Amanos daÄŸlarÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda 35 hektarlÄ±k orman alanÄ± zarar gÃ¶rdÃ¼

Hatay'da Amanos daÄŸlarÄ±nda ormanlÄ±k alanda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. 35 hektarlÄ±k orman alanÄ±nÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ yangÄ±n, 8 saatte kontrol altÄ±na alÄ±nabildi.

Hatay'Ä±n Belen ilçesinde, ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Amanos daÄŸlarÄ±, Bakras Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda ormanlÄ±k alanda henüz bilinmeyen nedenle öÄŸle saatlerinde yangÄ±n çÄ±ktÄ±.

8 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Amanos daÄŸlarÄ±nda çÄ±kan ve arazinin dik ve rüzagarÄ±n ÅŸiddetli olmasÄ± nedeniyle güçlükle müdahale edilen orman yangÄ±nÄ±, 8 saatlik söndürme çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. Havadan ve karadan müdahale edilen yangÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 35 hektarlÄ±k ormanlÄ±k alanÄ±n zarar gördüÄŸü bildirildi.

KahramanmaraÅŸ Orman Bölge MüdürlüÄŸü Orman YangÄ±nlarÄ± ile Mücadele Åžube Müdürü Muzaffer Ketmen, söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda, 3 amfibi uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 20 su tankÄ±, 3 iÅŸ makinesinin ve 250 orman iÅŸçisi ile 15 teknik elemanÄ±n görev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ketmen, yangÄ±nÄ±n bahçe temizliÄŸi sonrasÄ± yakÄ±lan ateÅŸten kaynaklanabileceÄŸi üzerinde durduklarÄ±nÄ± kaydetti.

1 Ä°ÅžÇÄ° YARALANDI

Güçlükle kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±nda alevlerin yaklaÅŸÄ±k 35 hektarlÄ±k alana zarar verdiÄŸini aktaran Ketmen, "Büyük ölçüde kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. Yer yer küçük yangÄ±nlar devam ediyor. SoÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sabaha kadar devam edecek. KaranlÄ±ÄŸÄ±n çökmesiyle havadan söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ±na ara vermiÅŸtik. Sabah saat 06.00 itibarÄ±yle soÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na havadan da devam edilecek. YangÄ±nda can kaybÄ± yaÅŸanmazken bir iÅŸçimiz hafif ÅŸekilde yaralandÄ±” dedi. (DHA)

Bodrum'da Ã§Ä±kan yangÄ±nda 3 hektarlÄ±k alan zarar gÃ¶rdÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 08:04

www.evrensel.net