IMF, TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼me beklentisini yÃ¼zde 0,2 dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

UluslararasÄ± Para Fonu (IMF) TÃ¼rkiyeâ€™nin 2018 yÄ±lÄ± bÃ¼yÃ¼me beklentisini yÃ¼zde 4,4â€™ten yÃ¼zde 4,2â€™ye dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.

UluslararasÄ± Para Fonu (IMF), bu yÄ±lki büyüme tahminini yüzde 0.2 düÅŸürdü. Öte yandan "Ticaret savaÅŸlarÄ±nÄ±n" küresel büyüme için risk oluÅŸturduÄŸu belirtildi.

Bloomberg HT’nin haberine göre IMF, Küresel Ekonomik Görünümünü güncelledi. Küresel çapta büyüme beklentisini deÄŸiÅŸtirilmezken, küresel büyümenin 2018’de yüzde 3.9 olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi ifade edildi.

IMF, ABD merkezli olarak artan ticaret geriliminin küresel büyüme için risk oluÅŸturduÄŸunu ve mali piyasanÄ±n bu risklere kayÄ±tsÄ±z göründüÄŸünü belirtti.

IMF ekonomisti Maurice Obstfeld, “Güven, varlÄ±k fiyatlarÄ± ve yatÄ±rÄ±mlara olumsuz etkisiyle birlikte ÅŸu andaki ticaret gerilimini tÄ±rmandÄ±ran riskler, küresel büyüme için yakÄ±n zamandaki en büyük tehlike” dedi.

Kurum, Türkiye’nin 2018 yÄ±lÄ± büyüme beklentisini yüzde 4,4’ten yüzde 4,2’ye düÅŸürdü.

MOODY'S'TEN KREDÄ° UYARISI

Öte yandan kredi derecelendirme kuruluÅŸu Moody’s, BDDK’nÄ±n 29 Haziran’da sona eren hafta itibarÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± sorunlu kredi verilerine dikkat çekilerek, “Veriler önceki haftaya göre, yüzde 7 (yani 800 milyon dolar) artÄ±ÅŸa, 10 yÄ±ldan uzun bir sürenin en yüksek haftalÄ±k artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdi. Sorunlu kredilerde ani yükseliÅŸ Türk bankalarÄ±nÄ±n kredi notu açÄ±sÄ±ndan negatif” uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.

Sorunlu kredilerdeki artÄ±ÅŸÄ±n güçlü ve sürekli hale gelmesi halinde bankalarÄ±n kredi zarar provizyonlarÄ±nÄ±n artÄ±rmak zorunda kalacaÄŸÄ±na dikkat çekilen raporda, “Bu durum kârlÄ±lÄ±ÄŸÄ± düÅŸürür” deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 01:30

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