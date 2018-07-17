Bodrum'da Ã§Ä±kan yangÄ±nda 3 hektarlÄ±k alan zarar gÃ¶rdÃ¼

Bodrum'da, yerleÅŸim yerlerine Ã§ok yakÄ±n alanda Ã§Ä±kan yangÄ±n, itfaiye ve vatandaÅŸlarÄ±n yardÄ±mÄ±yla sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilçesinde, yerleÅŸim yeri yakÄ±nlarÄ±nda tarÄ±m arazi ve otluk alanda çÄ±kan yangÄ±n güçlükle söndürüldü.

KonacÄ±k Mahallesi Atatürk BulvarÄ±'nda, çok sayÄ±da zeytin aÄŸacÄ±nÄ±n da olduÄŸu otluk alandan dumanlarÄ±n yükseldiÄŸini fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardÄ±m istedi.

RüzgarÄ±n etkisiyle kÄ±sa sürede geniÅŸ alana yayÄ±lan alevlere, itfaiye ekiplerinin yanÄ± sÄ±ra vatandaÅŸlar da bahçelerdeki hortumlar ve kovalarla müdahale etti. YerleÅŸim alanlarÄ±na çok yaklaÅŸan yangÄ±nÄ±n evlere sÄ±çrama ihtimaline karÅŸÄ± bazÄ± vatandaÅŸlar çocuklarÄ±yla birlikte evlerinden çÄ±karak bölgeden uzaklaÅŸtÄ±. Alevlerin bulunduÄŸu alana yakÄ±n park etmiÅŸ bazÄ± araçlar, polis ekiplerince çekici yardÄ±mÄ±yla bölgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

AKUT ve MuÄŸla 911 Arama ve Kurtarma DerneÄŸi ekiplerinin de desteÄŸiyle yangÄ±n, yaklaÅŸÄ±k iki saatlik çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan güçlükle kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. AKUT ekipleri, alevlere, "ÅŸap ÅŸap" olarak tabir edilen yangÄ±n söndürme gereçleriyle müdahale etti.

YangÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 3 hektarlÄ±k alanÄ±n zarar gördüÄŸü öÄŸrenildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 07:46

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