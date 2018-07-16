Hulusi Akar, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini YaÅŸar GÃ¼ler'e devretti

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na atanan Hulusi Akar, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler'e devretti.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Komuta Devir-Teslim Töreni, bugün Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KarargâhÄ±nda gerçekleÅŸtirildi. Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na atanan Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini Orgeneral YaÅŸar Güler'e devretti.

Genelkurmay KarargahÄ±'nda düzenlenen törende Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevine atanan Orgeneral YaÅŸar Güler, resmi törenle karÅŸÄ±landÄ±. Orgeneral Güler, ardÄ±ndan Akar ile bir süre baÅŸ baÅŸa görüÅŸtü. GörüÅŸmenin ardÄ±ndan düzenlenen törenle devir teslim töreni yapÄ±ldÄ±. Akar, törene katÄ±lan askeri personel ve komutanlara hitap etti.

YapÄ±lan devir teslim töreniyle ilgili TSK tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Komuta Devir-Teslim Töreni, 16 Temmuz 2018 tarihinde Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KarargâhÄ±nda icra edilmiÅŸtir. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevi, Millî Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na atanan Orgeneral Hulusi AKAR tarafÄ±ndan Orgeneral YaÅŸar GÜLER'e devredilmiÅŸtir" denildi.

Öte yandan, Orgeneral YaÅŸar Güler de bu sabah Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± görevini Orgeneral Ümit Dündar'a devretmiÅŸti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 21:03

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