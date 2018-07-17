CHP'li Usluer: Kurultay Ã§aÄŸrÄ±mÄ±za 353 delegemiz imza verdi

CHP Parti Meclisi Ãœyesi Gaye Usluer 'Kurultay Ã§aÄŸrÄ±mÄ±za bugÃ¼n itibarÄ±yla noter tasdikli olarak 353 delegemiz imza verdi' aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

CHP'de kurultay toplanmasÄ± için harekete geçen isimlerden Parti Meclisi Üyesi ve eski EskiÅŸehir Milletvekili Gaye Usluer, 353 delegenin imza verdiÄŸini açÄ±kadÄ±.

CHP Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer, kurultay çalÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin sosyal medyadan açÄ±klamalarda bulundu. Usluer, sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mÄ±nda "DeÄŸiÅŸim ve umut kurultayÄ± çaÄŸrÄ±mÄ±za bugün itibariyle noter tasdikli olarak 353 delegemiz imza verdi. DeÄŸiÅŸimi birlikte baÅŸlatacaÄŸÄ±z umudu birlikte büyüteceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.

Öte yandan CHP PM Üyesi Erdal Aksünger de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± televizyon programÄ± sÄ±rasÄ±nda 250 olan imza sayÄ±sÄ±nÄ±n gün sonunda 353'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

OlaÄŸanüstü kurultayÄ±n toplanmasÄ± için 634 delegenin imzasÄ± gerekiyor.

(HABER MERKEZÄ°)

CHP'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultay iÃ§in 634 delege imzasÄ± gerekiyor

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 00:56

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