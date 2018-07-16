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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 21:27
FotoÄŸraf: Pixabay
Benzine 12 kuruÅŸ zam geldi, pompa fiyatÄ± aynÄ± kalacak
16 Temmuz 2018 21:24
EPGÄ°S gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren benzine 12 kuruÅŸ zam yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Zam, pompa fiyatÄ±na yansÄ±mayacak.
Enerji Petrol Gaz Ä°kmal Ä°stasyonlarÄ± Ä°ÅŸveren SendikasÄ± (EPGÄ°S) gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren benzine 12 kuruÅŸ zam yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
EPGÄ°S’in Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan duyuruda, benzine gelen zammÄ±n pompa fiyatÄ±na yansÄ±mayacaÄŸÄ± belirtildi. Zira yapÄ±lan bir düzenlemeyle benzindeki artÄ±ÅŸ, vergiden düÅŸülecek ve böylelikle pompa fiyatÄ±na yansÄ±tÄ±lmayacak.
AkaryakÄ±t ürünlerinde fiyat artÄ±ÅŸÄ±;— Epgis (@trepgis) 16 Temmuz 2018
17/07/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 12 KuruÅŸ/Litre
Fiyat artÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸmiÅŸ olup artÄ±ÅŸ ÖTV’den karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±ndan pompa fiyatlarÄ±na yansÄ±mayacaktÄ±r.
(EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 21:27
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