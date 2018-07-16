â€˜TÃ¼rkiye mÃ¼ltecileri kayÄ±t altÄ±na almayÄ± durdurduâ€™

HRW, TÃ¼rkiyeâ€™nin Suriyeâ€™den yeni gelenleri kayÄ±t altÄ±na almayÄ± durdurduÄŸunu ve gelenleri sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Örgütü (HRW) Türkiye’nin Suriye’den yeni gelenleri kayÄ±t altÄ±na almayÄ± durdurduÄŸunu ve gelenleri sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettiÄŸini ya da Suriye’ye geri dönmeye zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW), yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Türkiyeli yetkililerin yeni gelen Suriyeli mültecileri, Ä°stanbul’da ve Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki ya da yakÄ±nÄ±ndaki dokuz ilde, az sayÄ±daki bir kaç istisna dÄ±ÅŸÄ±nda, kayÄ±t altÄ±na almayÄ± durdurduÄŸunu belirtti. HRW’den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre bu duraklama, hukuksuz sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme, Suriye’ye zorla geri döndürme ve saÄŸlÄ±k ve eÄŸitim hizmetlerinden yararlandÄ±rmama gibi sonuçlar doÄŸuruyor. AçÄ±klamada Avrupa Komisyonunun 2016 martÄ±nda imzalanan Türkiye’deki mültecilerin desteklenmesini de içeren göç anlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lacak ikinci 3 milyar avroluk yardÄ±m dilimine 29 Haziran’da onay verdiÄŸinin altÄ± çizildi. Avrupa Komisyonu açÄ±klamalarÄ±nda sÄ±k sÄ±k Türkiye’nin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sistemini övüyor ve Türkiye’nin mültecilere yönelik kötü muamele uygulamalarÄ±yla ilgili kamuoyu önünde sessiz kalÄ±yor. HRW bu yaklaÅŸÄ±mÄ± “Göçmenlerin ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Türkiye’den AB’ye gelmelerinin engellenmesi”ne yönelik bir tavÄ±r olarak yorumluyor.

‘MÜLTECÄ°LER ARAF’TA YAÅžAMAYA ZORLANIYOR'

Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Örgütü Mülteci HaklarÄ± ProgramÄ± Direktör YardÄ±mcÄ±sÄ± Gerry Simpson bu konuda ÅŸunlarÄ± söylüyor: “AB Türkiye’nin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± Avrupa’ya ulaÅŸmaktan caydÄ±rmasÄ±na destek verirken, Suriye’den kaçan insanlarÄ± engellemek ve onlarÄ± bundan vazgeçirmek için Türkiye’nin attÄ±ÄŸÄ± son adÄ±mlarÄ± görmezden geliyor. Oysa sÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ±nÄ± atlatarak Türkiye’ye girmeyi bir ÅŸekilde baÅŸarmÄ±ÅŸ Suriyelileri hukuki bir Araf’ta yaÅŸamak zorunda bÄ±rakmak, onlarÄ± yeraltÄ±na, oradan da AB’ye doÄŸru yola devam etmeye sürükleme riskini doÄŸurmaktan baÅŸka bir iÅŸe yaramaz.” HRW kayÄ±t iÅŸlemlerinin duraklatÄ±lmasÄ±nÄ± “Türkiye’nin yeni sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± korumadan yararlandÄ±rmamak için giriÅŸtiÄŸi çabalarÄ±n son örneÄŸi olarak yorumluyor” ve ÅŸöyle devam ediyor: “Türkiye geçtiÄŸimiz üç yÄ±l içinde Suriye’yle olan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± kapatÄ±rken Türkiyeli sÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ± sÄ±nÄ±rÄ± geçmeye çalÄ±ÅŸan Suriyelileri sorgusuz sualsiz, kitlesel olarak geri itmeyi, öldürmeyi ve yaralamayÄ± sürdürüyorlar.” HRW rakamlarÄ±na göre Türkiye, 2011 baÅŸlarÄ±ndan 2018 mayÄ±s ayÄ± sonlarÄ±na dek 3.6 milyon Suriyeliyi kayÄ±t altÄ±na alarak, dünyada en çok mülteciye ev sahipliÄŸi yapan ülke haline geldi. HRW “Bu cömertlik ne Türkiye’yi, ne de onun uluslararasÄ± ortaklarÄ±nÄ± yeni gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yardÄ±m etme görevinden kurtarÄ±yor” yorumunu yapÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net