Eski eÅŸini ve arkadaÅŸÄ±nÄ± bÄ±Ã§aklayÄ±p kaÃ§tÄ±

AyvalÄ±k'ta Murat M. isimli kiÅŸi, iki ay Ã¶nce boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸini ve evinde bulunan arkadaÅŸÄ±nÄ± bÄ±Ã§akla aÄŸÄ±r yaralayarak kaÃ§tÄ±.

BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilçesinde bir kiÅŸi, eski eÅŸini ve arkadaÅŸÄ±nÄ± bÄ±çakla yaraladÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, Murat M. (50), iki ay önce boÅŸandÄ±ÄŸÄ± Sevgi U'nun (37) Aliçetinkaya Mahallesi'ndeki evine gitti. Murat M, yanÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bÄ±çakla Sevgi U'yu ve o sÄ±rada evde bulunan arkadaÅŸÄ± Ekrem K'yi yaraladÄ±.

YaralÄ±lar, çevredekilerin durumu bildirmesinin ardÄ±ndan olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince AyvalÄ±k Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

AyvalÄ±k'taki ilk müdahalelerinin ardÄ±ndan Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edilen Sevgi U. ile Edremit ilçesindeki özel bir hastaneye götürülen Ekrem K'nin hayati tehlikesinin bulunduÄŸu öÄŸrenildi.

Polis, olayÄ±n ardÄ±ndan kaçan Murat M'nin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 07:25

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