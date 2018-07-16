HDPâ€™ye yapÄ±lan baskÄ±n protesto edildi

HDP Sancaktepe ilÃ§e binasÄ±na yapÄ±lan polis baskÄ±nÄ± ve HDP'lilerin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± protesto edildi.

HDP Ä°stanbul Ä°l Örgütü, Sancaktepe ilçe binasÄ±na yapÄ±lan baskÄ±nÄ± protesto etti. HDP Ä°stanbul Milletvekili Erol KatÄ±rcÄ±oÄŸlu, “Türkiye’yi iki kutba ayÄ±ranlar HDP deÄŸildir. Ä°ktidar bölücü arÄ±yorsa kendi içine baksÄ±n” diyerek HDP üzerindeki baskÄ±larÄ±n bir an önce son bulmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

HDP Sancaktepe Ä°lçe Örgütüne önceki gün polis tarafÄ±ndan baskÄ±n düzenlendi. BaskÄ±nda ilçe eÅŸ baÅŸkanlarÄ±, Ä°stanbul Ä°l yöneticilerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 16 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

AçÄ±klamada ilk olarak konuÅŸan HDP Ä°stanbul Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Esengül Demir, baskÄ± ve tutuklamalar ile HDP’yi yÄ±ldÄ±ramayacaklarÄ±nÄ± belirterek, “16 arkadaÅŸÄ±mÄ±z ters kelepçe takÄ±larak iÅŸkence ile gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Nefret, Ä±rkçÄ±lÄ±k ve devlet gücünü temsil eden yazÄ±lar yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bütün bunlar HDP’nin politikalarÄ±na geri adÄ±m attÄ±racak yöntemler deÄŸildir” dedi.

ArdÄ±ndan söz alan HDP Ä°stanbul Milletvekili Erol KatÄ±rcÄ±oÄŸlu da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’a seslenerek, “SayÄ±n ErdoÄŸan, 15 Temmuz anmasÄ±nda demokrasi zaferi elde edildiÄŸini söylüyor. Demokrasi zaferi HDP ilçe binalarÄ±nÄ± basarak mÄ± elde ediliyor? HDP üzerinde yapÄ±lan bu baskÄ±lar bir an önce son bulmalÄ±dÄ±r” diye belirtti. KatÄ±rcÄ±oÄŸlu gözaltÄ±nda tutulanlarÄ±n derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 17:50

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