Mahkeme de YargÄ±tay da istismara uÄŸrayan Ã§ocuÄŸu korumadÄ±

11 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk istismara uÄŸradÄ±, anne ÅŸikayetÃ§i olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sanÄ±k beraat etti. AvukatÄ±n itirazÄ±na YargÄ±tay â€˜Senin temyiz hakkÄ±n yokâ€™ dedi.

Gizem ÖRNEK

Ä°stanbul

Manisa AlaÅŸehir’de 2008’de 11 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z çocuÄŸuna cinsel istismarda bulunduÄŸu iddiasÄ±yla bir kiÅŸi hakkÄ±nda AlaÅŸehir 1. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açÄ±ldÄ±. Baro tarafÄ±ndan tayin edilen avukat, davayÄ± takip ederek, ÅŸikayetçi oldu ve katÄ±lan sÄ±fatÄ±nÄ± aldÄ±. ÇocuÄŸun anne-babasÄ±nÄ±n resmi nikahlÄ± olmamasÄ± nedeniyle babasÄ± duruÅŸmalara katÄ±lmadÄ±. ÇocuÄŸun velayetine sahip olan annesi yargÄ±lama sürecinde, sanÄ±ktan ÅŸikayetçi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. YapÄ±lan yargÄ±lama sonunda AlaÅŸehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanÄ±ÄŸÄ±n beraatine hükmetti.

‘HAKKIN YOK’ CEVABI

ÇocuÄŸun, baro tarafÄ±ndan atanan avukatÄ± ise katÄ±lan olarak beraat kararÄ±nÄ± temyize götürdü. Temyiz istemi üzerine dosya, YargÄ±tay 14. Ceza Dairesine geldi. Daire, 20 KasÄ±m 2013’te verdiÄŸi kararda, suç tarihinde 11 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸun annesinin duruÅŸma sÄ±rasÄ±nda sanÄ±ktan ÅŸikayetçi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan etmesi nedeniyle avukatÄ±n hükmü temyiz etme hakkÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ± sonucuna vararak, temyiz istemini reddetti. YargÄ±tay 14. Ceza Dairesinin bu kararÄ±, Daire içinde ve YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda farklÄ± görüÅŸlere neden oldu. YargÄ±tayda, çocuk yaÅŸtaki maÄŸdura atanan avukat ile kanuni temsilcisi annesinin davaya katÄ±lma konusunda iradelerinin çeliÅŸmesi halinde hangisinin beyanÄ±na üstünlük tanÄ±nacaÄŸÄ± hukuki tartÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸandÄ±.

KARAR GEREKÇESÄ°

Karar gerekçesinde, “Somut olayda yaÅŸÄ± küçük maÄŸdurenin kanuni temsilcisi annesinin sanÄ±ktan ÅŸikayetçi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan edip davaya katÄ±lmamasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda maÄŸdureye CMK uyarÄ±nca barodan görevlendirilen avukatÄ±n maÄŸdure adÄ±na davaya katÄ±lmayÄ± isteme hakkÄ± bulunmamaktadÄ±r” deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

‘SÖZLEÅžMELERE AYKIRI’

Mahkeme kararÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Avukat Neriman Ersin, çocuk istismarÄ± davasÄ±nda çocuÄŸun vasisinin ÅŸikayetinin aranmasÄ±nÄ±n Ä°stanbul SözleÅŸmesine aykÄ±rÄ± olduÄŸuna dikkat çekerek “Devletin görevi, istismarcÄ±lar için cezasÄ±zlÄ±k yollarÄ± aramak deÄŸil, çocuk istismarÄ±nÄ± önlemek, istismarcÄ±larÄ± yargÄ±lamaktÄ±r” dedi. Av. Ersin, 12 yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki cinsel istismar suçlarÄ±nda faillerin yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n maÄŸdurun velisinin ÅŸikayetine baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatarak TCK’deki bu maddenin de Ä°stanbul SözleÅŸmesine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ve kabul edilemez olduÄŸunu vurguluyor.

2004 yÄ±lÄ±nda kadÄ±n hukukçular ve kadÄ±n örgütlerinin mücadelesiyle deÄŸiÅŸtirilene kadar Türk Ceza Kanunu’nun cinsel suçlarÄ± “KiÅŸinin cinsel dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± suçlar” olarak deÄŸil, “Genel adap kurallarÄ±na ve aile düzenine karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir saldÄ±rÄ±” olarak ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Av. Ersin, bu anlayÄ±ÅŸÄ±n cinsel saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan çocuklarÄ± ve kadÄ±nlarÄ± “erkeÄŸin ve ailenin malÄ±” olarak görmekten kaynaklÄ± olduÄŸunu söyledi. TCK’de yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerle cinsel suçlarÄ±n “Cinsel DokunulmazlÄ±ÄŸa KarÅŸÄ± Suçlar” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda “umumi adaba veya aile düzenine karÅŸÄ± suç” olmaktan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ve bireyin cinsel dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± suç olarak kabul edildiÄŸini aktaran Ersin’e göre bu olay “Gelenek ve göreneklerin yeniden hukuk haline getirilmesi” anlamÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

Çocuk istismarÄ±na iliÅŸkin hükümetin gündeme getirdiÄŸi yeni yasa taslaÄŸÄ±ndaki deÄŸiÅŸiklikleri de hatÄ±rlatan Ersin “Hem çocuÄŸa yönelik cinsel istismar vakalarÄ±nda maÄŸdur çocuÄŸun rÄ±za yaÅŸÄ± 15’ten 12’ye düÅŸürüldü. Hem de 12 yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki cinsel istismar suçlarÄ±nda faillerin yargÄ±lanmasÄ± maÄŸdurun velisinin vasisinin ÅŸikayetine baÄŸlandÄ±. Bu kabul edilemez” dedi.

Türkiye’nin taraf olduÄŸu KadÄ±nlara KarÅŸÄ± Her Türlü AyrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Önlenmesi SözleÅŸmesi, kÄ±sa adÄ± ile Ä°stanbul SözleÅŸmesi’ni hatÄ±rlatan Ersin, hükümetin ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa neden olan gelenek ve görenekleri tasfiye etme yükümlülüÄŸünü getirdiÄŸine, gelenek ve göreneklerle maddeleri gerekçelendirip yeni haksÄ±zlÄ±klar yaratma hakkÄ± getirmediÄŸine dikkat çekti.

‘DEVLETÄ°N GÖREVÄ° CEZASIZLIK ARAMAK DEÄžÄ°L’

“Bir torba yasa içine sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan yeni 103. madde düzenlemesi, maÄŸdur 12 yaÅŸÄ±nÄ± tamamlamamÄ±ÅŸsa verilecek cezanÄ±n istismar varsa 10 yÄ±ldan, sarkÄ±ntÄ±lÄ±k durumunda 5 yÄ±ldan az olamayacaÄŸÄ±nÄ± düzenliyor. SarkÄ±ntÄ±lÄ±k düzeyinde kalmÄ±ÅŸ suçun failinin çocuk olmasÄ± halinde soruÅŸturma ve kovuÅŸturma yapÄ±lmasÄ±nÄ± ise maÄŸdurun velisinin ÅŸikayetine baÄŸlÄ±yor. Devletin görevi, istismarcÄ±lar için cezasÄ±zlÄ±k yollarÄ± aramak deÄŸil, çocuk istismarÄ±nÄ± önlemek, istismarcÄ±larÄ± yargÄ±lamaktÄ±r. Bu düzenleme kabul edilemez” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 18:57

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