Benzine 12 kuruÅŸ zam geldi, pompa fiyatÄ± aynÄ± kalacak
FotoÄŸraf: Pixabay

Benzine 12 kuruÅŸ zam geldi, pompa fiyatÄ± aynÄ± kalacak

    • 16 Temmuz 2018 21:24

    EPGÄ°S gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren benzine 12 kuruÅŸ zam yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Zam, pompa fiyatÄ±na yansÄ±mayacak.

    Enerji Petrol Gaz Ä°kmal Ä°stasyonlarÄ± Ä°ÅŸveren SendikasÄ± (EPGÄ°S) gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren benzine 12 kuruÅŸ zam yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

    EPGÄ°S’in Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan duyuruda, benzine gelen zammÄ±n pompa fiyatÄ±na yansÄ±mayacaÄŸÄ± belirtildi. Zira yapÄ±lan bir düzenlemeyle benzindeki artÄ±ÅŸ, vergiden düÅŸülecek ve böylelikle pompa fiyatÄ±na yansÄ±tÄ±lmayacak.

    (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

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