CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, DanÄ±ÅŸtay'a 4 yeni Ã¼ye atadÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Abdurrahman Madan, Ahmet Murat AltuÄŸ, Tayyibe KaycÄ±oÄŸlu ve Åžaziye FÄ±rat Civelek'i DanÄ±ÅŸtay Ã¼yeliÄŸine atadÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, DanÄ±ÅŸtay’ya 4 yeni üye atadÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’ndan konuyla ilgili olarak yapÄ±lan açÄ±klamada ErdoÄŸan’Ä±n anayasÄ±nÄ±n 155’inci ve 2575 sayÄ±lÄ± DanÄ±ÅŸtay Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddeleri gereÄŸince bu atamalara yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AçÄ±klamaya göre DanÄ±ÅŸtay üyeliÄŸine atanan isimler ÅŸöyle:

♦ Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdurrahman Madan

♦ Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± I. Hukuk MüÅŸaviri Ahmet Murat AltuÄŸ

♦ BaÅŸakÅŸehir Belediyesi Hukuk Ä°ÅŸleri Müdürü Åžaziye FÄ±rat Civelek

♦ Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸhukuk MüÅŸaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe KaycÄ±oÄŸlu. (Ankara/DHA)

YargÄ±tay'a 100, DanÄ±ÅŸtay'a 12 yeni Ã¼ye seÃ§ildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 20:44

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