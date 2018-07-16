Fatih Tezcan: Bizim gÃ¼cÃ¼mÃ¼z Kemalist terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yeter

Fatih Tezcanâ€™Ä±n 'Bizim gÃ¼cÃ¼mÃ¼z Allahâ€™Ä±n izniyle FETÃ–â€™ye de yeter, Kemalist terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne de yeter' ifadelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± videosu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Fatih Tezcan’Ä±n "Siz zannediyor musunuz ki 90 sene 80 sene sömürdüÄŸünüz gibi bundan sonra da sömüreceksiniz? Bizim gücümüz Allah’Ä±n izniyle FETÖ’ye de yeter, kemalist terör örgütüne de yeter" ifadelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir videosu ortaya çÄ±ktÄ±. CHP Milletvekili Mehmet BekaroÄŸlu videoyu sosyal medya hesabÄ±ndan “Bir psikiyatri uzmanÄ± olarak söylüyorum; bu adam kesinlikle ÅŸizofren deÄŸil...” yorumuyla paylaÅŸtÄ±.

Videosunda “Ne hakla 20 sene önce bir hocadan Allah kitap diyenleri suçluyorsunuz ki? Siz zaten Allah düÅŸmanÄ±sÄ±nÄ±z” diyen Fatih Tezcan, açÄ±klamalarÄ±nÄ±n devamÄ±nda “Fethullah Gülen Türkiye’de yaÅŸÄ±yor. Devletin legal olarak izin verdiÄŸi bir isim. Birileri dinledi diye onlarÄ± suçluyorsunuz” ifadelerini kullandÄ±.

'BUNDAN SONRA SÖMÜREMEYECEKSÄ°NÄ°Z'

Fatih Tezcan, videonun devamÄ±nda “Siz zannediyor musunuz ki 90 sene 80 sene sömürdüÄŸünüz gibi bundan sonra da sömüreceksiniz? Bizim gücümüz Allah’Ä±n izniyle FETÖ’ye de yeter, Kemalist terör örgütüne de yeter” dedi.

ODTÜ’deki mezuniyet töreninde taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± "Tayyipler Alemi" pankartÄ± nedeniyle tutuklanan üç öÄŸrenciyle ilgili de açÄ±klama yapan Fatih Tezcan “Bak Tayyip ErdoÄŸan’a geçen gün hakaret ettiniz. Åžimdi inim inim inliyor üç tanesi cezaevinde 'ÇÄ±kartÄ±n bizi cezaevinden' diye. Ne oldu, sabah 5’te yataÄŸÄ±ndan alÄ±ndÄ±… Kim? LGBT’nin ODTÜ sorumlusu. Devam edecek çatÄ±r çatÄ±r. Bundan sonra siz göreceksiniz.” tehditlerinde bulundu.

CHP Milletvekili Mehmet BekaroÄŸlu'nun videoya iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mÄ± ÅŸöyle:

Bir psikiyatri uzmanÄ± olarak söylüyorum; bu adam kesinlikle ÅŸizofren deÄŸil...pic.twitter.com/lnc2HQORNv — Mehmet BekaroÄŸlu (@MBekaroglu) 16 Temmuz 2018

(HABER MERKEZÄ°)

Tezcan tehdidi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor, hÃ¼kÃ¼met izliyor

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 00:39

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