Asgari Ãœcret Komisyonu'nun CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlanmasÄ± Anayasaya aykÄ±rÄ±

DÄ°SK Ege BÃ¶lge TemsilciliÄŸi, Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu'nun CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlanmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu vurguladÄ±.

DÄ°SK Ege Bölge TemsilciliÄŸi, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klama ile Asgari Ücret Tespit Komisyonunun muvazaalÄ± bir iÅŸlemle CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlanmasÄ±nÄ±n baÅŸkanlÄ±k rejiminde çalÄ±ÅŸma hayatÄ±yla ilgili keyfi iÅŸlemler yapÄ±labileceÄŸinin ilk örneklerinden biri olduÄŸu belirtti.

YayÄ±nlanan 1 SayÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi’nin 522. maddesinin (f) bendi ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± teÅŸkilat yapÄ±sÄ± içindeki idari kurul, konsey ve komisyonlar arasÄ±na alÄ±nmasÄ±yla ilgili DÄ°SK Ege Bölge TemsilciliÄŸi yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±.

YapÄ±lan açÄ±klamada söz konusu uygulamanÄ±n iÅŸçiler açÄ±sÄ±ndan kabul edilemez olduÄŸu ifade edilirken Anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu da vurgulandÄ±.

Bölge Temsilcisi MemiÅŸ SarÄ±'nÄ±n imzasÄ±yla yapÄ±lan açÄ±klamada AnayasanÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yetkilerini düzenleyen 104. maddesindeki "Kanunda açÄ±kça düzenlenen konularda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi çÄ±karÄ±lamaz" maddesi hatÄ±rlatÄ±larak "Böylece baÅŸkanlÄ±k rejiminin çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nda yol açabileceÄŸi keyfilikler tek tek ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapÄ±sÄ±nda ÅŸimdilik bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±. Sadece komisyona katÄ±lacak devlet temsilcilerinin unvanlarÄ± deÄŸiÅŸti" denildi.

'DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K KAYGI VERÄ°CÄ°'

DeÄŸiÅŸikliÄŸin kaygÄ± verici olduÄŸunun ifade edildiÄŸi açÄ±klamada ÅŸu sorular yönlendirildi:

"♦ Asgari Ücret Tespit Komisyonu neden apar topar ve sosyal taraflara danÄ±ÅŸÄ±lmadan cumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r?

♦ Ä°ÅŸ Kanunu içinde yer almasÄ± gereken bir kurul neden Ä°ÅŸ Kanunu sistematiÄŸi dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r?

♦ Bu deÄŸiÅŸiklik hangi ihtiyaca dayanarak, neden ve hangi gerekçeyle yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r? AnayasanÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ±na tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± bir yetki neden hile yoluyla yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r?"

'KEYFÄ° UYGULAMALARIN Ä°LK ÖRNEÄžÄ°'

KararÄ±n, CBK ile komisyonun yapÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine olanak tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dile getirildiÄŸi açÄ±klama ÅŸöyle sürdürüldü:

"TBMM’nin kanunla yapabileceÄŸi bir deÄŸiÅŸiklik cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n iki dudaÄŸÄ± arasÄ±na terk edilmiÅŸtir. CumhurbaÅŸkanÄ± Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üye bileÅŸimini istediÄŸi gibi deÄŸiÅŸtirebilecek ve müdahale edebilecektir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun muvazaalÄ± bir iÅŸlemle cumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlanmasÄ± baÅŸkanlÄ±k rejiminde çalÄ±ÅŸma hayatÄ±yla ilgili çok daha keyfi iÅŸlemler yapÄ±labileceÄŸinin ilk örneklerinden biri olmuÅŸtur." (Ä°zmir/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 22:02

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