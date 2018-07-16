ODTÃœ Ã¶ÄŸrencileri: GÃ¼Ã§lÃ¼ tepki verilmeyince adil yargÄ±lama da olmuyor

ODTÃœ Ã¶ÄŸrencileriyle Åžule Ã‡etâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ ve kadÄ±na yÃ¶nelik suÃ§larÄ± konuÅŸtuk.

SÄ±la ALTUN

Ankara

Åžule Çet’in ölümünün ardÄ±ndan ODTÜ öÄŸrencileriyle kadÄ±na yönelik suçlarÄ± ve çözüm yollarÄ±nÄ± konuÅŸtuk. YaÅŸananlara güçlü bir tepki verilmediÄŸi zaman yargÄ±lamanÄ±n da adil olmadÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen öÄŸrenciler “Gücü olanÄ±n adaleti yürüyor” dediler.

Gazi Üniversitesi ÖÄŸrencisi Åžule Çet’in cinsel saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ktan sonra öldürülmesinin yankÄ±larÄ± sürüyor. Biz de ODTÜ’deki öÄŸrencilerle yaÅŸanan olayÄ±, kadÄ±na yönelik ÅŸiddet ve cinsel saldÄ±rÄ±nÄ±n çözüm yollarÄ±nÄ± konuÅŸtuk. Endüstri Ürünleri TasarÄ±mÄ± Bölümünden bir öÄŸrenci, çalÄ±ÅŸmak ve para kazanmak durumunda olan genç kadÄ±nlarÄ±n hepsinin Åžule’nin yerinde olabileceÄŸini belirterek, yanlÄ±ÅŸ olanÄ±n istemediÄŸi halde orada zorla tutulmasÄ± olduÄŸunu söyledi. Bu gibi zorlamalarÄ±n ancak tecavüz ve ölüm gibi olaylarda gündeme geldiÄŸine deÄŸinen öÄŸrenci, günlük hayatta sÄ±kça karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan cinsel tacizin de bu zorlamalarÄ±n bir parçasÄ± olarak görülmesi gerektiÄŸini ifade etti.

‘GÜCÜ OLANIN ADALETÄ° YÜRÜYOR’

Hazal Akar ise artÄ±k haberlere “Bu sefer ne oldu?” diye baktÄ±klarÄ±nÄ± ve durumun kötü olduÄŸunu söyledi. Åžule’nin cinayetinin üstünün kapatÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n son derece yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu belirten Hazal, artÄ±k yargÄ±ya güveninin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Hazal, Åžule’nin katil zanlÄ±larÄ±nÄ±n nüfuzlu ailelerden gelmesinin yargÄ±lama sürecinde etkili olduÄŸunu dile getirerek “Bu ülkede bu iÅŸler, ‘ParasÄ± olan düdüÄŸü çalar’ mantÄ±ÄŸÄ±yla iÅŸliyor” dedi. Kimya MühendisliÄŸi bölümünden bir öÄŸrenci ise davanÄ±n gidiÅŸatÄ±nÄ±n ne olacaÄŸÄ±nÄ± merak ettiÄŸini söyledi. Somut deliller olmasÄ±na karÅŸÄ±n bunlarÄ±n yargÄ±lama sürecinde ne derece göz önüne alÄ±nacaÄŸÄ±ndan endiÅŸeli olduÄŸunu belirten öÄŸrenci, “Gücü olanÄ±n adaleti yürüyor” diyerek duruma tepki gösterdi. ÖÄŸrenci, Åžule’nin katil zanlÄ±larÄ±nÄ±n yakalanmasÄ±nÄ±n bile sosyal medya kampanyalarÄ± ve eylemlerle kadÄ±nlarÄ±n seslerini yükseltmelerinden sonra gerçekleÅŸtiÄŸine dikkat çekti.

‘Ä°DAM VE HADIM ÇÖZÜM DEÄžÄ°L

KonuÅŸtuÄŸumuz öÄŸrenciler, son zamanlarda yaÅŸanan çocuk istismarÄ± vakalarÄ±yla tekrar gündeme getirilen idam ve hadÄ±m cezalarÄ±nÄ±n ise çözüm olamayacaÄŸÄ± kanaatinde. En büyük kaygÄ±larÄ± ise idamÄ±n çocuk istismarÄ± davalarÄ±ndan çok muhalifleri sindirme amacÄ±yla kullanÄ±lacaÄŸÄ±. Sosyoloji 3. SÄ±nÄ±f ÖÄŸrencisi Rüveyda Mercan, kiÅŸi hadÄ±m edildiÄŸinde tekrardan birilerine zarar vermeyeceÄŸinin bir garantisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek esas çözümün cinsiyet eÅŸitliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± ve cinsel eÄŸitimin verilmesiyle saÄŸlanabileceÄŸini söyledi. Bu konulardaki farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±n ODTÜ’de bile çok fazla olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Rüveyda, suçun erkek olmaktan veya kiÅŸinin sapkÄ±nlÄ±klarÄ±ndan deÄŸil, toplumsal sorunlardan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden baÅŸka bir öÄŸrenci ise kadÄ±na yönelik ÅŸiddet, taciz, tecavüz veya cinsel istismar vakalarÄ±nÄ±n, önlemeye yönelik tedbirler alÄ±nmasÄ± ile çözülebileceÄŸini dile getirdi. CaydÄ±rÄ±cÄ± cezalarÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n gerekliliÄŸine dikkat çeken öÄŸrenci, hadÄ±m ve idamÄ±n ise insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± cezalar olmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan bu kapsamda sayÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 17:40

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