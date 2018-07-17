Netflix'in abone sayÄ±sÄ± hedeflenenin altÄ±nda kaldÄ±

Netflix'in dÃ¼nya genelindeki toplam abone sayÄ±sÄ±, hedeflenen rakamÄ±n 900 bin altÄ±nda kalarak 130,1 milyon olarak aÃ§Ä±klandÄ±.

Netflix, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci çeyreÄŸine iliÅŸkin bilanço verilerini açÄ±kladÄ±.

Buna göre, ÅŸirketin yÄ±lÄ±n ikinci çeyreÄŸinde geliri, geçen senenin aynÄ± dönemine göre yüzde 40,7 artÄ±ÅŸla 3,91 milyar dolara ulaÅŸtÄ±. FirmanÄ±n geliri geçen yÄ±lÄ±n nisan-haziran döneminde 2,78 milyar dolar düzeyindeydi.

Netflix'in net karÄ± geçen senenin ikinci çeyreÄŸinde 65,6 milyon dolarken, bu yÄ±lÄ±n aynÄ± döneminde 384 milyon dolara yükseldi. Åžirketin hisse baÅŸÄ±nda düÅŸen kârÄ± da aynÄ± dönemde 0,15 dolardan 1,5 dolara tÄ±rmandÄ±.

YÄ±lÄ±n ikinci çeyreÄŸinin sonunda Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayÄ±sÄ± 130,1 milyona ulaÅŸtÄ±.

Netflix'in abone sayÄ±sÄ± ABD'de 72,7 milyon, diÄŸer ülkelerde 57,4 milyon oldu ancak bu yÄ±lÄ±n ilk çeyreÄŸine iliÅŸkin bilançosunda ÅŸirketin ikinci çeyrek sonundaki toplam abone sayÄ±sÄ± 131 milyon olarak hedeflenmiÅŸti.

Toplam abone sayÄ±sÄ±nÄ±n hedefin altÄ±nda kalmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Netflix'in hisselerinde düÅŸüÅŸ görüldü.

Günü 400,18 dolardan tamamlayan Netflix'in hisse baÅŸÄ±na deÄŸeri, New York borsasÄ±nÄ±n kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan sÄ±nÄ±rlÄ± iÅŸlemlerde yüzde 14 kayÄ±pla 344,17 dolara kadar geriledi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 01:57

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