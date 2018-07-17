HDP, Leyla GÃ¼venâ€™in tahliye edilmemesini Meclisâ€™e taÅŸÄ±dÄ±

HDPâ€™li Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, partisinin Hakkari Milletvekili Leyla GÃ¼ven'in tahliye edilmemesini Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼lâ€™e sordu.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, partisinin tutuklu bulunan Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in tahliye edilmemesini Meclis Genel Kurulu'na verdiÄŸi soru önergesiyle Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül'e sordu.

Önergede, Demokratik Topluk Kongresi (DTK) EÅŸ BaÅŸkanÄ±yken tutuklanarak DiyarbakÄ±r E Tipi Cezaevi'ne gönderilen Güven’in, 24 Haziran seçimlerinde Hakkari'den milletvekili olarak seçilmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen hala tutuklu olduÄŸu vurgulandÄ±.

Önergede, Güven’in tutukluluk halinin Anayasa’nÄ±n 83. maddesinin 2. fÄ±krasÄ±na göre aykÄ±rÄ± olduÄŸunun altÄ± çizilerek, mahkemenin tutukluluk haline devam kararÄ±nÄ±n Anayasa ihlali olduÄŸu belirtildi.

Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül'e yanÄ±tlamasÄ± için ÅŸu sorular yöneltildi:

"♦ Leyla Güven neden Anayasa'daki açÄ±k hükme ve bu doÄŸrultuda verilen mahkeme kararÄ±na raÄŸmen cezaevindedir?

♦ 29 Haziran 2018 tarihinde davanÄ±n görüldüÄŸü mahkemece Leyla Güven hakkÄ±nda milletvekilliÄŸi dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle oy birliÄŸi ile tahliye kararÄ± verilmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen Güven daha cezaevinden çÄ±kmadan savcÄ±lÄ±k hangi gerekçe ile tahliye kararÄ±na itiraz etmiÅŸtir? SavcÄ±ya bu yetki hangi merci tarafÄ±ndan tevdi edilmiÅŸtir?

♦ SavcÄ± neden Güven hakkÄ±ndaki tahliye kararÄ±na raÄŸmen Güven'in cezaevinden çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na izin vermemiÅŸtir? Bu talimatÄ± nereden almÄ±ÅŸtÄ±r? BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n konuya bir dahili söz konusu mudur?

♦ SavcÄ±nÄ±n Güven'in tahliyesine raÄŸmen cezaevinden çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na izin vermemesi aynÄ± zamanda hürriyeti tahdit suçu teÅŸkil etmiyor mu? SavcÄ± hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r / baÅŸlatÄ±lacak mÄ±dÄ±r?

♦ 29 Haziran'da Leyla Birlik hakkÄ±nda oy birliÄŸi ile tahliye kararÄ± veren mahkeme daha sonra Güven'in tutukluluÄŸunun devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na oy birliÄŸiyle karar verebilmiÅŸtir? Mahkeme heyeti aynÄ± dava dosyasÄ± hakkÄ±nda bu kadar kÄ±sa sürede nasÄ±l fikir deÄŸiÅŸtirmiÅŸtir?

♦ Tahliye kararÄ± veren mahkeme heyetinin fikir deÄŸiÅŸikliÄŸi arkasÄ±ndaki saik nedir? Bu konuda mahkemeye talimat mÄ± verilmiÅŸtir?

♦ 29 Haziran'da oy birliÄŸi ile tahliye kararÄ± veren mahkeme heyeti baÅŸkanÄ± neden daha sonraki duruÅŸmaya katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r? Neden mahkeme baÅŸkanÄ± izinli sayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r? Mahkeme tarafÄ±ndan verilen tahliye kararÄ± neden rahatsÄ±zlÄ±k yaratmÄ±ÅŸtÄ±r?

♦ Mahkemeler halk oylarÄ± ile verilen kararÄ±n üzerinde karar verme yetkisini kimden almaktadÄ±r?

♦ Hükümetinizin yeni dönem politikalarÄ± hukuksuzluk ve adaletsizlik üzerine mi kurgulanmÄ±ÅŸtÄ±r?

♦ Leyla Güven hakkÄ±ndaki tutuklama kararÄ± halk iradesini tanÄ±mama anlamÄ±na gelmiyor mu? Hükümetiniz neden halkÄ±n kararlarÄ±nÄ± uygulamama hususunda Ä±srarcÄ±dÄ±r?" (MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 01:20

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