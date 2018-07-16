OHAL sonrasÄ± iÃ§in Meclise sunulan Ã¶neri 48 saat gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek

18 Temmuzâ€™da sona erecek OHAL'den sonrasÄ± iÃ§in yeni dÃ¼zenlemeleri iÃ§eren 26 maddelik teklif, AKP tarafÄ±ndan Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na sunuldu.

OHAL sonrasÄ± için yeni düzenleme ile ilgili teklif Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na sunuldu. Teklifin 26 maddeden oluÅŸtuÄŸu öÄŸrenildi. AKP, 48 saat aralÄ±ksÄ±z bu teklifin görüÅŸülmesini teklif etti.

18 Temmuz’da sona erecek OHAL sonrasÄ± ile ilgili yeni düzenleme "Terör örgütleriyle mücadele kapsamÄ±nda, bazÄ± kanunlarda deÄŸiÅŸiklik içeren kanun teklifi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na gönderildi. Teklifte OHAL uygulamasÄ± yerine geçecek düzenlemeler bulunuyor.

♦ Kanun teklifine göre, valiler, kamu düzeni veya güvenliÄŸinin olaÄŸan hayatÄ± durduracak veya kesintiye uÄŸratacak ÅŸekilde bozulduÄŸu ya da bozulacaÄŸÄ±na iliÅŸkin ciddi belirtilerin bulunduÄŸu hallerde, kamu güvenliÄŸini bozabileceÄŸi ÅŸüphesi bulunanlar için, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rabilecek.

♦ Kanun teklifine göre, tehlikenin veya suç iÅŸlenmesinin önlenmesi amacÄ±yla, sulh ceza hakimi kararÄ±, gecikmesinde sakÄ±nca bulunan hallerde ise ilgili askeri yetkilinin yazÄ±lÄ± emri üzerine, askeri mahallerde kiÅŸilerin üstü, araçlarÄ±, özel kaÄŸÄ±tlarÄ±, eÅŸyasÄ± aranabilecek.

♦ Kanun teklifine göre, gözaltÄ± süresi, yakalama anÄ±ndan itibaren 48 saati, toplu olarak iÅŸlenen suçlarda 4 günü geçemeyecek. GözaltÄ± süresi, delillerin toplanmasÄ±ndaki güçlük ya da dosyanÄ±n kapsamlÄ± olmasÄ± nedeniyle en fazla iki defa uzatÄ±labilecek.

♦ Kanun teklifine göre, MÄ°T'in tarafÄ± olduÄŸu hukuk uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nda, dava ÅŸartÄ± olarak öngörülen arabuluculuk dahil, arabuluculuk usulü uygulanmayacak.

♦ Kanun teklifine göre, açÄ±k yerlerdeki toplantÄ±lar ile yürüyüÅŸler, gece vaktinin baÅŸlamasÄ±yla daÄŸÄ±lacak ÅŸekilde, kapalÄ± yerlerdeki toplantÄ±lar ise saat 24.00'e kadar yapÄ±labilecek. AçÄ±k yerlerdeki toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸlerinin daÄŸÄ±lma saati, kamu düzeni ve asayiÅŸin bozulmasÄ±na neden olmamak ÅŸartÄ±yla 24.00'e kadar uzatÄ±labilecek. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 17:18

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