Bireysel Ã§Ã¶zÃ¼m aramak, toplumsal gerÃ§ekleri gizlemektir

'Bizim Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen gÃ¶rev, kadÄ±nlar iÃ§in daha Ã¶zgÃ¼r bir Ã¼lke yaratma talebini her yerde haykÄ±rmaktÄ±r.'

Meri KELLECÄ°

Hacettepe Üniversitesi KadÄ±n ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± TopluluÄŸu

Eylül ve Leyla’nÄ±n cansÄ±z bedenlerine ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n üzerinden çok kÄ±sa bir zaman geçti. ArdÄ±ndan açÄ±klamalar, eylemler, idam tartÄ±ÅŸmalarÄ±...

Ä°ki küçük çocuÄŸun yaÅŸadÄ±klarÄ±na karÅŸÄ± duyduÄŸumuz öfke ve acÄ± tüm tazeliÄŸiyle içimizde büyürken bir ÅŸeyler yapmak istiyoruz. Bununla birlikte ülkenin dört yanÄ±nda çözümlere iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar büyüyor. OlayÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± öfke ilk olarak akÄ±llara kÄ±sasa kÄ±sas mantÄ±ÄŸÄ± ile bir öç alma isteÄŸi ve çözüm olarak idam ve hadÄ±m getiriyor olsa da aslÄ±nda bu birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Bu meselenin çözümü tek bir olaya indirgenebilir mi? Bu yöntem bir sonrakinin geliÅŸini engelleyecek mi? Sorunun kaynaÄŸÄ± ne?

DEVLET ELÄ°YLE BESLENEN BÄ°R ZÄ°HNÄ°YET

Çocuk Ä°stismarÄ±, yÄ±llardÄ±r ülkemizde “çözül(e)meyen” sorunlardan biri. CezalarÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±ndan, idam ve hadÄ±ma kadar birçok ÅŸey yazÄ±lÄ±p çizildi. AçÄ±klanan verilere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda; son 10 yÄ±lda çocuk istismarÄ± yüzde 700 artmÄ±ÅŸ durumda ve yÄ±lda 8.000 çocuk istismar ediliyor. AsÄ±l olarak burada sorunun temel sebeplerine bakmak gerekiyor. Ülkemizde bu zihniyetin devlet eliyle de giderek beslendiÄŸi çok açÄ±k ortada. Åžimdiye kadar bu meseleye dair söylenen sözlere ve uygulamalara bir bakalÄ±m;

• Dönemin Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, tecavüzcülere af getiren düzenlemeyi "küçüÄŸün rÄ±zasÄ±" diyerek savunmuÅŸtu.

• ENSAR VakfÄ±'nÄ±n yurtlarÄ±nda 45 öÄŸrenciye tecavüz edildiÄŸi ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Sema RamazanoÄŸlu, "Buna bir kere rastlanmÄ±ÅŸ olmasÄ± hizmetleri ile ön plana çÄ±kmÄ±ÅŸ bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz." demiÅŸti.

• 2017 MayÄ±s ayÄ±nda HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan tarafÄ±ndan çocuk istismarÄ±nÄ±n önlenmesi için hazÄ±rlanan araÅŸtÄ±rma önergesi, AKP milletvekillerinin oylarÄ± ile reddedilmiÅŸti.

• 2011 Mart ayÄ±nda kadÄ±n ve çocuk cinayetlerinin önlenmesi için dönemin baÅŸbakanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle verilen soru önergesi iÅŸleme konulmadÄ±.

• Cinsel istismar suçunda maÄŸdurla failin evlenmesi durumunda cezayÄ± ortadan kaldÄ±ran yasa düzenlemesi AKP tarafÄ±ndan Ä±srarla savunulmuÅŸ, gelen tepkiler sonrasÄ± düzenleme rafa kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

• AdÄ±yaman Gerger Ä°mam Hatip Okulu’nda yaÅŸanan tecavüz soruÅŸturmasÄ± devlet sÄ±rrÄ± gibi saklandÄ±. Çocuklar zanlÄ±dan ÅŸikayetçi olmalarÄ±na raÄŸmen hiçbir iÅŸlem yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Haberi yapan internet sitesi kapatÄ±ldÄ±. ZanlÄ±nÄ±n Menzil tarikatÄ± ile baÄŸÄ± olduÄŸu ifade edilmiÅŸti.

• 2014'te dönemin Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± AyÅŸenur Ä°slam, “Çocuklara çÄ±ÄŸlÄ±k atmayÄ± öÄŸretmeleri gerekiyor." diyerek çocuk istismarÄ±nda sorumluluÄŸu ailelere ve çocuklara atmÄ±ÅŸtÄ±.

• Hükümete yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Sosyal Doku VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Nureddin YÄ±ldÄ±z da “7 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±z çocuÄŸu, 25 yaÅŸÄ±nda erkek çocuÄŸu ile veya 7 yaÅŸÄ±nda bir erkek çocuÄŸu, 25 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±z ile nikahlanabilir." demiÅŸti.

Bütün bu sözler bunun bir kanÄ±tÄ± niteliÄŸinde. Sorunun kaynaÄŸÄ±nÄ± buradan tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, çözümüne iliÅŸkin de yürüteceÄŸimiz tartÄ±ÅŸmalar farklÄ± bir biçimde ÅŸekilleniyor. Çünkü sorunun “tek bir insanÄ±n” zihniyet problemi olmadÄ±ÄŸÄ± gözler önüne seriliyor. Haliyle bu sorunun kaynaÄŸÄ±nÄ±n bireysel olmadÄ±ÄŸÄ± gibi çözümünün de bireysel bir ÅŸekilde olamayacaÄŸÄ±nÄ± görüyoruz.

'ASIL YAPILMASI GEREKEN TOPLUMU BÄ°LÄ°NÇLENDÄ°RMEK'

Getirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan yasa tasarÄ±sÄ±yla cinsel istismar suçunda 12 yaÅŸ altÄ± için nitelikli cinsel istismarda müebbet verilirken 15 yaÅŸ üstü çocuklarÄ±n istismarÄ±nda silah zoru aranmakta hatta reÅŸit olmayanla cinsel iliÅŸki olarak yargÄ±lama yapÄ±lmaktadÄ±r. Bu yasa taslaÄŸÄ±yla ceza indirimlerinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilmezken, 15 yaÅŸ üstü çocuk istismarÄ± “zina” olarak görülerek meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. ÇÄ±karÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan bu yasa daha önce kadÄ±nlarÄ±n tepkisiyle geri çekilmek zorunda kalan yasalardan pek de farklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. YapÄ±lmak istenen çocuklarÄ±n istismarÄ±na “kitabÄ± uydurmak”tan farksÄ±z deÄŸil. Peki cinsel istismarÄ±n engellenmesi için gerekten yapÄ±lmasÄ± gereken ÅŸey ne? Mahallemizde ve kampüsümüzde bu soruyu yönelttiÄŸimiz kadÄ±nlardan idam veya hadÄ±m isteyenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n az olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. YapÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan algÄ± yönetimiyle idam veya hadÄ±m tek çözüm gibi gösteriliyor. Ä°damÄ±n yasal olduÄŸu Afganistan, Hindistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Yemen, Irak, Suriye, Ürdün, Ä°ran, Sudan ve diÄŸer Afrika ülkelerine ÅŸöyle bir baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda iÅŸlenen suçlarÄ± engellemediÄŸini görüyoruz. Cinsel istismarÄ± engellemek için asÄ±l yapÄ±lmasÄ± gerekense toplumu istismar konusunda bilinçlendirmek, eÄŸitim sistemini bu yönde yeniden düzenlemek, cezai yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n caydÄ±rÄ±cÄ± olabilmesini saÄŸlamak ve cinsel istismara uÄŸrayan çocuklarÄ±n topluma yeniden kazandÄ±rÄ±lmasÄ± yönünde çalÄ±ÅŸmalar yürütmektir. Bu konuda bizim üzerimize düÅŸen görevse her yerde bunu tartÄ±ÅŸmak, kadÄ±nlarÄ± bireysel deÄŸil birlikte mücadeleye çaÄŸÄ±rmak ve erkek egemen zihniyeti her yönüyle besleyenlere karÅŸÄ± durarak gerçekçi yasa ve uygulamalarla, çocuklar ve kadÄ±nlar için daha özgür bir ülke yaratma talebini her yerde haykÄ±rmaktÄ±r.

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