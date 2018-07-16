Ä°brahim KabaoÄŸlu ve Ahmet ÅžÄ±k, Onur HamzaoÄŸlu iÃ§in aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP Milletvekili Ä°brahim KaboÄŸlu ve HDP Milletvekili Ahmet ÅžÄ±k, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ davasÄ± gÃ¶rÃ¼lecek Onur HamzaoÄŸlu iÃ§in aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

HalklarÄ±n Demokratik Kongresi (HDK) EÅŸ Sözcüsü ve Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) Toplum ve Hekim Dergisi Editörü Prof. Dr. Onur HamzaoÄŸlu’nun PerÅŸembe günü Ankara Adliyesi 11’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkeme Salonu’nda gerçekleÅŸtirilecek davasÄ± öncesinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenlendi. CHP Ä°stanbul Milletvekili Ä°brahim KaboÄŸlu ve HDP Ä°stanbul Milletvekili Ahmet ÅžÄ±k, HamzaoÄŸlu’nun 5 aydÄ±r tutuklu bir ÅŸekilde özgürlüÄŸünden alÄ±konulmasÄ±nÄ±n Anayasa ve insan haklarÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸunu söylediler.

17 Åžubat 2018’den bu yana tutuklu bulunan TTB Toplum ve Hekim Dergisi Editörü ve HDK EÅŸ Sözcüsü Prof. Dr. Onur HamzaoÄŸlu’nun PerÅŸembe günü Ankara Adliyesi’nde görülecek davasÄ± öncesi CHP Ä°stanbul Milletvekili Prof. Dr. Ä°brahim KaboÄŸlu ve HDP Ä°stanbul Milletvekili Ahmet ÅžÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. TTB Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantÄ±ya birçok insan haklarÄ± ve meslek örgütleri de destek verdi.

SUÇ Ä°LE BARIÅž ARASINDA BAÄžLANTI KURULAMAZ

Prof. Dr. Ä°brahim KaboÄŸlu, HamzaoÄŸlu’nun DilovasÄ± raporunu hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, “HamzaoÄŸlu, hasiyetli davranan mesleÄŸinin gereklerini yerine getiren bir meslektaÅŸ olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±ktÄ±” dedi. HamzaoÄŸlu’nun Anayasa’ya aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde özgürlüÄŸünden alÄ±konulduÄŸunu belirten KaboÄŸlu, Anayasada barÄ±ÅŸ söyleminin “Yurtta barÄ±ÅŸ dünyada barÄ±ÅŸ” ibaresi ile baÅŸlangÄ±ç kÄ±smÄ±nda güvence altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Suç ile barÄ±ÅŸ talebi arasÄ±nda bir baÄŸlantÄ± kurmanÄ±n mümkün olamayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KaboÄŸlu, “Diyelim ki baÄŸlantÄ± kuruldu. Fakat bir suçun bir cezasÄ± vardÄ±r. 11 farklÄ± cezasÄ± bulunamaz. Bildiriye rÄ±za gösterenlerin 11 farklÄ± iÅŸleme tabii tutulmalarÄ± esasen bu bir bildirinin suç konusu oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren açÄ±k kanÄ±ttÄ±r” diye konuÅŸtu. HamzaoÄŸlu’nun 5 aydÄ±r özgürlüÄŸünden alÄ±konulmasÄ±nÄ±n Anayasa ve insan haklarÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸuna dikkat çeken KaboÄŸlu, “HamzaoÄŸlu’nun 6 aydÄ±r tutuklu kalmasÄ±nÄ±n nedeninin açÄ±klamamasÄ±nÄ±n suçsuzluÄŸunu gösterdiÄŸini ifade etti. KaboÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu nedenle duruÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n temenni ediyorum. . Burada adil yargÄ±lanma hakkÄ±nÄ± gereklerinin Ä±srarla hatÄ±rlatmamamÄ±z gerekir. HamzaoÄŸlu’nun serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±na dair verilecek karar sadece HamzaoÄŸlu’nun özgürlüÄŸünü kazanmasÄ±nÄ± saÄŸlamayacak aynÄ± zamanda o karara imza atan yargÄ±çlar Türkiye’nin olaÄŸanlaÅŸmasÄ±na hukuk sürecine girmesine katkÄ±da bulunacaklardÄ±r”

BU ÜLKE VÄ°CDANINI KAYBETTÄ°

HDP Ä°stanbul milletvekili Ahmet ÅžÄ±k, Türkiye’deki yargÄ± sistemi hakkÄ±nda iyimser taleplerde bulunamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. ÅžÄ±k, hukuk çizgisinde mücadelenin önemine dikkat çekerek sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

“Liyakatin deÄŸil biatin, hakikatin deÄŸil yalanÄ±n hüküm sürdüÄŸü rejimlerde her ne yaÅŸanÄ±yorsa ÅŸuan Türkiye’de yaÅŸanan odur. Onur hoca ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±na gelenler sadece bu rejimin bir örneÄŸidir. Bu duruÅŸmadan hukuk çÄ±kmayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen birisi olarak elbette tahliye olabilir. O zaman altÄ±ncÄ± ayÄ±na girmiÅŸ tutuklulukla ilgili bir açÄ±klama yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Bu talimatlara imza atan yargÄ± mensuplarÄ± hiç mi aynaya bakmÄ±yor. ÇocuÄŸuna iyi insan olmayÄ± nasÄ±l öÄŸütlüyorlar? Sadece kendileri gibi insanlarla mÄ± sosyalleÅŸiyorlar? Bu ülke vicdanÄ±nÄ± da kaybetti. Ben yargÄ± mensuplarÄ±nÄ± sadece haysiyetli olmaya çaÄŸÄ±rÄ±yorum.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 18:23

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