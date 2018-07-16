ZabÄ±ta, â€˜15 Temmuzâ€™ bahanesiyle Ediz HafÄ±zoÄŸlu konserini yarÄ±da kesti

MÃ¼zisyen Ediz HafÄ±zoÄŸluâ€™nun dÃ¼n Antalyaâ€™nÄ±n KaÅŸ ilÃ§esinde verdiÄŸi konser, zabÄ±ta tarafÄ±ndan yarÄ±da kesildi.

Müzisyen Ediz HafÄ±zoÄŸlu’nun dün Antalya’nÄ±n KaÅŸ ilçesinde verdiÄŸi konser, belediyenin zabÄ±ta ekipleri tarafÄ±ndan 15 Temmuz bahane edilerek yarÄ±da kesildi. Ä°ptal edildiÄŸine iliÅŸkin haberi sosyal medya hesaplarÄ±nda paylaÅŸan HafÄ±zoÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada zabÄ±ta ekiplerinin verdiklerini konseri 15 Temmuz gerekçesiyle durdurduÄŸunu aktardÄ±.

BirGün’den Burak Abatay’Ä±n haberine göre, HafÄ±zoÄŸlu, yaÅŸananlarÄ± ÅŸöyle anlattÄ±:

“KaÅŸ’ta devamlÄ± konser verdiÄŸimiz bir mekandÄ±. ZabÄ±ta ekipleri konser esnasÄ±nda içeri girdi ve müziÄŸi kapatÄ±n dedi. El mahkum biz de kapattÄ±k. Çünkü mekanÄ±n mühürlenip kapatÄ±lma riski vardÄ±. Hiçbir müziÄŸin herhangi bir ÅŸartla durdurulmamasÄ± gerekir ama Milyon Fest’te ÅŸarkÄ±lar çalÄ±ndÄ±, söylendi.”

HÄ°ÇBÄ°R SÖZ HAKKIMIZ YOK

KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± durumun zorbalÄ±k olduÄŸunu dile getiren HafÄ±zoÄŸlu, “Hiçbir söz hakkÄ±mÄ±z yok. ‘Neden’ diye sorgulama hakkÄ±mÄ±z yok. Birilerinin çÄ±kÄ±p ‘Ne olursa olsun bugün bu dediÄŸimi yapacaksÄ±nÄ±z’ demesi sÄ±kÄ± yönetim demektir. Sela okunacaksa camide zaten okunur. Ama bu müziÄŸi istemeyen benim çaldÄ±ÄŸÄ±m kulübe gelmesin zaten” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 17:58

www.evrensel.net