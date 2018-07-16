ODTÃœ Mezuniyeti'nden izlenimler

'AkÄ±llarda kalan ise ODTÃœ Ã¶ÄŸrencilerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Ã¼lke gÃ¼ndemine dair pankartlar ve ODTÃœ rektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã§Ä±kan olaylara kayÄ±tsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± oldu.'

Ayça SAY

Özgür ÇAMLI

ODTÜ

6 Temmuz Cuma günü ODTÜ Mezuniyet Töreni gerçekleÅŸti. ÖÄŸrencilerin taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± pankart ve dövizlerin genelinde içerik, talepler ve ülke gündemiydi. Artan çocuk istismarÄ±, eÄŸitim sistemindeki sÄ±kÄ±ntÄ±lar, seçimler, döviz kurlarÄ±, LGBTÄ°+ ve kadÄ±nlara karÅŸÄ± artan ÅŸiddet ve baskÄ±lar, temel gÄ±dalardaki fiyat artÄ±ÅŸÄ± gibi birçok konuya dikkat çeken pankart ve dövizler açÄ±ldÄ±.

'VERÅžAN KÖK ODTÜ’YE REKTÖR OLAMAZ!'

ODTÜ Rektörü M. VerÅŸan Kök'ün seçimlerde ikinci olmasÄ±na raÄŸmen rektör atanmasÄ± ile baÅŸlayan süreç, rektörün öÄŸrencilerin aleyhine tutumuyla devam etti. Kök, Melih Gökçek ile ODTÜ ormanÄ±ndan geçen yol projesine imza atmasÄ±yla öÄŸrencilerin tepkisini çekmiÅŸti. ValiliÄŸin LGBTÄ°+ etkinliklerini yasaklamasÄ±nÄ±n yansÄ±masÄ± olarak okul içerisinde ODTÜ LGBTÄ°+ DayanÄ±ÅŸmasÄ±'nÄ±n planladÄ±ÄŸÄ± film gösterimini yasaklatarak ÖGB ile öÄŸrencileri karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren rektör, Onur HaftasÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lacak etkinlikleri de polis tehdidiyle engellemeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. ÖÄŸrenci topluluklarÄ±nÄ±n emek vererek düzenledikleri ÅŸenliklerin süresi Valilik kararÄ±yla 4 günden 1 güne indirilirken Koç Grubu'nun düzenlediÄŸi KoçFest'e izin verildi. Bunlar yaÅŸanÄ±rken öÄŸrencilere sayÄ±sÄ±z soruÅŸturma açÄ±ldÄ±. BunlarÄ±n sonucunda öÄŸrenciler, Rektör Kök'ü mezuniyet sÄ±rasÄ±nda protesto etti. VerÅŸan Kök ismi, ödülleri vermesi için sahneden söylendiÄŸi anda "VerÅŸan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz!" ve "Bir grup öÄŸrenci deÄŸili bu okulun LGBTÄ°+'larÄ±yÄ±z. BuradayÄ±z! Sokakta, kampüste güvenle yaÅŸamak hakkÄ±mÄ±z!" yazan iki pankart ve LGBTÄ° bayraÄŸÄ± ile öÄŸrenciler sahne önüne geldi. Tribünler ve öÄŸrenciler "VerÅŸan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz!" sloganlarÄ± attÄ±. Özel güvenlik birliÄŸinin öÄŸrencilere sert müdahalesi sonucu, mezun öÄŸrenciler ÖGB'yi uzaklaÅŸtÄ±rmak için sahne önüne yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken Kök'ün, sessizce olanlarÄ± izlemesi veliler ve öÄŸrenciler tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi, Ä±slÄ±klar ve sloganlar duyuldu. ÖÄŸrencilere müdahale edilmesine öfkelenen aileler "ÖÄŸrenciye dokunma!", "Rektör istifa!" gibi sloganlar Devrim Stadyumu'nu sardÄ±. ÖGB'nin olay yerinden uzaklaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mezun öÄŸrenciler de yerlerine oturdu. Kök, konuÅŸma yapmadan töreni sonlandÄ±rdÄ±.

PANKARTLARDA ÜLKENÄ°N AHVALÄ°

Mezuniyet pankartlarÄ±nda çocuk istismarÄ± en belirgin olanlardandÄ±. Birçok mezun öÄŸrenci, yerlerine geçtikleri sÄ±rada çocuk istismarÄ±na karÅŸÄ± stadyumda siyah balonlar bÄ±raktÄ±. Bu sorunun nasÄ±l önlenebileceÄŸi “Ä°dam deÄŸil önleyici politikalar çocuk istismarÄ±nÄ± engeller” pankartÄ± ile açÄ±klanÄ±yordu. ODTÜ öÄŸrencileri, Flormar iÅŸçilerini de unutmayÄ±p dövizlerine taÅŸÄ±yarak direniÅŸlerine selam gönderdiler.

Dikkat çeken diÄŸer konu ise özellikle mühendislik mezunularÄ±nÄ±n çoÄŸunlukla yurt dÄ±ÅŸÄ±na gittiÄŸini belirten pankartlar oldu. “SoÄŸan ithal mezun ihraç”, “Laiklik elden, gençler ülkeden gidiyeah” pankartlarÄ± akÄ±lda kalan örneklerdi. Seçimler de törende geniÅŸ yer kapladÄ±. Ä°ÅŸletme öÄŸrencilerinin taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± “Millet kÄ±raathanelerinde iÅŸletme mezunlarÄ±na kadro verilecek mi?” pankartÄ±, üniversite mezunu öÄŸrencilerin iÅŸsizlik sorununun kÄ±raathaneler ile çözülemeyeceÄŸini gösterdi. Henüz bölümlerin az bir kÄ±smÄ± yürümüÅŸken gösterilen “AA’ya göre bölümlerin %96’sÄ± yürüdü.”, “AA’ya göre mezunuz.”, “TRT’yi dÄ±ÅŸarÄ± alabilir miyiz?” pankartlarÄ± ise medyanÄ±n tutumuna yönelik hafÄ±zalarda yer eden pankartlardÄ±. Bir öÄŸrenci ise seçim döneminde Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n tutukluluÄŸuna dikkat çekmek için elinde kettle ve kelepçe ile yürüdü.

Mezuniyet Töreni’nde yÄ±llar önce Penguen dergisinde yer alan “Tayyipler Alemi” karikatürünün pankartÄ± ile yürüyen üç öÄŸrenci CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret suçlamasÄ± ile gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Törende açÄ±lan pankartlar ile ODTÜ öÄŸrencileri sosyal medyada hedef gösterildi ve linç kampanyasÄ±nÄ±n odaÄŸÄ± oldu.

Mezun olan öÄŸrenciler ve velilerin tepkisini çeken olaylar silsilesinin ardÄ±ndan akÄ±llarda kalan ise ODTÜ öÄŸrencilerinin açtÄ±ÄŸÄ± ülke gündemine dair pankartlar ve ODTÜ rektörünün çÄ±kan olaylara kayÄ±tsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± oldu.

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