Yönetim Kurulu Murahhas ÜyeliÄŸi'ne Mehmet Soysal'Ä±n atanmasÄ±na karar vermiÅŸtir. (DHA)
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