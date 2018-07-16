KayyÄ±m, belediye bÃ¼tÃ§esinden savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n aracÄ±nÄ± onardÄ±

KayyÄ±mÄ±n yÃ¶nettiÄŸi Mardin Artuklu Belediyesinde aÃ§Ä±klanan bazÄ± kararlar dikkat Ã§ekici bazÄ± harcamalarÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 13 AralÄ±k 2016 tarihinde kayyÄ±m atanan Mardin Artuklu Belediyesinin bu yÄ±l içerisinde gerçekleÅŸtirdiÄŸi aylÄ±k meclis toplantÄ±larÄ±nda alÄ±nan kararlarÄ±n bir kÄ±smÄ±, belediyenin resmi internet sitesine kondu. Belediyeye kayyÄ±m olarak atanan Ä°lçe KaymakamÄ± Åžakir Öner Öztürk baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerçekleÅŸen ve birçok imar planÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸine gidilen toplantÄ±larda dikkat çekici bazÄ± kararlara imza atÄ±ldÄ±.

ÖZEL HAREKATIN HALI SAHA ONARIMI DA ÜSTLENÄ°LDÄ°

MayÄ±s ayÄ±nda düzenlenen toplantÄ±da, Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kullanÄ±lan ve kaza sonucu hasar gören araç ile Mardin Ceza Ä°nfaz Kurumu binasÄ±nÄ±n çevre duvarÄ±nÄ±n onarÄ±m talebi kabul edildi. Kararda, Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan talep edilen 47 A 0940 Plaka sayÄ±lÄ± araç onarÄ±mÄ±nÄ±n ve Mardin Ceza Ä°nfaz Kurumu'nun bina onarÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±na toplantÄ±ya katÄ±lan üyelerin oybirliÄŸiyle karar verildi.”denildi.

AynÄ± toplantÄ±da bir benzer karar da Mardin Özel Harekat MüdürlüÄŸü için alÄ±ndÄ±. Yine yapÄ±lan talep üzerine toplantÄ±da, müdürlüÄŸün bahçesinde bulunan halÄ± sahanÄ±n tadilatÄ± için karar alÄ±ndÄ±. Oy birliÄŸiyle alÄ±nan kararda söz konusu tadilat için belediye bütçesinden ne kadar para ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ise belirtilmedi.

Her iki karar da, 5393 SayÄ±lÄ± Belediye Kanunu’nun “Belediye, belediye meclisinin kararÄ± üzerine yapacaÄŸÄ± anlaÅŸmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarÄ±na giren konularda; B) Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacÄ±yla gerekli ayni ihtiyaçlarÄ± karÅŸÄ±layabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir” maddesine dayandÄ±rÄ±ldÄ±.

BU Ä°LK DEÄžÄ°L!

Bu yÄ±lÄ±n ilk aylarÄ±nda yapÄ±lan meclis toplantÄ±larÄ±nda da benzer kararlar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Söz konusu toplantÄ±larda, yol kontrollerinde kullanÄ±lmak üzere belediye bütçesinden Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na tahsis edilmek üzere araç kiralanmÄ±ÅŸ, Emniyet MüdürlüÄŸüne de belediyenin motosikleti 18 aylÄ±ÄŸÄ±na tahsis edilmiÅŸti. (Mardin/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 19:15

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