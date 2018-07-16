Halk demokrasileri: DoÄŸu Almanya Ã¶rneÄŸi

Ãœlke yÃ¶neticileri yÄ±llar iÃ§inde Sovyetler ile birlikte revizyonizme savruldu, en sonunda da Alman emperyalizmi DoÄŸu Almanyaâ€™yÄ± 'yuttu.'

Alman Demokratik Cumhuriyeti (DDR), ya da bilinen adÄ±yla DoÄŸu Almanya, 1949-1990 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda varlÄ±k sürdüren bir halk demokrasisi ülkesidir. Ülke yöneticileri yÄ±llar içinde Sovyetler ile birlikte revizyonizme savruldu, en sonunda da Alman emperyalizmi DoÄŸu Almanya’yÄ± “yuttu.”

SONDAN BAÅžA…

80’lerin sonunda revizyonist rejimlerin yenilgisi, kapitalizmin nihai zaferi olarak görüldü. Özellikle Berlin DuvarÄ±’nÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ± büyük bir sembolik deÄŸer kazandÄ±. Kapitalizmin bu “zaferi,” beraberinde refah, istikrar deÄŸil krizler, hak kayÄ±plarÄ± getirdi bütün DoÄŸu Avrupa’ya. DoÄŸu Almanya’da da Alman sermayesinin ilhakÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÅŸyerleri “gerekli verimi saÄŸlamÄ±yor” diye bir bir kapatÄ±ldÄ±, binlerce iÅŸçi, akademisyen sokaÄŸa atÄ±ldÄ±, kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklar hiçe sayÄ±ldÄ±, sosyal adalet duygusu zedelendi. Ä°ÅŸsizlik, yoksulluk önceleri DDR vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n tanÄ±ÅŸÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ± kavramlarken, oranÄ± yüzde 20’lere dayanan bir gerçeklik haline geldi.

Bugünden geçmiÅŸe, DoÄŸu Almanya’ya bakarken, bir halk demokrasisi ülkesine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± akÄ±lda tutmak faydalÄ± olacaktÄ±r. Dergimizin bir önceki sayÄ±sÄ±nda yer alan Halk Demokrasisi sayfasÄ±nÄ±n, bu yazÄ±dan önce okunmasÄ±nÄ± tavsiye ederiz.[1]

DOÄžU ALMANYA ANAYASASI

DoÄŸu Almanya’nÄ±n ilk anayasasÄ±, 1949 yÄ±lÄ±nda, devlet ilk kurulduÄŸunda SED’in (BirleÅŸik Sosyalist Parti) taslaÄŸÄ±na yakÄ±n bir anayasa olarak hazÄ±rlandÄ±. Zaman içerisinde hem ülke içindeki geliÅŸim, hem de uluslararasÄ± alandaki gerilimin artmasÄ±yla yeni bir anayasaya duyulan ihtiyaç artÄ±nca, 1968 yÄ±lÄ±nda yeni bir anayasa hazÄ±rlandÄ±.[2] 1968 anayasasÄ±nÄ± hazÄ±rlayan organ, %99,82 oranÄ±nda katÄ±lÄ±m saÄŸlanan seçimlerle kurulmuÅŸ, 9 ayrÄ± partiden 400 vekilin bulunduÄŸu Halk Meclisi oldu. Halk Meclisi, en büyük yasama organÄ±ydÄ±.

1968’deki haliyle anayasa, Marksizm-Leninizm’i benimsediÄŸini açÄ±kça ifade ediyor (Madde 1.1), üretim araçlarÄ±nÄ±n sosyalist ilkelere göre mülkiyetini ekonominin temeli sayÄ±yordu. Bütün ekonomik geliÅŸim, sosyalizme ulaÅŸma amaçlÄ±ydÄ±. (Madde 9.1) Böylece, Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin ulusal ekonomisi, sosyalist planlÄ± ekonomi olarak tanÄ±mlanÄ±yordu (Madde 9.3).

Anayasaya göre, yurttaÅŸlarÄ±n hepsi milliyetlerinden, dünya görüÅŸlerinden, din beyanlarÄ±ndan, toplumsal kökenlerinden, mevcut pozisyonlarÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z olarak hem kanun önünde hem toplumda eÅŸit haklara sahipti (Madde 20.1). Seçime girecek aday listeleri merkezden deÄŸil, yurttaÅŸlarÄ±n sorunlara, politikalara dair tartÄ±ÅŸmalarÄ± üzerinden adaylarÄ±n incelenmesiyle devam eden toplantÄ±larda belirleniyordu (Madde 22.2), 18 yaÅŸÄ±nÄ± geçen her yurttaÅŸ seçme seçilme hakkÄ±nda sahip oluyordu (Madde 22.1).

Son olarak, anayasada belirtilen bütün haklarÄ±n korunmasÄ± ile bu anayasanÄ±n uygulanmasÄ± ise, yalnÄ±zca seçilen yürütme organlarÄ±nca deÄŸil, bütün toplumsal güçlerce saÄŸlanÄ±r deniyordu (Madde 25.6).

DOÄžU ALMANYA’DA EÄžÄ°TÄ°M

Almanya BirleÅŸik Sosyalist Partisi’nin Ocak 1963’teki 6. Kongresi’nde, ileride yürürlüÄŸe girecek olan BirleÅŸik Sosyalist EÄŸitim YasasÄ±’nÄ±n temelleri atÄ±ldÄ±. EÄŸitim yasasÄ±, mesleki eÄŸitim ile politik-ideolojik eÄŸitime vurgu yapÄ±yor, 10. sÄ±nÄ±fa kadar tüm öÄŸrenciler için birleÅŸik bir eÄŸitim programÄ± sunuluyordu.

Yüksek öÄŸrenim kurumlarÄ±ndaki antifaÅŸist ve demokratik reformlar, eÄŸitimi Alman emperyalizminin, militarizminin ve faÅŸizmin yÄ±kÄ±cÄ± etkilerinden kurtardÄ±. Üniversiteler Almanya tarihinde ilk kez köylü ve iÅŸçi çocuklarÄ±na açÄ±k hale geldi.

ULUSAL HALK ORDUSU

DoÄŸu Almanya’nÄ±n güvenliÄŸini 1956 yÄ±lÄ±na kadar Sovyetler’in KÄ±zÄ±l Ordusu üstlenmiÅŸti. 1956 yÄ±lÄ±nda ise Ulusal Halk Ordusu kuruldu. Bu ordu, 1962 yÄ±lÄ±nda kadar bir profesyonel ordu özelliÄŸindeydi. ArdÄ±ndan zorunlu askerlik getirilse de mücadeleler sonucunda vicdani ret hakkÄ± tanÄ±ndÄ±. Baueinheiten adÄ± verilen birlikler ise, eline silah almadan zorunlu askerlik yapan yurttaÅŸlardan oluÅŸuyordu.

DoÄŸu Almanya, ülke savunmasÄ± ve iç güvenliÄŸini halkÄ±n genel silahlandÄ±rmasÄ±na dayandÄ±ramamÄ±ÅŸtÄ±r. Ordusunu da bu temelde yeniden örgütlememiÅŸtir. DoÄŸu Almanya’nÄ±n Alman Burjuvazisi tarafÄ±ndan ilhakÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ise pek çok ordu görevlisi görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, çok sayÄ±da teçhizat imha edilmiÅŸtir.

DOÄžU ALMANYA’DA DÄ°N

DoÄŸu Almanya’da en tartÄ±ÅŸmalÄ± konulardan birisi ise din olmuÅŸtur. Hükümetteki BirleÅŸik Sosyalist Parti (SED) devletin ateizmi benimsemesini savunsa da meclisin öteki bileÅŸenleri buna razÄ± gelmediÄŸi için 1957 yÄ±lÄ±nda Kilise Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Devlet SekreterliÄŸi kurulmuÅŸ, SED ise resmi olarak ateist kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Sekreterlik, laik devleti benimsemeyen dini cemiyetlerin faaliyet yürütmesine izin vermemiÅŸtir.[3]

BirleÅŸik eÄŸitim içerisinde de, devamÄ±ndaki eÄŸitim kuruluÅŸlarÄ±nda da din eÄŸitimi verilmemiÅŸtir. Fakat Sekreterlik tarafÄ±ndan denetlenen cemiyet ve kuruluÅŸlarda din eÄŸitimi mümkündü.

SONUÇ NÄ°YETÄ°NE

Alman Demokratik Cumhuriyeti, iÅŸsizlik, geleceksizlik sorunlarÄ±nÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ±, vatandaÅŸlarÄ±n yönetime katÄ±lÄ±mÄ±, eÄŸitimin bilimsel temelde, fÄ±rsat eÅŸitliÄŸine dayanan ÅŸekilde düzenlenmesi, sosyalizmi hedefleyen demokratik bir anayasaya sahip olmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan, “bütün günahlarÄ±na raÄŸmen” önemli bir halk demokrasisi örneÄŸi.

Zaman içerisinde DoÄŸu Bloku’nun bir bütün olarak revizyonizme teslim olmasÄ±yla, sonunda 1990 yÄ±lÄ±nda Alman burjuvazisi tarafÄ±ndan ilhak edildi DoÄŸu Almanya. Geriye ise, eski günlerinde karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmayan iÅŸsizlik, geleceksizlik sorunlarÄ±nÄ±n yüksek oranlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, eÄŸitimde fÄ±rsat eÅŸitliÄŸinin yerle bir edildiÄŸi, Ä±rkçÄ±lÄ±k baÅŸta olmak üzere gerici ideolojilerin yükseldiÄŸi bir coÄŸrafya kaldÄ±. Fakat, gerçekleÅŸen pek çok grevin, sürdürülen mücadelenin bütün dünyada olduÄŸu gibi Almanya için de gösterdiÄŸi bir gerçek var, “son sözü eli ÅŸalterde olanlar söyleyecek.”

[1] https://www.evrensel.net/haber/355845/bir-kavram-halk-demokrasisi

[2] 1968 AnayasasÄ±nÄ±n Almanca metnine buradan ulaÅŸabilirsiniz: http://www.verfassungen.ch/de/ddr/ddr68.htm

[3] Gregory W. Sandford, Christian Science in East Germany: The Church that Came in from the Cold (2013).

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