CHP'li Usluer aÃ§Ä±kladÄ±: Kurultay iÃ§in 2 gÃ¼nde 466 imza toplandÄ±

CHP Parti Meclisi Ãœyesi Gaye Usluer, 'Kurultay talebimizde 2â€™nci gÃ¼n. Noter tasdikli imza sayÄ±sÄ± 466' aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

CHP'de kurultay toplanmasÄ± için harekete geçen isimlerden Parti Meclisi Üyesi ve eski EskiÅŸehir Milletvekili Gaye Usluer, 466 delegenin imza verdiÄŸini açÄ±kadÄ±.

CHP’de olaÄŸanüstü kurultay için toplanan imza sayÄ±sÄ± 2 günde 466’ya ulaÅŸtÄ±. Konuya iliÅŸkin açÄ±klama kongre çaÄŸrÄ± heyetinde bulunan CHP PM (Parti Meclisi) üyesi Gaye Usluer’den geldi.

Twitter hesabÄ±ndan açÄ±klama yapan Usluer, “DeÄŸiÅŸim ve umut için baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olaÄŸanüstü kurultay talebimizde 2’nci gün. Noter tasdikli imza sayÄ±sÄ± 466” mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

DeÄŸiÅŸim ve Umut için baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z OlaÄŸanüstü Kurultay talebimizde 2.gün. Noter tasdikli imza sayÄ±sÄ± 466. Delegelerimiz #deÄŸisimumuttur diyor! #DeÄŸisimveUmutKurultayÄ± — Gaye Usluer (@GayeUsluer) 17 Temmuz 2018

Ä°NCE, 700 Ä°MZAYLA KURULTAYA GÄ°DÄ°LECEÄžÄ°NÄ° Ä°DDÄ°A EDÄ°YOR

Ankara'daki ofisinde çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren Ä°nce'nin, süreci yakÄ±ndan takip ettiÄŸi belirtildi. Ä°nce'nin yakÄ±n ekibi, olaÄŸanüstü kurultay talebine delegelerin büyük bir çoÄŸunluÄŸunun destek verdiÄŸini, gerekli imzalarÄ±n kÄ±sa sürede toplanacaÄŸÄ±nÄ±, en az 700 imzayla kurultaya gidileceÄŸini iddia ediyor.

CHP yönetimi ise Ä°nce'nin kurultay için yeterli sayÄ±ya ulaÅŸmasÄ±na zor gözüyle bakÄ±yor. Kurultay delegelerinin, "yerel seçimlerin yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir süreçte deÄŸiÅŸime sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savunan CHP yönetimi, parti içi muhalefetin hamlelerini yakÄ±ndan izleyerek delegelerin nabzÄ±nÄ± tutuyor.

15 GÜNLÜK SÜRE VAR

CHP parti tüzüÄŸüne göre, dün resmen baÅŸlayan imza toplama sürecinin 15 gün içinde sona ermesi gerekiyor. Bu süreçte, Ä°nce'nin ekibinin partiyi seçimli olaÄŸanüstü kurultaya götürmek için 634 delegenin imzasÄ±na ihtiyacÄ± bulunuyor.

Ä°mzalarÄ±n toplanmasÄ± durumunda, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun partiyi en geç 45 gün içinde olaÄŸanüstü kurultaya götürmesi gerekiyor.

Ä°NCE, KURULTAY'DA 447 OY ALMIÅžTI

CHP'nin 3-4 Åžubat 2018'de yapÄ±lan 36. OlaÄŸan KurultayÄ±'nda Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu 790 oy alarak Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸa yeniden seçilmiÅŸti. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun karÅŸÄ±sÄ±na aday olarak çÄ±kan Muharrem Ä°nce ise 447 oyda kalmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

CHP'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultay iÃ§in 634 delege imzasÄ± gerekiyor

CHPâ€™de liderlik yarÄ±ÅŸÄ± resmen baÅŸladÄ±: TBMM'de imza aÃ§Ä±klamasÄ±

BÃ¼lent Tezcan: Ä°zlenimimiz kurultay imzalarÄ± toplanamayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 19:30

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