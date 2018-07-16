OtobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ne dÃ¶ner bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±: 'Kelleni alÄ±rÄ±m senin'

Malatya'da bir ÅŸahÄ±s, ayaÄŸÄ±nÄ± ezdiÄŸini iddia ettiÄŸi otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ne dÃ¶ner bÄ±Ã§aÄŸÄ±yla saldÄ±rÄ±p 'Kelleni alÄ±rÄ±m senin' ÅŸeklinde tehditler savurdu.

Malatya'da, otobüs ÅŸoförü Önder Boyun (35), ayaÄŸÄ±nÄ± ezdiÄŸini iddia eden Yusuf Åž'nin satÄ±rlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Åžoför Boyun, kendisini savunmak isterken kolundan yaralanÄ±rken gözaltÄ±na alÄ±nan Yusuf Åž. ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre olay, geçtiÄŸimiz Cuma günü KoyunoÄŸlu Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya BüyükÅŸehir Belediyesi UlaÅŸÄ±m hizmetleri'nde görevli otobüs ÅŸoförü Önder Boyun, durakta yolcu alÄ±p hareket ettikten sonra bir kiÅŸinin aracÄ± yumrukladÄ±ÄŸÄ±nÄ± farketti. Boyun, otobüse yetiÅŸmek istediÄŸini düÅŸündüÄŸü bu kiÅŸi için aracÄ± durdurarak kapÄ±yÄ± açtÄ±. Ancak, otobüsün ayaÄŸÄ±nÄ± ezdiÄŸini öne süren Yusuf Åž. ÅŸoför Boyun'a saldÄ±rdÄ±. Belinden döner bÄ±çaÄŸÄ±nÄ± çÄ±karan Yusuf Åž. iddiaya göre "Kelleni alÄ±rÄ±m senin" diyerek küfür ve hakaretler yaÄŸdÄ±rdÄ±.

SaldÄ±rgan, kendisini engellemeye çalÄ±ÅŸan diÄŸer yolcularÄ± da bÄ±çakla tehdit etti.

YaÅŸanan arbede sÄ±rasÄ±nda Boyun, kolundan yaralanÄ±rken saldÄ±rgan Yusuf Åž. ise arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan bölgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Daha sonra gözaltÄ±na alÄ±nan Yusuf Åž. ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 23:23

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